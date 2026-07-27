/প্রশ্নফাঁসে আরও কড়া কেন্দ্র! ১০ বছরের কারাদণ্ড, ১০ কোটি টাকা জরিমানা! সংশোধনী বিল আসছে সংসদে

রাজীব চক্রবর্তী: প্রশ্নফাঁসে আরও কড়া কেন্দ্র! একেবারে ১০ বছরের কারাদণ্ড ও ১০ কোটি টাকা জরিমানার সংশোধনী বিল আসছে সংসদে। প্রশ্নফাঁস রুখতে আরও কঠোর অবস্থান নিল কেন্দ্র। সরকারি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, সংগঠিত জালিয়াতি ও অসাধু উপায়ে পরীক্ষায় কারচুপির বিরুদ্ধে পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিন্স) অ্যাক্ট, ২০২৬ (সংশোধনের) খসড়া বিলে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।
প্রশ্নফাঁস রুখতে কঠোর কেন্দ্র
প্রশ্নফাঁস রুখতে আরও কঠোর অবস্থান নিল কেন্দ্র। সরকারি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, সংগঠিত জালিয়াতি ও অসাধু উপায়ে পরীক্ষায় কারচুপির বিরুদ্ধে পাবলিক এক্সামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিন্স) অ্যাক্ট, ২০২৬ (সংশোধনের) খসড়া বিলে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। সংশোধনী কার্যকর হলে প্রশ্নফাঁসের মতো অপরাধে সর্বোচ্চ ১০ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকবে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তদন্ত ও বিচার শেষ করা এবং আইনসম্মত ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গঠনের প্রস্তাবও রাখা হয়েছে।
কেন এই আইন?
কেন্দ্রের দাবি, ২০২৪ সালের আইন কার্যকর করার অভিজ্ঞতায় যে ফাঁকফোকর সামনে এসেছে, তা দূর করতেই এই সংশোধন। সাম্প্রতিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দেশ জুড়ে ক্ষোভ, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং সরকারি পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে তৈরি হওয়া সংশয় কাটাতেই এই উদ্যোগ। তবে সংশোধনী বাস্তবায়নে দেশ জুড়ে ফাস্ট-ট্র্যাক আদালত গড়ে তোলা, তদন্তকারী সংস্থার পরিকাঠামো শক্তিশালী করা, বিচারব্যবস্থায় অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ এবং এনটিএ, ইউপিএসসি ও এসএসসি-র মতো সংস্থার অভ্যন্তরীণ নজরদারি ও ডিজিটাল নিরাপত্তা জোরদার করার চ্যালেঞ্জও থাকছে।
'গণপরীক্ষায় অসদুপায় প্রতিরোধ সংশোধন বিল'
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং লোকসভায় ‘পাবলিক এগজামিনেশনস (প্রিভেনশন অব আনফেয়ার মিনস) অ্যামেন্ডমেন্ট বিল, ২০২৬’ (গণপরীক্ষা অসদুপায় প্রতিরোধ সংশোধন বিল, ২০২৬) পেশ করবেন। পরীক্ষায় জালিয়াতি ও কারচুপি রুখতে এই বিলে সাতটি মুখ্য সংশোধনীর প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে: ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, সময়সীমা, কঠোর শাস্তি ও বিশেষ টাস্ক ফোর্স গড়ার মতো জরুরি বিষয়গুলি।
মুখ্য সংশোধনী প্রস্তাব
পরীক্ষা সংক্রান্ত অপরাধের মামলাগুলি প্রতিদিন শোনার জন্য বিশেষ আদালত গঠন এবং তিন মাসের মধ্যে তার বিচার প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জালিয়াতি বা কারচুপির তদন্ত দু'মাসের মধ্যে সম্পন্ন করতেই হবে। প্রশ্নপত্র ফাঁস-চক্রে জড়িত ব্যক্তি, কোচিং সেন্টার এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থাগুলির জন্য কঠোর শাস্তির বিধান-- কারাদণ্ড ও মোটা টাকার জরিমানা। সঙ্গে বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন। বড় ধরনের বা আন্তঃরাজ্য পরীক্ষা জালিয়াতির ঘটনার তদন্তে কেন্দ্র একটি নির্দেশিত বিশেষ দল বা টাস্ক ফোর্স গঠন করল।
টাস্ক ফোর্স
এই টাস্ক ফোর্সে বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা থাকছেন। শিক্ষা খাতের পরীক্ষা ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ, প্রযুক্তিনির্ভর ও সুরক্ষিত করতেই এই ৬ সদস্যের শক্তিশালী কমিটি গঠন করা হয়েছে। ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি -র অধীনে হওয়া পরীক্ষাগুলির কাঠামো এবং প্রযুক্তিগত দিক ঢেলে সাজানোর জন্য তাঁরা পরামর্শ দেবেন। নন্দন নিলেকানি-সহ কারা এই টাস্ক ফোর্সের ৬ বিশেষজ্ঞ সদস্য? নন্দন নিলেকানি চেয়ারম্যান; এ ছাড়াও রয়েছেন অমৃত লাল মীনা (লজিস্টিকস বিশেষজ্ঞ), অনিতা কারওয়াল (গুজরাট ক্যাডারের ১৯৮৮ ব্যাচের অবসরপ্রাপ্ত এই আইএএস কর্মকর্তা), এস সোমনাথ (২০২২ থেকে ২০২৫ পর্যন্ত ISRO চেয়ারম্যান ছিলেন), ড. ভি কামাকোটি (২০২২ সাল থেকে মাদ্রাজ আইআইটি-র পরিচালক) এবং তপন ডেকা (১৯৮৮ ব্যাচের হিমাচল প্রদেশ ক্যাডারের আইপিএস কর্মকর্তা; চার বছর ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান ছিলেন)!
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