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প্রশ্নফাঁসে আরও কড়া কেন্দ্র! ১০ বছরের কারাদণ্ড, ১০ কোটি টাকা জরিমানা! সংশোধনী বিল আসছে সংসদে

Public Examinations Amendment Bill: কেন এই আইন? কেন্দ্রের দাবি, ২০২৪ সালের আইন কার্যকর করার অভিজ্ঞতায় যে ফাঁকফোকর সামনে এসেছে, তা দূর করতেই এই সংশোধন। সাম্প্রতিক প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় দেশ জুড়ে ক্ষোভ, পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের উদ্বেগ এবং সরকারি পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে তৈরি হওয়া সংশয় কাটাতেই এই উদ্যোগ।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 27, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:44 AM IST
প্রশ্নফাঁসে আরও কড়া কেন্দ্র! ১০ বছরের কারাদণ্ড, ১০ কোটি টাকা জরিমানা! সংশোধনী বিল আসছে সংসদে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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