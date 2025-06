Jagannath Rath Yatra Stampede: পুরীতে বিশৃঙ্খলার দায় কার! রথযাত্রায় প্রাণহানির জেরে শাস্তি পেলেন SP আর DM...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রবিবার সকালে পুরীর রথযাত্রায় পদপিষ্টে মৃত ৩, আহত ৫০। জগন্নাথদেবের মাসির বাড়ি গুন্ডিচা মন্দিরের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটে। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এবং ব্যক্তিগতভাবে শোক জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মাঝি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। এক্স হ্যান্ডেল তিনি লেখেন, 'প্রভুর দর্শন পেতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এখানে জড়ো হয়েছেন। মারাত্মক ভিড়ের কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।'

তিনি নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করেন এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতা ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ সহায়তা ও তদন্তের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী নিহত ভক্তদের পরিবারকে ২৫ লাখ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। এমনকী মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্তের জন্য উন্নয়ন কমিশনারের নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

Puri Rath Yatra stampede: Puri District Collector and SP transferred; DCP Vishnu Pati and Commandant Ajay Padhi have been suspended for negligence of duty: Odisha CMO

Odisha CM Mohan Charan Majhi announced a financial assistance of Rs 25 lakh for the next of kin of each… pic.twitter.com/RWSdn3XRYv

— ANI (@ANI) June 29, 2025