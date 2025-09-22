Bomb found in Daal Lake: শ্রীনগরও নিরাপদ নয়? ডাল লেকের পোস্টঅফিসের সামনে বোমা! বিস্ফোরণের পরে...

Bomb found in Daal Lake: শ্রীনগরও নিরাপদ নয়? ডাল লেকের পোস্টঅফিসের সামনে বোমা! বিস্ফোরণের পরে...
Shells in Daal Lake: পুলিস জানিয়েছেন, লেকের ধারে রুটিন নজরদারির সময় সাদা বলের মতো দেখতে বস্তুটি নজরে আসে। এটি খুঁজে পাওয়ার পরেই নিরাপত্তা কর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে এলাকাটি ঘিরে ফেলেন এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
খালেদ হোসেইন: কাশ্মীরের ডাল লেকের কাছাকাছি, পাসপোর্ট অফিসের বিপরীতে একটি সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া গেছে এবং নিরাপত্তা বাহিনী বস্তুটি তুলে নিয়ে গেছে। এটি ক্ষেপণাস্ত্রের মতো দেখতে বলে মনে করা হচ্ছে, এবং এটি ক্ষেপণাস্ত্র কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে।
জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ শ্রীনগরে ডাল লেকের তীরে পাওয়া একটি সন্দেহজনক বস্তুকে নিষ্ক্রিয় করার জন্য বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।
পুলিস জানিয়েছেন, লেকের ধারে রুটিন নজরদারির সময় সাদা বলের মতো দেখতে বস্তুটি নজরে আসে। এটি খুঁজে পাওয়ার পরেই নিরাপত্তা কর্মীরা স্থানীয় বাসিন্দা এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে এলাকাটি ঘিরে ফেলেন এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।
ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত:
শ্রীনগরের ডাল লেকের কাছে, পাসপোর্ট অফিসের বিপরীতে একটি সন্দেহজনক বস্তু পাওয়া গিয়েছে, যা ক্ষেপণাস্ত্রের মতো দেখতে।
নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী উদ্ধার করেছে ক্ষেপণাস্ত্রটি। তবে বস্তুটি পরীক্ষা করা হচ্ছে এটি ক্ষেপণাস্ত্র কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য।
খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং সেটি পরীক্ষা করে। এরপর বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে (বিডিএস) ডাকা হয় এবং কোনো ঝুঁকি না নিয়ে একটি বিস্ফোরণের মাধ্যমে বস্তুটি ধ্বংস করা হয়।
এই ঘটনায় কোনো প্রাণহানি বা সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। কিছুক্ষণের জন্য এলাকাটি ঘিরে রাখা হলেও পরে যান চলাচল স্বাভাবিক করে দেওয়া হয়।
প্রাথমিকভাবে মনে হচ্ছে বস্তুটি কোনো বিস্ফোরক ছিল না। তবে, পুলিস এবং ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এর ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে প্রকৃত বিষয়টি জানার চেষ্টা করবেন।
কাঠুয়ার মালহার এলাকায় ব্যাপক সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান শুরু
মালহারের ড্রাগাল এলাকায় দুই সন্দেহভাজন সশস্ত্র সন্ত্রাসীকে দেখতে পাওয়ার পর এই তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিস, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সিআরপিএফ (CRPF) যৌথভাবে এই সন্ত্রাসীদের নিষ্ক্রিয় করার জন্য অভিযান শুরু করেছে।
পুলিস জানিয়েছেন, গত মে মাসে 'অপারেশন সিঁদুর'-এর সময় শ্রীনগরের ডাল লেকে ফেটে যাওয়া একটি 'প্রজেক্টাইল' (projectile)-এর ধ্বংসাবশেষ শনিবার একটি সাফাই অভিযানের সময় পাওয়া গেছে।
পুলিসের মতে, 'নিয়মিত আগাছা পরিষ্কারের সময়, কর্মীরা লেকের মধ্যে প্রজেক্টাইলটির এই অংশটি দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পুলিসকে খবর দেন। পুলিস অবিলম্বে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে 'প্রজেক্টাইলের অংশটি' নিজেদের হেফাজতে নেন। পরে, ভারতীয় বায়ুসেনার খবর দিলে, তাঁরা পরবর্তী পরীক্ষার জন্য সেটিকে নিজেদের হেফাজতে নেন।
উল্লেখ্য, গত ১০ই মে সকালে শ্রীনগরে কয়েকটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল এবং পরে স্থানীয়রা লেকের ভেতরের বসতি এলাকায় 'প্রজেক্টাইলের কিছু অংশ' খুঁজে পান, যার মধ্যে কয়েকটি ভাসমান উদ্যানও ছিল।
