English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দেশ
  • LPG Supply: হরমুজ প্রণালীতে ২৩ দিন বন্দি, অবশেষে বিপুল পরিমাণ গ্যাস নিয়ে ভারতে এল জগ বসন্ত

LPG Supply: হরমুজ প্রণালীতে ২৩ দিন বন্দি, অবশেষে বিপুল পরিমাণ গ্যাস নিয়ে ভারতে এল 'জগ বসন্ত'

LPG tankers India: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে চরম উত্তেজনার মাঝে বড়সড় স্বস্তি পেল ভারত। হরমুজ প্রণালীতে দীর্ঘ ২৩ দিন আটকে থাকার পর অবশেষে বৃহস্পতিবার রাতে গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে এসে পৌঁছেছে রান্নার গ্যাস বা এলপিজি বোঝাই বিশালাকার ট্যাঙ্কার 'জগ বসন্ত'। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 27, 2026, 10:43 AM IST
গুজরাতে ‘জগ বসন্ত’

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল উত্তেজনার মাঝেই স্বস্তির খবর। গুজরাতে পৌঁছাল এলপিজি ট্যাঙ্কার 'জগ বসন্ত'। যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালীতে দীর্ঘ ২৩ দিন আটকে ছিল এই ট্যাঙ্কার। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে গুজরাটের ভাদিনার বন্দরে নোঙর করেছে বিশাল এই জাহাজটি। রান্নার গ্যাসের সংকট নিয়ে দেশজুড়ে চলা উদ্বেগের মাঝে এই খবরটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

Add Zee News as a Preferred Source

'জগ বসন্ত' জাহাজে ৪৭,৬০০ মেট্রিক টন এলপিজি রয়েছে। এর পাশাপাশি 'পাইন গ্যাস' নামে আরেকটি জাহাজ ৪৫,০০০ মেট্রিক টন গ্যাস নিয়ে নিউ ম্যাঙ্গালোর বন্দরে পৌঁছাতে চলেছে। এই দুটি জাহাজ মিলিয়ে দেশে প্রায় ৯২,০০০ মেট্রিক টনের বেশি গ্যাস আসবে, যা ভারতের একদিনের মোট রান্নার গ্যাসের চাহিদার সমান। অন্যদিকে, জাহাজগুলোতে থাকা মোট ৬০ জন নাবিকই সম্পূর্ণ নিরাপদ আছেন।

উল্লেখ্য, ইরান ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর মধ্যে চলা সংঘাতের কারণে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী প্রায় বন্ধ। এর ফলে ভারতের পতাকাবাহী ২০টি জাহাজ সেখানে আটকে পড়েছিল। যার মধ্যে ৫টি বড় এলপিজি ট্যাঙ্কারও রয়েছে। ভারত তার প্রয়োজনীয় গ্যাসের প্রায় ৬০ শতাংশ বিদেশ থেকে আমদানি করে, যার বড় একটি অংশ আসে এই পথ দিয়েই।

পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক স্বীকার করেছে যে পরিস্থিতির কারণে সরবরাহে কিছুটা চাপ সৃষ্টি হয়েছে, তবে সাধারণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশের কোথাও ডিস্ট্রিবিউটর পর্যায়ে গ্যাসের ঘাটতি নেই। ভারতের কাছে বর্তমানে ৬০ দিনের তেলের মজুত এবং পুরো এক মাসের এলপিজি মজুত রয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার স্পষ্ট জানিয়েছে যে, রান্নার গ্যাসের আকালের খবরগুলো কেবলই 'ভ্রান্ত ধারণা' এবং আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা। গুজরাটের কান্ডলা বন্দরে ইতিমধ্যে 'শিভালিক' ও 'নন্দা দেবী' নামে দুটি জাহাজ পৌঁছেছে এবং 'এমটি অ্যাপোলো ওশান' ও ১৬,০০০ মেট্রিক টন গ্যাস নিয়ে বন্দরে ভিড়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
LPG tankers India, Middle East War, LPG supply, LPG Crisis
