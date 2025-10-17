English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

IRCTC: তৎকাল বুকিংয়ের সময়ই ডাউন IRCTC ওয়েবসাইট! ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে কীভাবে কাটবেন টিকিট...

IRCTC ওয়েবসাইট বন্ধ থাকায় যাত্রীদের, বিশেষ করে শেষ মুহূর্তে টিকিট কাটতে চাওয়া যাত্রীদের, মারাত্মক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Oct 17, 2025, 01:04 PM IST
IRCTC: তৎকাল বুকিংয়ের সময়ই ডাউন IRCTC ওয়েবসাইট! ঝঞ্ঝাট এড়িয়ে কীভাবে কাটবেন টিকিট...
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দীপাবলি ও ছট পূজার উপলক্ষে যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ তৎকাল টিকিটের জন্য টাকা জমিয়ে রাখছেন, ঠিক তখনই রেলওয়ে শেষ মুহূর্তে সাধারণ মানুষকে ঠকিয়েছে। আজ, অর্থাৎ ১৭ই অক্টোবর, আচমকাই আইআরসিটিসির ওয়েবসাইট বন্ধ হয়ে যায়। অবাক করার বিষয় হলো, তৎকাল টিকিট বুকিং সকাল ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে হয়, আর এই সময়েই সাইটটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় লক্ষ লক্ষ মানুষের বাড়ি ফেরার স্বপ্ন আপাতত থমকে গেছে। এখন মানুষের সামনে একটাই প্রশ্ন — তারা কীভাবে বাড়ি ফিরবেন?

Add Zee News as a Preferred Source

কেন বন্ধ হল ওয়েবসাইটটি? 

এর আগেও একাধিকবার আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে এই ধরনের সমস্যা দেখা গিয়েছে। তবে এবারের ঘটনা একটু আলাদা—উৎসবের মরসুমে চাহিদা ও ওয়েব ট্রাফিক বেড়ে যাওয়ায় সাইটটি সম্পূর্ণভাবে ক্র্যাশ করে যায়। টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে ওয়েবসাইট পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায় এবং সেখানে এক ঘণ্টার জন্য ডাউনটাইমের একটি বার্তাও দেখা যাচ্ছে। যদিও আইআরসিটিসির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারি বিবৃতি দেওয়া হয়নি, সাধারণত এমন ডাউনটাইম রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্যই হয়ে থাকে।

ওয়েবসাইটে যা লেখা আছে:

"আগামী এক ঘণ্টার জন্য সমস্ত গন্তব্যের জন্য বুকিং ও বাতিলকরণ পরিষেবা বন্ধ থাকবে। এই অসুবিধার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। বাতিলকরণ বা TDR দায়ের করার জন্য অনুগ্রহ করে ১৪৬৪৬, ০৮০৪৪৬৪৭৯৯৯ এবং ০৮০৩৫৭৩৪৯৯৯ নম্বরে কল করুন অথবা ইমেল করুন etickets@irctc.co.in-এ।"

যাত্রীদের সমস্যাটি কী?

দীপাবলি ও ছট পূজার মতো বড় উৎসবের সময় ট্রেনের চাহিদা তুঙ্গে থাকে। বুকিং শুরু হওয়ার পরপরই সমস্ত আসন খুব দ্রুত পূর্ণ হয়ে যায়। এই অবস্থায় তৎকাল বুকিং-ই যাত্রীদের জন্য সবচেয়ে সহজ ও কার্যকরী উপায়, কারণ এটি দ্রুত আসন নিশ্চিত করার সুযোগ দেয়। কিন্তু IRCTC ওয়েবসাইটের টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে তৎকাল বুকিং প্রক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

ফলে বহু যাত্রী টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছেন, কেউ কেউ সময়মতো যাত্রাও শুরু করতে পারছেন না। অনেকের জন্য এই সমস্যাটি শুধুমাত্র টিকিট না পাওয়া নয়, বরং পরিবারের সঙ্গে উৎসব কাটানোর সুযোগ হারানোর বেদনাও বয়ে এনেছে।

About the Author

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

...Read More

Tags:
irctc website downirctc downirctc website Outage
পরবর্তী
খবর

Rajiv Kumar : সারদা মামলায় বড় আপডেট! খারিজ CBI-র মামলা, 'সুপ্রিম' স্বস্তি রাজীব কুমারের...
.

পরবর্তী খবর

Indian Soldier Assaulted: কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে ঝামেলা! ভরা রাস্তায় ফেলে মার সেনা জওয়ানকে, রে...