English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Ragging Horror: হস্টেলে উলঙ্গ করে ছাত্রকে জুতোর বাড়ি, বেধড়ক মার! অকথ্য অত্যাচারের ভিডিয়ো ভাইরাল...

Tamilnadu Ragging Case: হস্টেলে ব়্যাগিংয়ের সমস্ত সীমা পার। ছাত্রকে উলঙ্গ করে মারধর, অকথ্য অত্যাচার। সম্মান রক্ষার জন্য আকুতি মিনতি করে নির্যাতিত পড়ুয়া। ভাইরাল সেই ভিডিয়ো।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 24, 2025, 11:19 AM IST
Ragging Horror: হস্টেলে উলঙ্গ করে ছাত্রকে জুতোর বাড়ি, বেধড়ক মার! অকথ্য অত্যাচারের ভিডিয়ো ভাইরাল...
প্রতীকী ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলেজ হস্টেলে আইটিআই পড়ুয়াকে বিবস্ত্র করিয়ে বেধড়ক মার। ঘটনার ভিডিয়ো ইতোমধ্যেই ভাইরাল। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনাটি তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের সরকারি হস্টেলে। ভাইরাল ভিডিয়োতে স্পষ্ট দেখা যায়, তিনজন ছাত্র মিলে ওই পড়ুয়ার উপর অকথ্য অত্যাচার চালাচ্ছে। ইতোমধ্যেই পুলিস ওই তিন কিশোর পড়ুয়াকে আটক করেছে।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:West Bengal Weather Update: রোদ উঠলেও স্বস্তি নেই, বৃহস্পতিবার তৈরি হচ্ছে আরও এক নিম্নচাপ, চতুর্থী থেকে ফের শুরু বৃষ্টি

৪০ সেকেন্ডের ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ওই ছাত্র সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায়। একজন ছাত্র তাঁর গায়ে থাকা তোয়ালেটি খুলে নিচ্ছে। ভিকটিম অনুরোধ করছেন যেন তাঁকে অন্তত প্যান্ট পরতে দেওয়া হয়, কিন্তু কেউ তাঁর কথা শোনেনি। ভিডিয়োতে তিনজন ছাত্রকে স্পষ্টভাবে দেখা গিয়েছে। একজন ভিডিয়ো করছে, একজন চটি দিয়ে মারছে, এবং আরেকজন অশ্লীল মন্তব্য করছে নির্যাতিতর শরীর নিয়ে। যন্ত্রণায় চিৎকার করছেন ওই ছাত্র। আরও কয়েকজন আশেপাশে বসে বা দাঁড়িয়ে, ঘটনাটি চুপচাপ দেখছে। কেউ তাকে সাহায্য করতে বা ঘটনার প্রতিবাদ করতে এগিয়ে পর্যন্ত আসেনি।
 
ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়তেই কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন ছাত্রের বাবা-মা। তিন অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে তদন্তে নেমেছে পুলিস। সিনিয়র পুলিস কর্মকর্তা বলেন, 'অভিযুক্ত পড়ুয়ারা চেক্কানূরানির কাল্লার রিক্লেমেশন হস্টেলে থাকে এবং ১৮ সেপ্টেম্বর এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। অভিযুক্ত কিশোরদের জেরা করা হচ্ছে।'

এই ঘটনার জন্য রাজ্যের মাদক সমস্যাকে দায়ী করেছে বিরোধী দল AIADMK। দলের মুখপাত্র কোভাই শত্যান বলেন, 'স্কুলে যেসব মূল্যবোধ শেখানো হয়, তার সঙ্গে বাস্তব জীবনের কোনও মিল নেই। শাসক দল DMK-এর লজ্জায় মাথা হেঁট করা উচিত।

আরও পড়ুন:Couple Climb onto Police Vehicle: পুলিসের ভ্যানের মাথায় চড়ে উদ্দাম প্রেম মত্ত কিশোরী-যুবকের... ভিডিয়ো ভাইরাল...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
RaggingTamil NaduMaduraiassaultHarassment
পরবর্তী
খবর

Couple Climb onto Police Vehicle: পুলিসের ভ্যানের মাথায় চড়ে উদ্দাম প্রেম মত্ত কিশোরী-যুবকের... ভিডিয়ো ভাইরাল...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা