English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • Petrol Diesel Price: যুদ্ধের জেরে তেলের দাম ব্যারেলে কত হলে বাড়বে পেট্রোল-ডিজেলের দাম? কী বলছে কেন্দ্র...

Petrol Diesel Price: যুদ্ধের জেরে তেলের দাম ব্যারেলে কত হলে বাড়বে পেট্রোল-ডিজেলের দাম? কী বলছে কেন্দ্র...

Petrol Diesel Price: বিশ্ববাজারের অস্থিরতার মধ্যে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন' প্রয়োগ করে জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Mar 11, 2026, 02:04 PM IST
Petrol Diesel Price: যুদ্ধের জেরে তেলের দাম ব্যারেলে কত হলে বাড়বে পেট্রোল-ডিজেলের দাম? কী বলছে কেন্দ্র...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পশ্চিম এশিয়ায় বর্তমান উত্তেজনার জেরে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গেলেও তার কিছুটা কমেছে। এই অস্থির অবস্থায় ভারত সরকার এখনই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা করছে না। সরকারি সূত্রের খবর অনুযায়ী, বর্তমানে দেশে জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার জন্য সরকার সবরকম ব্যবস্থা  করেছে। এমনকি অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১৩০ ডলার না ছাড়া পর্যন্ত খুচরা বাজারে দাম বাড়ানোর সম্ভাবনা খুবই কম। বিশ্ববাজারের অস্থিরতার প্রভাব যাতে সরাসরি সাধারণ মানুষের ওপর না পড়ে, সেজন্য তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলো আপাতত বাড়তি চাপের দায়ভার নিজেদের কাঁধেই তুলে নিচ্ছে।

Add Zee News as a Preferred Source

অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও ভারত সরকার আপাতত পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরা মূল্য না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সরকারের মূল লক্ষ্য হল বিশ্ববাজারের এই হঠাৎ অস্থিরতার আঁচ থেকে সাধারণ গ্রাহকদের সুরক্ষা দেওয়া।

সরকারি সূত্রগুলো বলছে, বর্তমানে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কোনো তাৎক্ষণিক পরিকল্পনা নেই। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ভারতের হাতে বর্তমানে অপরিশোধিত তেল এবং পেট্রোলিয়াম পণ্যের প্রায় ২৫ দিনের মজুদ রয়েছে। এছাড়া সমুদ্রপথে আসা রুশ অপরিশোধিত তেলের চালানসহ সরবরাহের অন্যান্য ব্যবস্থাও সচল থাকায় দেশে জ্বালানির ঘাটতি হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

আরও পড়ুন-

আরও পড়ুন-

ইতিমধ্যে, বিশ্ববাজারের অস্থিরতার মধ্যে রান্নার গ্যাসের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে সরকার 'অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন' প্রয়োগ করে জরুরি পদক্ষেপ নিয়েছে। এই নির্দেশের আওতায় ভারতের সব শোধনাগারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তারা যেন অন্য কোনো বাণিজ্যিক কাজে (যেমন পেট্রোকেমিক্যাল তৈরিতে) প্রোপেন বা বিউটেন ব্যবহার না করে রান্নার গ্যাসের উৎপাদন সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যায়, যাতে সাধারণ গ্রাহকদের কাছে পর্যাপ্ত গ্যাসের সরবরাহ নিশ্চিত থাকে।

মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতির জেরে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লেও, মোদী সরকার এই মুহূর্তে পেট্রোল ও ডিজেলের খুচরা দাম বাড়াবে না। সরকারি সূত্রের মতে, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি গত কয়েক বছরে প্রচুর মুনাফা অর্জন করেছে, তাই বিশ্ববাজারে দাম বাড়ার চাপ তারা আপাতত নিজেরাই সামলে নেবে। ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ও সংস্থাগুলি একইভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা নিয়েছিল এবং সাধারণ মানুষকে বাড়তি খরচের বোঝা থেকে বাঁচিয়েছিল। এছাড়া দেশে জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুদ রয়েছে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য সরকার সবরকম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
Middle East crisisPetrol PriceDiesel price
পরবর্তী
খবর

Harish Rana: ১৩ বছর জীবন্মৃত হরিশ রাণার ভেন্টিলেটর খুলে নিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট, দেশের প্রথম স্বেচ্ছামৃত্যু
.

পরবর্তী খবর

ESMA for Supply of LPG: যুদ্ধের আবহে ESMA জারি করল সরকার; ফিরল ১৯৫৫ সালের আইন, কী এই এসমা? ক...