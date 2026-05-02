  MadhyaPradesh cruise boat accident: নর্মদায় নৌকাডুবি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৯ জনের: শেষ মুহূর্তেও ছেলেকে বুকে জাপটে আগলে মা, ছবি দেখে কাঁদছে ভারত

MadhyaPradesh cruise boat accident: নর্মদায় নৌকাডুবি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৯ জনের: শেষ মুহূর্তেও ছেলেকে বুকে জাপটে আগলে মা, ছবি দেখে কাঁদছে ভারত

Jabalpur Boat capsize: বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রায় ৩০-৪০ জন যাত্রী নিয়ে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন দফতরের একটি ক্রুজ জাহাজ নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত বরগি বাঁধের জলাধারে ভ্রমণে বেরিয়েছিল। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি থাকলেও এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস থাকলেও জাহাজটি মাঝ জলাধারে যাত্রা শুরু করে।

নবনীতা সরকার | Reported By: নবনীতা সরকার | Updated By: May 2, 2026, 03:13 PM IST
MadhyaPradesh cruise boat accident: নর্মদায় নৌকাডুবি, মর্মান্তিক মৃত্যু ৯ জনের: শেষ মুহূর্তেও ছেলেকে বুকে জাপটে আগলে মা, ছবি দেখে কাঁদছে ভারত
মধ্যপ্রদেশ নৌকাডুবিতে মায়ের বুকে বাঁধা ছেলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের বরগি বাঁধে ৩০ এপ্রিল ভয়াবহ ক্রুজ দুর্ঘটনায় এখন পর্যন্ত নয়জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় দেহাবশেষ উদ্ধার করার সময় একটি দৃশ্য পুরো দেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। 

একটি ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, একটি চার বছরের শিশুকে তার মা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের বুকে জাপটে ধরে রেখেছেন। মৃত্যুর হিমশীতল পরশ যখন তাদের ঘিরে ধরছিল, তখনও মায়ের সেই আদরের বন্ধন শিথিল হয়নি। উদ্ধারকারীরা যখন তাদের দেহ উদ্ধার করেন, তখনও মা ও ছেলেকে একই লাইফ জ্যাকেটে একে অপরকে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়।

ঘটনার প্রেক্ষাপট

বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রায় ৩০-৪০ জন যাত্রী নিয়ে মধ্যপ্রদেশ পর্যটন দফতরের একটি ক্রুজ জাহাজ নর্মদা নদীর ওপর নির্মিত বরগি বাঁধের জলাধারে ভ্রমণে বেরিয়েছিল। আবহাওয়া দফতরের তরফ থেকে 'ইয়েলো অ্যালার্ট' জারি থাকলেও এবং ঝোড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস থাকলেও জাহাজটি মাঝ জলাধারে যাত্রা শুরু করে। সন্ধ্যা ৬টার দিকে হঠাৎ করেই বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায় (প্রায় ৬০-৭০ কিমি/ঘণ্টা) এবং শান্ত জলরাশি উত্তাল হয়ে ওঠে। শক্তিশালী ঢেউয়ের আঘাতে জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং মুহূর্তের মধ্যে একপাশে কাত হয়ে উল্টে যায়।

ভাইরাল ভিডিয়ো

দুর্ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তের একটি ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, জাহাজের ভেতর জল ঢুকতে শুরু করেছে এবং যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

ভিডিয়োর বাঁ দিকে দেখা যায় ৩৯ বছর বয়সী মারিনা ম্যাসি তার চার বছরের পুত্র সন্তান ত্রিশানকে দুহাতে শক্ত করে ধরে আছেন। যখন তারা বুঝতে পারছিলেন যে বাঁচার উপায় নেই, তখন মা তার সন্তানকে নিজের বুকের ওপর টেনে নিয়ে লাইফ জ্যাকেটের মাধ্যমে একত্রে বেঁধে রাখার চেষ্টা করেন।

উদ্ধারকারীদের বর্ণনা অনুযায়ী, মা সম্ভবত তার সন্তানকে পানির উপরে ভাসিয়ে রাখার বা ডুবন্ত জাহাজের কোনো কোণে বাতাসের পকেট (air pocket) তৈরির শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু পানির প্রবল চাপে তারা জাহাজের নিচের কেবিনে আটকা পড়েন। কয়েক ঘণ্টা পর উদ্ধারকারী দল যখন তাদের মরদেহ বের করে আনে, তখন দেখা যায় মা তার ছেলেকে তখনও ছাড়েননি। এই দৃশ্য দেখে অভিজ্ঞ উদ্ধারকারীরাও চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

জীবনযুদ্ধের করুণ পরিণাম

মারিনা ও ত্রিশান মারা গেলেও মারিনার স্বামী প্রদীপ ম্যাসি এবং তাদের কন্যা সিয়া অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছেন। প্রদীপ ম্যাসি দিল্লির বাসিন্দা এবং সপরিবারে ছুটি কাটাতে জব্বলপুর এসেছিলেন। তার চোখের সামনেই সাজানো সংসার তছনছ হয়ে গেল। প্রদীপ অভিযোগ করেছেন, দুর্ঘটনার সময় ক্রুজ কর্মীরা পর্যাপ্ত সহায়তা দেয়নি এবং লাইফ জ্যাকেটগুলো নিচতলার লকারে তালাবদ্ধ ছিল। যখন জাহাজ ডুবতে শুরু করে, তখন হুড়োহুড়ি করে কিছু জ্যাকেট বের করা হলেও অনেকের পক্ষেই তা পরা সম্ভব হয়নি।

গাফিলতির পাহাড়

বেঁচে ফেরা যাত্রী এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের কথায় উঠে এসেছে ভয়াবহ গাফিলতির চিত্র:

পূর্বাভাস উপেক্ষা: জবলপুরে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা থাকা সত্ত্বেও কেন ক্রুজটি যাত্রা করল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

নিরাপত্তার অভাব: যাত্রীরা অভিযোগ করেছেন যে, যাত্রা শুরুর আগে কাউকে লাইফ জ্যাকেট পরানো হয়নি। বিপদের সময় সাহায্য করার মতো দক্ষ কর্মী জাহাজে খুব কম ছিল।

বিপর্যস্ত ব্যবস্থাপনা: যখন আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করে, তখন পর্যটকরা বার বার ফিরে আসার অনুরোধ করলেও চালক তা শোনেননি বলে অভিযোগ।

উদ্ধার অভিযান 

ঘটনার খবর পেয়ে এসডিআরএফ (SDRF), এনডিআরএফ (NDRF) এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীর দল উদ্ধার কাজ শুরু করে। জবলপুরের কালেক্টর এবং মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব পরিস্থিতি সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করছেন। মুখ্যমন্ত্রী এই ঘটনাকে ‘অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক’ বলে বর্ণনা করেছেন এবং মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা এবং আহতদের ৫০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও পিএমএনআরএফ (PMNRF) তহবিল থেকে মৃতদের প্রত্যেকের জন্য ২ লক্ষ টাকা অনুদান ঘোষণা করেছেন।

মধ্যপ্রদেশের ক্যাবিনেট মন্ত্রী রাকেশ সিং দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার সময় মা-ছেলের মরদেহের অবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। তিনি দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক তদন্তের আশ্বাস দিয়েছেন।

ছবির সত্যতা

এই মর্মান্তিক ঘটনার পর ইন্টারনেটে একটি ছবি ভাইরাল হয়েছিল যেখানে একজন মাকে তার সন্তানকে বুকে জড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। তবে জেলা প্রশাসন স্পষ্ট করেছে যে, ভাইরাল ছবিটি ছিল এআই-জেনারেটেড (AI-generated) বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি। যদিও বাস্তব চিত্রটি ছিল তার চেয়েও বেশি শোকাবহ, যেখানে উদ্ধার হওয়া আসল মরদেহের ছবি মানুষের হৃদয়ে ক্ষত সৃষ্টি করেছে।

জব্বলপুরের এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সামনে মানুষের পরিকল্পনা কতটা তুচ্ছ হতে পারে যদি না পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়। একটি মায়ের শেষ মুহূর্তের ভালোবাসা যেমন বিশ্বজুড়ে মানুষের চোখে জল এনেছে, তেমনি এই দুর্ঘটনা দেশের পর্যটন খাতের অব্যবস্থাপনাকেও আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। একটি আনন্দদায়ক সফর যেন আর কারও জীবনে শেষ সফর না হয়ে দাঁড়ায়, তা নিশ্চিত করার দায় এখন প্রশাসনের।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

