  Delhi Crime: কাস্টমস অফিসারের মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার মেয়েকে ধর্ষণ করে গলা টিপে খুন, দিল্লিতে পৈশাচিক ঘটনা

Delhi Crime: কাস্টমস অফিসারের মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার মেয়েকে ধর্ষণ করে গলা টিপে খুন, দিল্লিতে পৈশাচিক ঘটনা

Delhi Crime: পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে যে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তের নাম রাহুল। অভিযুক্ত রাহুল ওই পরিবারেরই প্রাক্তন পরিচারক ছিল। দিল্লি পুলিসের একটি বিশেষ দল রাজস্থানের আলওয়ারে রাহুলের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। যদিও সে এখনও পলাতক।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 22, 2026, 03:52 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লিতে কাস্টমস (IRS) অফিসারের ২২ বছরের মেয়েকে নৃশংস খুন। বুধবার সকালে যখন তরুণীর বাবা-মা দুজনেই জিমে গিয়েছিলেন, সেই সময় বাড়িতে একাই ছিলেন ওই তরুণী। জিম থেকে ফিরে এসে বাবা-মা মেয়ের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। জানা গিয়েছে, মৃত তরুণী পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। বর্তমানে সিভিল সার্ভিস (UPSC) পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিসের অনুমান, তরুণীকে মোবাইল চার্জিং কেবল (তার) দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। তবে পাশবিকতার মাত্রা এতটাই ছিল যে, খুনের আগে তাঁকে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে প্রবল আশঙ্কা। পুলিস জানিয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যাবে।

পুলিসি তদন্তে উঠে এসেছে যে, এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্তের নাম রাহুল। অভিযুক্ত রাহুল ওই পরিবারেরই প্রাক্তন পরিচারক ছিল। সম্প্রতি তাকে কাজ থেকে ছাঁটাই করা হয়েছিল। পুলিসের প্রাথমিক ধারণা, সেই আক্রোশ থেকেই সে এই অপরাধ ঘটিয়ে থাকতে পারে। তদন্তে পুলিস জানতে পারে যে, বাড়িতে জোর করে ঢোকার কোনো চিহ্ন নেই। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, অভিযুক্ত রাহুল জানত যে বাড়ির পরিচারকদের ব্যবহারের জন্য একটি অতিরিক্ত চাবি বাইরে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখা থাকত। সেই চাবি ব্যবহার করেই বুধবার সকালে সে অনায়াসেই বাড়িতে ঢোকে এবং তরুণীর ওপর হামলা চালায়।

পুলিস আরও জানতে পেরেছে, অভিযুক্ত রাহুল এক ভয়ঙ্কর অপরাধী মানসিকতার ব্যক্তি। বুধবার দিল্লিতে এই কাণ্ড ঘটানোর ঠিক আগের দিন, অর্থাৎ মঙ্গলবার, সে রাজস্থানের আলওয়ারে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি বা উত্যক্ত করার ঘটনায় জড়িত ছিল। সেখান থেকেই মঙ্গলবার রাতে সে সরাসরি দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এবং বুধবার সকালে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে এবং ওই ব্যক্তির খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। দিল্লি পুলিসের একটি বিশেষ দল রাজস্থানের আলওয়ারে রাহুলের বাড়িতে হানা দিয়েছিল। যদিও সে এখনও পলাতক।

উল্লেখ্য, অন্যদিকে বেঙ্গালুরুতে প্রেমিককে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার নামে নৃশংস খুন করে। মৃত যুবকের নাম কিরণ (২৭)। অভিযুক্ত তরুণীর নাম প্রেমা। তারা দুজনেই রাজাজিনগরের একটি মোবাইল স্টোরে কাজ করতেন এবং দীর্ঘদিনের প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। ঘটনার দিন বিকেলে কাজের কথা বলে কিরণকে নিজের বাড়িতে ডাকেন প্রেমা। বাড়িতে তখন আর কেউ ছিল না।

পুলিসের তদন্তে উঠে এসেছে যে, প্রেমা ঠান্ডা মাথায় প্ল্যানিং করে কিরণকে খুন করে। সে কিরণকে বলে যে, তিনি তাকে একদম 'বিদেশি কায়দায়' (Western Style) বিয়ের প্রস্তাব দেবে। এই কথা বলে সে কিরণকে রাজি করায় যাতে তার হাত-পা দড়ি দিয়ে বেঁধে এবং চোখে কাপড় বেঁধে দেওয়া হয়। কিরণ ভেবেছিলেন এটি হয়তো কোনো রোমান্টিক সারপ্রাইজ, তাই তিনি বাধা দেননি।

যখন কিরণ সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থায় বাঁধা ছিলেন, তখন প্রেমা তার ওপর কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। পালানোর কোনো পথ না থাকায় ঘটনাস্থলেই পুড়ে মারা যান কিরণ। কিরণের আতর্নাদ শুনে এবং ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে দেখে প্রতিবেশীরা পুলিসকে খবর দেয়।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

