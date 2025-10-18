No Diwali in Himachal village: যেন ভূতের গ্রাম! অভিশাপের জেরে ১০০ বছর পেরিয়ে গেল, এখানে কোনও দিওয়ালির আলো নেই...

No Diwali in Himachal village: যেন ভূতের গ্রাম! অভিশাপের জেরে ১০০ বছর পেরিয়ে গেল, এখানে কোনও দিওয়ালির আলো নেই...
No Diwali in Himachal village due to centuries-old 'curse': হিমাচল প্রদেশের সম্বু গ্রামে শতাব্দীপ্রাচীন এক অভিশাপের কারণে আজও দীপাবলি উদযাপন হয় না। গ্রামবাসীরা আতশবাজি বা আলোর সাজ থেকে বিরত থেকে শুধুমাত্র নিঃশব্দে দিনটি কাটান।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যখন সারা দেশ দীপাবলির উৎসবে মাতোয়ারা, তখন হিমাচল প্রদেশের হমিরপুর জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম সম্বু রয়েছে এক ভিন্ন আবহে। সেখানে নেই আতশবাজির রোশনাই, নেই আলোর মালায় সাজানো বাড়িঘর। কারণ, শতাব্দীপ্রাচীন এক ‘অভিশাপ’ যা আজও গ্রামবাসীদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।
গ্রামবাসীরা জানাচ্ছেন, বহু প্রজন্ম আগে এখানে একজন সতী মহিলা স্বামীর মৃত্যুর পর চিতায় ঝাঁপ দেন। মৃত্যুর আগে তিনি অভিশাপ দেন যে এই গ্রামে কেউ কখনও দীপাবলি উদযাপন করতে পারবে না। সেই থেকে দীপাবলির দিনে কোনও ধরণের আনন্দ বা উৎসব হয় না।
আরও পড়ুন: Mysterious Disease in Bihar Village: মৃত্যুভয়ে কাঁপছে গোটা গ্রাম, ৪০ পার করলেই অজানা রোগে পঙ্গু হতে থাকে শরীর...
স্থানীয় বাসিন্দা ধীরেন্দ্র ঠাকুর বলেন, "আমরা এই রীতি ভাঙার চেষ্টা করিনি। যারা একবার চেষ্টা করেছিল, তাদের পরিবারে অঘটন ঘটেছে বলে শোনা যায়। তাই এখন আর কেউ সাহস করেন না।"
গ্রামের রীতি অনুযায়ী, দীপাবলির রাতে শুধু ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো যায়। আতশবাজি, আলোর শোভাযাত্রা, কোনও কিছুই হয় না। কিছু পরিবার পুজোও করেন না।
এই পরিস্থিতি পাল্টাতে বহুবার যজ্ঞ ও পুজো আয়োজন হয়েছে গ্রামে, কিন্তু অভিশাপ কাটেনি বলে দাবি করছেন গ্রামবাসীরা।
আরও পড়ুন: Odisha: ভয়াবহ ভুবনেশ্বর! রাস্তার ধারে পড়ে ক্ষতবিক্ষত নাবালিকা, শরীর জুড়ে গণলালসার দাগ...
এই ঘটনা আবারও দেখিয়ে দিল, আধুনিক যুগেও দেশের নানা প্রান্তে লোকবিশ্বাস ও সংস্কার কতটা প্রভাব ফেলছে সামাজিক আচরণে। আর সম্বুর বাসিন্দাদের কাছে দীপাবলি মানেই শুধু এক নীরব রাত, যেখানে আলো নেই, আনন্দ নেই শুধু অভিশাপের ছায়া।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)