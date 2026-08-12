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ইথানল ফ্রি পেট্রোল কি আদৌ বাজার আছে? গাড়ি বাঁচাতে কোথায় খুঁজবেন বিশুদ্ধ জ্বালানি?

Ethanol Free Petrol: E20 পেট্রোল নিয়ে এত হইচই হলেও কেন্দ্র এখনও বলছে না E0 পেট্রোল আদৌ পাওয়া যাবে কিনা। তবে কিছু প্রিমিয়াম পেট্রোলকে ইথানল থেকে বাইরে রাখা হয়েছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 12, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 11:11 AM IST
ইথানল ফ্রি পেট্রোল কি আদৌ বাজার আছে? গাড়ি বাঁচাতে কোথায় খুঁজবেন বিশুদ্ধ জ্বালানি?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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