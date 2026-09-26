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ভারতের আকাশে অবিশ্বাস্য মেঘ সঞ্চার! মেঘের উল্লম্ব বিভাজনরেখায় 'দ্বিবিভক্ত' ভারত Explained

Strange clouds: ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পুরো ভারত যেন মেঘের আস্তরণে স্পষ্টভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। দেশের এক অর্ধেক অংশ যখন পুরু মেঘের চাদরে ঢাকা, অন্য অর্ধেক তখন প্রায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 26, 2026, 02:05 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 02:24 PM IST
ভারতের আকাশে অবিশ্বাস্য মেঘ সঞ্চার! মেঘের উল্লম্ব বিভাজনরেখায় 'দ্বিবিভক্ত' ভারত Explained

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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ভারতের আকাশে অবিশ্বাস্য মেঘ সঞ্চার! অদৃশ্য উল্লম্ব বিভাজনরেখায় 'দ্বিবিভক্ত' ভারত
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