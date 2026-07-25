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লক্ষ্য জেন জি! বড় তাস খেলে দিল কেন্দ্র!ককরোচদের হাতে এখন রইল কী?

Dharmendra Pradhan Resignation: যন্তরমন্তরের এভারের বিক্ষোভের একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, এই বিক্ষোভ পাটনা, মুম্বই ও কলকাতার মত জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 25, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:47 PM IST
লক্ষ্য জেন জি! বড় তাস খেলে দিল কেন্দ্র!ককরোচদের হাতে এখন রইল কী?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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