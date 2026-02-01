English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • দেশ
  • Union Budget 2026: নির্মলাই কি ভারতে প্রথম বাজেট পেশ করছেন রবিবার? কেন্দ্রীয় বাজেট কেন প্রতিবার ১ ফেব্রুয়ারিই পেশ হয়?

Central Government Budget 2026: কিন্তু ২০২৬ সালের ক্ষেত্রে সরকার ১ ফেব্রুয়ারি রবিবারেই বাজেট পেশ করার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 1, 2026, 12:05 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে ২০২৬ সালটি এক অনন্য অধ্যায়ের সাক্ষী হতে চলেছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরের কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হচ্ছে ১ ফেব্রুয়ারি, যা একটি রবিবার। সাধারণত ছুটির দিনে বাজেট পেশের নজির খুব একটা দেখা যায় না। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সকাল ১১টায় লোকসভায় এই বাজেট পেশ করার কথা। ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই দিনটির গুরুত্ব এবং ছুটির দিনে বাজেট পেশের পরম্পরা নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে কৌতূহল তুঙ্গে।

বাজেট পেশের ঐতিহ্যে বদল:

পূর্বে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হতো ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ কাজের দিনে। কিন্তু ২০১৭ সাল থেকে মোদী সরকার এই ঐতিহ্যে পরিবর্তন আনে। তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশের প্রথা শুরু করেন। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল ১ এপ্রিল থেকে নতুন অর্থবছর শুরু হওয়ার আগে বাজেট প্রস্তাবগুলো নিয়ে সংসদে পর্যাপ্ত আলোচনা করা এবং সময়মতো সেগুলোকে কার্যকর করা। ১ ফেব্রুয়ারি বাজেট পেশ করলে সরকারের হাতে প্রায় দুই মাস সময় থাকে প্রশাসনিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য।

রবিবারের বাজেট কি এই প্রথম?

না, এটি প্রথম নয়। তবে রবিবারের বাজেট পেশের ঘটনা বিরল। এর আগে ১৯৯৯ সালে যশবন্ত সিনহা যখন অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকারের অর্থমন্ত্রী ছিলেন, তখন ২৮ ফেব্রুয়ারি ছিল রবিবার। তবে সেই সময় প্রথা কিছুটা আলাদা ছিল। সিনহা সাহেব একদিন আগে অর্থাৎ ২৭ ফেব্রুয়ারি (শনিবার) বাজেট পেশ করেছিলেন। কিন্তু ২০২৬ সালের ক্ষেত্রে সরকার ১ ফেব্রুয়ারি রবিবারেই বাজেট পেশ করার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে।

সময় পরিবর্তনের ইতিহাস: বাজেট পেশের সময় নিয়ে এক দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৯৯৯ সালের আগে পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করা হতো বিকেল ৫টায়। এটি ছিল ব্রিটিশ আমলের এক ঔপনিবেশিক প্রথা। লন্ডনের সময়ের সাথে তাল মেলাতেই বিকেলে বাজেট পেশের ব্যবস্থা ছিল। ১৯৯৯ সালে যশবন্ত সিনহা এই প্রথা ভেঙে সকাল ১১টায় বাজেট পেশের সিদ্ধান্ত নেন। সেই থেকে আজ পর্যন্ত সকাল ১১টাই বাজেট পেশের আদর্শ সময় হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে।

ছুটির দিনে বাজেট পেশের প্রভাব: রবিবার সাধারণ মানুষের জন্য ছুটির দিন হলেও, বাজেটের গুরুত্ব বিচার করে সংসদ স্বাভাবিকভাবেই কার্যকর থাকে। অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এবং পুরো দেশ তাতে নজর রাখে। এছাড়া শেয়ার বাজারের ওপর এর বিশেষ প্রভাব পড়ে। যদিও ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ (NSE) এবং বোম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ (BSE) রবিবারে বন্ধ থাকে, তবে বাজেটের বিশেষ গুরুত্ব বিবেচনা করে অনেক সময় বাজার কর্তৃপক্ষ ‘স্পেশাল ট্রেডিং সেশন’ বা বিশেষ লেনদেনের সুযোগ দিয়ে থাকে। এতে বিনিয়োগকারীরা বাজেটের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

বিনিয়োগকারী ও বিশ্লেষকদের সুবিধা: রবিবার বাজেট পেশ হওয়ার একটি ইতিবাচক দিক হলো সময়। সাধারণ কর্মদিবসে বাজেট পেশ হলে বাজার অত্যন্ত অস্থির থাকে। কিন্তু রবিবারে বাজেট পেশ হওয়ার ফলে বিশ্লেষক, বিনিয়োগকারী এবং সাধারণ মানুষ আয়কর প্রস্তাব, বিভিন্ন খাতের বরাদ্দ এবং আর্থিক লক্ষ্যমাত্রাগুলো খুঁটিয়ে পড়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পান। সোমবার যখন পূর্ণাঙ্গ বাজার খোলে, তখন অনেকটা বিচার-বিশ্লেষণ করেই লেনদেন শুরু হয়।

২০২৬ সালের এই ‘রবিবাসরীয়’ বাজেট ভারতের আর্থিক ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যোগ করল। ছুটির আমেজ থাকলেও অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের বাজেট বক্তৃতা ঘিরে দেশজুড়ে উত্তেজনা টানটান। এটি তাঁর টানা নবম বাজেট হতে চলেছে, যেখানে সংস্কার, প্রতিরক্ষা, পরিকাঠামো এবং রাজকোষীয় শৃঙ্খলার ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ঐতিহ্যের হাত ধরে নতুন দিনের এই বাজেট সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা কতটা পূরণ করে, এখন সেটাই দেখার।

