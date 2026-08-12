/ইথানল ফ্রি পেট্রোল কি আদৌ বাজার আছে? গাড়ি বাঁচাতে কোথায় খুঁজবেন বিশুদ্ধ জ্বালানি?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গোটা দেশজুড়েই বেশিরভাগ পেট্রোল পাম্পে এখন E20 পেট্রোলের রমরমা। অর্থাত্ এই ধরনের পেট্রোলে থাকে ২০ শতাংশ ইথানল। এনিয়ে দেশজুড়েই অভিযোগ উঠছে যে E20 পেট্রোলে গাড়ির ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি স্টার্ট নিতে দেরি হচ্ছে। গতকালই এনিয়ে প্রবল হাঙ্গামা হয়েছে বেহালায়। সরকার চাইছে ক্রুড ওয়েলের উপরে নির্ভরতা কমাতে। ইথানল মিশিয়ে কিন্তু তার উল্টো ফল হচ্ছে এখন।
এখন প্রশ্ন, শুদ্ধ পেট্রোল কি বাজারে আদৌ পাওয়া যাচ্ছে?
E20 পেট্রোল নিয়ে এত হইচই হলেও কেন্দ্র এখনও বলছে না E0 পেট্রোল আদৌ পাওয়া যাবে কিনা। তবে কিছু প্রিমিয়াম পেট্রোলকে ইথানল থেকে বাইরে রাখা হয়েছে। এখন প্রশ্ন কোন পেট্রোলে আদৌ ইথানল নেই? কোথায় পাওয়া যাবে? E20 পেট্রোলের সঙ্গে এর দামের তফাত কতটা?
আদৌ কি পাম্পে মিলবে বিশুদ্ধ পেট্রোল? সরকার কী বলছে?
কেন্দ্র সম্প্রতি সংসদে জানিয়েছে, পিয়োর পেট্রোল বা E0 পেট্রোল বাজার আার কোনও পরিকল্পনা আপাতত সরকারের নেই। E10 গ্রেডের পেট্রোলও আপাতত আনা হচ্ছে না।
প্রিমিয়ান পেট্রোল কী আদৌ বাজারে আছে?
সরকার জানিয়েছে, রাষ্ট্রায়াত্ত তেল সংস্থাগুলির প্রিমিয়াম মানের পেট্রোল বিক্রি করছে। যেমন-
ইন্ডিয়ান অয়েলের XP100
হিন্দুস্তান পেট্রোলিয়ামের Power100
ভারত পেট্রোলিয়ামের Speed100
এইসব পেট্রোলে ইথানল নেই। প্রিমিয়াম গ্রেডের এইসব পেট্রোলকে E20 মিশ্রণের বাধ্যতামূলক নিয়মের বাইরে রাখা হয়েছে।
কোথায় পাওয়া যাবে এই প্রিমিয়াম গ্রেডের পেট্রোল?
ইন্ডিয়ান অয়েলের ঘোষণা অনুযায়ী, দেশের কিছু শহরের বাছাই করা কয়েকটি পাম্পে স্টেশনে XP100 পাওয়া যায়। ওইসব শহরগুলি হল--
– দিল্লি
– গুরুগ্রাম
– নয়ডা
– জয়পুর
– চণ্ডীগড়
– মুম্বাই
– পুনে
– আহমেদাবাদ
– চেন্নাই
– বেঙ্গালুরু
– হায়দরাবাদ
– কলকাতা
– ভুবনেশ্বর
আপনি যদি দিল্লি-এনসিআর বা দেশের ওইসব হরে থাকেন তাহলে আপনার আশেপাশে XP100 পাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। তবে পাম্প ভেদে তা পাওয়া যাবে। দামও আলাদা হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)