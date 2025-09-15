ITR Filing Due Date Extended?: আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হল? জেনে নিন, কতদিন বাড়ল, কবে দিতে পারবেন রিটার্ন...

ITR Filing Due Date Extended?: আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হল? জেনে নিন, কতদিন বাড়ল, কবে দিতে পারবেন রিটার্ন...
ITR Filing Due Date Extended?: আয়কর বিভাগ পরিষ্কার বলেছে, আয়কর রিটার্ন জমার সময়সীমা বাড়ানো হয়নি। তা ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্তই নির্ধারিত। ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে আয়কর বিভাগ নড়েচড়ে বসে এবং এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনকাম ট্যাক্স ফাইল (Income Tax Return) করার তারিখ কি বাড়ছে? না, জানা গিয়েছে, আইটিআর ফাইল করার (ITR) সময়সীমা বাড়ানোর কথাটি আসলে গুজব (fake news), ভুয়ো। সময়সীমা ১৫ সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ, আজই পর্যন্তই থাকছে! আয়কর দফতরও বিষয়টি নিয়ে সচেতন। ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্ট (Income Tax Department) এই ভুয়ো খবরটি বাতিল করে দিয়েছে। ফলে, ট্যাক্স ফাইলিংয়ের ডেডলাইন ১৫ সেপ্টেম্বরই রয়েছে। প্রসঙ্গত, ওই ভুয়ো বার্তায় উল্লেখ ছিল, সময়সীমা ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়তে পারে। না, সেরকম কিছুই ঘটছে না!
ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি
আয়কর বিভাগ নিশ্চিত করেছে, ব্যক্তিগত আয়কর রিটার্ন (ITR) জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হয়নি এবং তা ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্তই নির্ধারিত রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া ও মেসেজিং অ্যাপে ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়ার পরে আয়কর বিভাগ এ বিষয়ে নড়েচড়ে বসে এবং এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়। ভুয়ো বিজ্ঞপ্তিতে প্রচারিত হচ্ছিল যে, সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্সেস (CBDT) আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়েছে। এই ভুয়ো খবরে বলা হয়েছিল, সিস্টেমের প্রস্তুতি এবং করদাতাদের পক্ষ থেকে আসা উদ্বেগের কারণেই এই পরিবর্তিত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
আয়কর বিভাগ
আয়কর বিভাগ এই ভুয়ো খবরটিকে দেখা মাত্রই বাতিল করে দিয়েছে। তারা তাদের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেল @IncomeTaxIndia থেকে একটি পোস্ট করে জানিয়েছে, একটি ভুয়ো খবর ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে বলা হয়েছে, আইটিআর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (যা প্রাথমিকভাবে ৩১ জুলাই ২০২৫ ছিল এবং যা পরে ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়) বাড়িয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ করা হচ্ছে। আয়কর জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৫.০৯.২০২৫-ই থাকছে!
করদাতাদের পরামর্শ
করদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে তারা যেন শুধুমাত্র আয়কর বিভাগের অফিসিয়াল আপডেটগুলির উপরই ভরসা করেন এবং এই ধরনের ভুয়ো বার্তা উপেক্ষা করেন। যদি কোনো করদাতা ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের রিটার্ন জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে দেরিতে রিটার্ন জমা দেওয়ার জন্য তাদের জরিমানা দিতে হবে।
কত জরিমানা?
৫ লাখ টাকার বেশি আয়ের ক্ষেত্রে জরিমানা হবে ৫০০০ টাকা এবং ৫ লাখ টাকার নীচে আয়ের ক্ষেত্রে জরিমানা হবে ১০০০ টাকা। জরিমানা-সহ রিটার্ন ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত জমা দেওয়া যাবে।
