ভারতের আকাশে অবিশ্বাস্য মেঘ সঞ্চার! মেঘের উল্লম্ব বিভাজনরেখায় 'দ্বিবিভক্ত' ভারত Explained

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মহাকাশ থেকে অদ্ভূত দৃশ্য। হঠাৎ মেঘের চাদরে দু' ভাগে বিভক্ত ভারত! মহাকাশ থেকে ক্যামেরা বন্দি হয়েছে বিরল সেই ছবি। ইসরোর উপগ্রহ বন্দি বিরল ছবি। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO)-র আবহাওয়া সংক্রান্ত উপগ্রহ ‘ইনস্যাট-৩ডিএস’ (INSAT-3DS)-র তোলা ছবিতে দেখা যাচ্ছে, পুরো ভারত যেন মেঘের আস্তরণে স্পষ্টভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। দেশের এক অর্ধেক অংশ যখন পুরু মেঘের চাদরে ঢাকা, অন্য অর্ধেক তখন প্রায় সম্পূর্ণ পরিষ্কার ও মেঘমুক্ত। মহাকাশ থেকে তোলা এই ছবি স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক কৌতুহলের সৃষ্টি করেছে।
কী দেখা গেছে ছবিতে?
ইসরোর কৃত্রিম উপগ্রহ ইনস্যাট-৩ডিএস ‘থার্মাল ইনফ্রারেড’ চ্যানেলে ১০.৮৩ মাইক্রোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে ছবিটি তোলে। এই প্রযুক্তির ফলে দিন কিংবা রাত— যে কোনও সময়েই বায়ুমণ্ডলের মেঘের সঠিক অবস্থান ও ঘনত্ব স্পষ্টভাবে রেকর্ড করা যায়। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে ভারতের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে সুবিশাল ও উজ্জ্বল মেঘের পুঞ্জ অবস্থান করছে। বিপরীতে, ভারতের পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের আকাশ প্রায় পুরোটাই মেঘহীন ও রোদঝলমলে। পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের ওপর যেন এক অদৃশ্য উল্লম্ব বিভাজনরেখা তৈরি হয়েছে, যা দুই অংশের আবহাওয়াকে দুই ভিন্ন রূপ দিয়েছে।
এই বৈচিত্র্যের কী কারণ?
আবহাওয়াবিদদের মতে, এই বিরল দৃশ্যের প্রধান কারণ হল দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর বিদায়ে মরশুমের পরিবর্তন। সাধারণত সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চল থেকে বর্ষার মৌসুমি বায়ু ধীরে ধীরে বিদায় নিতে শুরু করে। ফলে ওই অঞ্চলগুলোতে বায়ুর আর্দ্রতা কমে যায় এবং আকাশ মেঘমুক্ত হয়ে ওঠে।
অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ও আর্দ্র বাতাস সক্রিয় থাকায় পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের আকাশে বিপুল পরিমাণ মেঘের সঞ্চার হচ্ছে। ফলে একই সময়ে ভারতের এক প্রান্তে বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করছে, আর অন্য প্রান্ত শুষ্ক ও পরিষ্কার থাকছে। ভারতীয় মৌসম ভবন ইনস্যাট-৩ডিএস উপগ্রহের পাঠানো এসব তথ্য ব্যবহার করেই দেশের ঝড়-বৃষ্টির সঠিক পূর্বাভাস দিয়ে থাকে।
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