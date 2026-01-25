English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
RBI Bank Locker safety rules: ব্যাংকের লকারে সোনা রাখা আর মোটেই নিরাপদ নয়! চুরি গেলে? RBI জানাল ভয়ংকর কথা...

Gold in Bank Locker rules:  সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা হলো লকারের জিনিসের বিমা সংক্রান্ত। বাস্তবে, ব্যাংকের লকারে আপনি কী রাখছেন, তার কোনো বিমা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করে না।

নবনীতা সরকার | Updated By: Jan 25, 2026, 08:56 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশ দিয়ে আমরা যখন সোনা বা মূল্যবান গয়না কিনি, তখন নিরাপত্তার খাতিরে প্রথমেই মাথায় আসে ব্যাংকের লকারের কথা। সাধারণ মানুষের ধারণা, লকারে গয়না রাখা মানেই তা শতভাগ সুরক্ষিত। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর নির্দেশিকা বলছে অন্য কথা। লকার কেবল বাহ্যিক সুরক্ষা দিলেও, কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আপনার আর্থিক ক্ষতিপূরণের দায়ভার কিন্তু ব্যাংক পুরোপুরি নেয় না।

ব্যাংক কি লকারের জিনিসের বিমা করে?

সবচেয়ে বড় ভুল ধারণা হলো লকারের জিনিসের বিমা সংক্রান্ত। বাস্তবে, ব্যাংকের লকারে আপনি কী রাখছেন, তার কোনো বিমা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ করে না। লকারে রাখা সোনা চুরি হলে বা আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে গেলে ব্যাংক আপনাকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। লকার চুক্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ থাকে যে, লকারের ভেতরকার জিনিসের দায়িত্ব গ্রাহকের।

ক্ষতিপূরণের সীমাবদ্ধতা

যদি ব্যাংকের গাফিলতি (যেমন—নিরাপত্তায় ত্রুটি বা কর্মীদের জালিয়াতি) প্রমাণিত হয়, তবেই ব্যাংক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকে। কিন্তু সেই ক্ষতিপূরণের অংক আপনার হারানো গয়নার মূল্যের সমান নাও হতে পারে। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী, লকার ভাড়ার সর্বোচ্চ ১০০ গুণ পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারে ব্যাংক।

উদাহরণ: ধরুন আপনার লকারের বার্ষিক ভাড়া ৪,০০০ টাকা। সেক্ষেত্রে আপনার গয়নার দাম ১০ লাখ টাকা হলেও, ব্যাংক আপনাকে সর্বোচ্চ ৪ লাখ টাকা (৪,০০০ x ১০০) পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি

বন্যা, ভূমিকম্প বা বজ্রপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যদি লকার ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ কোনো দায়ভার গ্রহণ করে না। অর্থাৎ, এই ধরনের ঘটনায় আপনার সঞ্চিত মূল্যবান সম্পদ নষ্ট হলে তার পুরো আর্থিক ক্ষতি গ্রাহককেই বহন করতে হয়।

সুরক্ষিত থাকতে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

শারীরিক নিরাপত্তার জন্য ব্যাংক লকার অবশ্যই ভালো বিকল্প, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ আর্থিক নিরাপত্তার জন্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হলো:

আলাদা গয়না বিমা: লকারে রাখা গয়নার জন্য আলাদাভাবে ‘জুয়েলারি ইন্স্যুরেন্স’ বা বিমা করিয়ে রাখা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। এটি চুরি, আগুন বা দুর্ঘটনায় হওয়া আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে।

ছবি ও ভ্যালুয়েশন সার্টিফিকেট: গয়নার বর্তমান বাজারমূল্য কত এবং সেগুলো দেখতে কেমন, তার প্রমাণ হিসেবে ছবি এবং স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া ভ্যালুয়েশন সার্টিফিকেট সংগ্রহে রাখুন।

নতুন চুক্তিপত্র সই: আরবিআই-এর নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী ব্যাংকগুলি এখন স্ট্যান্ডার্ড লকার এগ্রিমেন্ট ব্যবহার করে। আপনার অধিকার ও ক্ষতিপূরণের নিয়মগুলো জানতে ব্যাংকের সঙ্গে করা বর্তমান চুক্তিটি ভালো করে পড়ে দেখুন।

ব্যাংক লকার আপনার গয়নাকে চোর-ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু এটি কোনো বিমা বা গ্যারান্টি নয়। তাই লকারের ভরসায় হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে সঠিক বিমা এবং নথিপত্র গুছিয়ে রাখাই হলো নিজের সম্পদকে সুরক্ষিত রাখার শ্রেষ্ঠ উপায়।

