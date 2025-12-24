ISRO Baahubali Rocket: বড়দিন! ইসরোর 'বাহুবলী' রকেটে চড়ে মহাকাশে আমেরিকার BlueBird 6

ISRO Baahubali Rocket: বড়দিন! ইসরোর 'বাহুবলী' রকেটে চড়ে মহাকাশে আমেরিকার BlueBird 6
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বড়দিনের আগে বিশাল সাফল্য ইসরোর। অন্ধ্রের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারে থেকে মমাকাশে উড়ে গেল সবচেয়ে ভারী উপগ্রহটিকে নিয়ে। LVM3-M6 এর সফল উত্ক্ষপণ এবং উপগ্রহটিকে সফলভাবে কক্ষপথে স্থাপনের মাধ্যমে বিরল কৃতিত্ব অর্জন করল ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা।
ভারতের LVM3-M6 রকেটকে বলা হচ্ছে 'বাহুবলী'। কারণ এর ওজন। ৬৪০ টন ওজনের বিশাল এই রকেট সঙ্গে নিয়ে গেল আমেরিকার AST SpaceMobile-এর BlueBird 6 উপগ্রহকে। এটি মহাকাশে কাজ শুরু করে দিলে মহাকাশ থেকে সরাসারি মোবাইল ফোনে ব্রডব্যান্ড সিগন্যাল পাঠানো যাবে।
দীর্ঘ ৪৩.৫ মিটার লম্বা এই রকেটের ছিল দুটি S200 সলিড বুস্টার। এই দুই বুস্টারই বুধবার সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে বাহুবলী রকেটকে মহাকাশে নিয়ে যায়।
উত্ক্ষপণের প্রায় ১৫ মিনিট পর রকেটের ওপর সওয়ার হওয়া 'ব্লুবার্ড ব্লক-২' (BlueBird Block-2) মহাকাশযানটি রকেট থেকে আলাদা হয়ে যায়। এরপর এটি নির্ধারিত কক্ষপথে পৌঁছায়, যার উচ্চতা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫২০ কিলোমিটার।
A significant stride in India’s space sector…
The successful LVM3-M6 launch, placing the heaviest satellite ever launched from Indian soil, the spacecraft of USA, BlueBird Block-2, into its intended orbit, marks a proud milestone in India’s space journey.
It strengthens… pic.twitter.com/AH6aJAyOhi
— Narendra Modi (@narendramodi) December 24, 2025
নির্ভূলভাবে ব্লু বার্ডকে তার কক্ষপথে স্থাপন নিয়ে ইসরো চেয়ারম্যান ডঃ ভি নারায়ণন বলেন, LVM3-M6 রকেটটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে ব্লুবার্ড ব্লক-২ যোগাযোগ উপগ্রহটিকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এটিই এখন পর্যন্ত ভারতের মাটি থেকে ভারতীয় রকেটের মাধ্যমে পাঠানো সবচেয়ে ভারী স্যাটেলাইট। এটি LVM-3 রকেটের তৃতীয় সম্পূর্ণ বাণিজ্যিক মিশন এবং এই রকেটটি আবারও তার চমৎকার সাফল্যের ধারা বজায় রেখেছে। বিশ্বের বর্তমান সময়ের সেরা রকেটগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়েছে।
ইসরোর এই সাফল্যে মহাকাশ গবেষণা স্থংস্থাকে শুভেচ্ছে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এক বার্তায় তিনি বলেন, LVM3-M6 রকেটের সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশযান 'ব্লুবার্ড ব্লক-২'-কে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে। ভারতের মাটি থেকে উৎক্ষেপণ করা এটিই এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভারী উপগ্রহ, যা আমাদের মহাকাশ যাত্রায় এক গর্বের মাইলফলক। এটি ভারতের ভারী ওজন বহনের ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করেছে এবং বিশ্বের বাণিজ্যিক মহাকাশ বাজারে আমাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাবকে আরও সুদৃঢ় করেছে।
ব্লুবার্ড-৬ হল একটি উন্নত প্রজাতির যোগাযোগ উপগ্রহ। এটির কাজ হবে সাধারণ স্মার্টফোনেই সরাসরি মহাকাশ থেকে হাই-স্পিড ইন্টারনেট পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।
এই উপগ্রহটির উত্ক্ষেপণ হল ইসরোর বাণিজ্যিক শাখা 'নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড' এবং আমেরিকার সংস্থা 'এএসটি স্পেসমোবাইল' মধ্যে হওয়া একটি বাণিজ্যিক চুক্তির আওতায়।
উল্লেখ্য, LVM3-M6 রকেট উত্ক্ষেপণের আগে বিশাল সতর্কতা নেয় ইসরো। উত্ক্ষেপণ ৯০ সেকেন্ড পিছিয়ে দেওয়া হয়। এটির ওড়ার কথা ছিল সকাল ৮টা ৫৪ মিনিটে। সময় বদলে করা হয় সকাল ৮টা ৫৫ মিনিট ৩০ সেকেন্ড। রকেটের যাত্রাপথে কোনো মহাকাশ বর্জ্য বা অন্য কোনো কৃত্রিম উপগ্রহের সাথে ধাক্কা লাগার আশঙ্কা ছিল। সেই কারণেই উত্ক্ষেপণ পিছিয়ে দেওয়া হয়। বর্তমানে শ্রীহরিকোটার উপরের মহাকাশে হাজার হাজার উপগ্রহের যাতায়াত থাকায় ভিড় অনেক বেড়ে গেছে, তাই এই ধরনের ছোটখাটো বিলম্ব এখন আর অস্বাভাবিক নয়।
LVM3 রকেট তিনটি স্তরে কাজ করে। প্রথমে এতে থাকা দুটি শক্তিশালী সলিড বুস্টার (S200) ব্লাস করে। দ্বিতীয় স্তরে থাকে একটি তরল জ্বালানি চালিত ইঞ্জিন এবং তৃতীয় স্তরে রয়েছে ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন। রকেটটির ওজন ৬৪০ টন এবং উচ্চতা প্রায় ৪৩.৫ মিটার। এটি মহাকাশে প্রায় ৪,২০০ কেজি পর্যন্ত ওজন বহন করে নিয়ে যেতে পারে।
