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EXPLAINER: অবিশ্বাস্য! পুরীর জগন্নাথ ধামে বিপুল সম্পদের হদিস! ১৮১১ কোটি টাকার শুধুই... রহস্যময় রত্নভাণ্ডারে সোনা-হিরে

Jagannath Temple Puri Wealth Revealed: পুরীর জগন্নাথ ধামের বিপুল সম্পদের তথ্য প্রকাশ; ১৮১১ কোটি টাকার ফিক্সড ডিপোজিট, ৬০,৮২১ একর জমি এবং রত্নভাণ্ডারে বিপুল পরিমাণ সোনা ও হীরা।

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 03, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:29 PM IST
EXPLAINER: অবিশ্বাস্য! পুরীর জগন্নাথ ধামে বিপুল সম্পদের হদিস! ১৮১১ কোটি টাকার শুধুই... রহস্যময় রত্নভাণ্ডারে সোনা-হিরে
Image Credit: জগন্নাথ ধামের বিপুল সম্পত্তি

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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