Mothers Cry In Viral Video: 'আমাকে জেলে ভরলে ভরো, কিন্তু মেয়েকে মুসলমানের সঙ্গে...', এক মায়ের আকুল আর্তিতে নেটপাড়ায় বানভাসি...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইনস্টাগ্রামে ছড়িয়ে পড়া একটি ভাইরাল ভিডিয়ো ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে মেয়েদের নিরাপত্তা এবং আরও কঠোর সুরক্ষামূলক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে। ভিডিয়োতে এক আতঙ্কিত মায়ের গলা শোনা যায়—তিনি বলছেন, “জেলে পাঠিয়ে দাও, কিন্তু আমি আমার মেয়েকে কোনোদিনও মুসলমানের সঙ্গে যেতে দেব না,”—যা থেকে বোঝা যায় তিনি আশঙ্কা করছেন যে তাঁর মেয়েকে ভুল পথে পরিচালিত করা হচ্ছে।
দাবি করা হচ্ছে ভিডিয়োটি বিহারের মুজাফ্ফরপুরের। ভিডিয়োতে দেখা যায় পরিবার ভীষণভাবে অশান্ত, কারণ তারা বিশ্বাস করেছে যে কেউ তাঁদের মেয়েকে ভুল পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করছে। ঘটনাটি শিশুকন্যাদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে এবং সমাজের দায়িত্বকে জোর দিয়ে মনে করিয়ে দিয়েছে—ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে অল্পবয়সী মেয়েদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সবার কর্তব্য।
ভারতীয় আইনে কোনও অপ্রাপ্তবয়স্ককে প্রলোভন দেখানো বা বিভ্রান্ত করা একটি গুরুতর অপরাধ। সামাজিক মাধ্যমে অনেকে অভিভাবকদের সচেতনতা, সমাজের সতর্ক দৃষ্টি এবং বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন যাতে এ ধরনের ঘটনা প্রতিরোধ করা যায়। ভিডিয়োতেই পুলিস কর্মকর্তাদের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে দেখা গেছে।
যদিও অভিযুক্ত ব্যক্তির পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবুও ভিডিয়োটি অনলাইনে এবং স্থানীয় মহলে নানা আলোচনার জন্ম দিয়েছে—বিশেষত অপ্রাপ্তবয়স্কদের সুরক্ষা এবং সচেতনতা বাড়ানোর গুরুত্ব নিয়ে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যবহারকারীরা পরামর্শ দিচ্ছেন, অভিভাবকরা যেন তাঁদের সন্তানদের সঙ্গে খোলামেলা ও সহায়ক যোগাযোগ বজায় রাখেন, যাতে তাঁদের সুরক্ষা ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত হয়।
