Amit Shah on Jagdeep Dhankhar: গৃহবন্দি ধনখড়! বিরোধীদের কড়া জবাব দিলেন অমিত শাহ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: স্বাস্থ্যের কারণ দেখিয়ে আচমকা ইস্তফা দিয়েছেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। বিরোধীদের অনেকেই এনিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তালিকায় রয়েছেন জয়রাম রমেশ ও রাহুল গান্ধীর মতো নেতা। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ইস্তফা দেওয়ার পর আর কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ধনখড়ের। এনিয়ে এবার কড়া মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।
সম্প্রতি সংবাদসংস্থাকে একটি সাক্ষাতকার দিয়েছেন অমিত শাহ। সেখানে তাঁকে ধনখড়ের বেপাত্তা হয়ে যাওয়া নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কারণ বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন ধনখড় নিখোঁজ, কেউ বলছেন ধনখড়কে গৃহবন্দি করা হয়েছে। এনিয়ে অমিত শাহ বলেন, ধনখড় সাহেবের ইস্তফাপত্রে সবকিছুই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। উনি স্বাস্থ্যের কথা তুলে ইস্তফা দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও সরকারের প্রতি তিনি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন। তার পর আর কী প্রশ্ন থাকতে পারে।
বিরোধীরা বলছেন ধনখড়কে গৃহবন্দি করা হয়েছে। এনিয়ে অমিত শাহ বলেন, কোনটা সত্যি আর কোনটা মিথ্যে তা বোঝার জন্য বিরোধীদের বিবৃতির উপরে নির্ভর করে না। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতিকে নিয়ে কোনও জল্পনার কোনও অবকাশ নেই। ধরখড় একটি সাংবিধানিক পদে ছিলেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব সংবিধান অনুযায়ী পালনও করেছেন। উনি স্বাস্থ্যের কারণে ইস্তফা দিয়েছেন। এনিয়ে আর বেশি কচলাকচলি করা উচিত নয়।
সম্প্রতি বিরোধীরা দাবি করছে , ধনখড়কে চুপ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ দাবি করেছেন, এই প্রথম দেশে কোনও উপরাষ্ট্রপতি পদত্যাগের পরই মৌনব্রত পালন করছেন। রাহুল গান্ধী ধনখড়ের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেছেন, বিজেপি দেশটাকে মধ্য যুগে নিয়ে যাচ্ছে।
রাহুল বলেন, মধ্যযুগে রাজা যাকে মনে করত তাকেই সরিয়ে দিত। তখন কোনও নির্বাচিত প্রতিনিধির ব্যাপার ছিল না। এবার সেটাই হবে। আপনার মুখ পছন্দ নয়। আপনার পেছেন ইডি লাগিয়ে দেবে। তারপর জনগনের ভোটে নির্বাচিত একজন প্রতিনিধিকে ৩০ দিনের মধ্যে সরিয়ে দিতে হবে। গতকালই একজনের সঙ্গে কথা বলছিলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আমাদের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি কোথায় জানেন? উনি জানেন না। ধনখড়কে নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী কপিল সিব্বল।
