Jaipur Husband Murder: WATCH | আরেকটা 'মেরঠ'! খুন করে স্বামীর দেহ বস্তায় পুরে আগুন! ১২ বছরের ছোট প্রেমিককে নিয়ে স্ত্রী...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জয়পুরে মেরঠের ছায়া। ১২ বছরের ছোট প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুন স্ত্রীর। তারপর দেহ লোপাট করতে বস্তায় করে আগুনে পুড়িয়ে দিল স্ত্রী। তবে শেষরক্ষা হয়নি। স্ত্রী ও প্রেমিক দুজনকেই গ্রেফতার করেছে পুলিস।

মৃতের নাম ধন্নালাল সৈনী। খুনের পর দেহ বস্তায় পুরে প্রেমিক দীনদয়ালের বাইকে চেপে নির্জন জায়গায় নিয়ে যায় স্ত্রী গোপালি দেবী। তারপর দেহ বস্তায় করেই পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রেমিকের বাইকে চেপে বস্তায় করে দেহ নিয়ে যাওয়ার ছবি ধরা পড়েছে সিসিটিভি ক্যামেরায়। সেই ফুটেজ দেখেই খুনের কিনারা করে পুলিস।

জানা গিয়েছে, বয়সে ১২ বছরের ছোট ৩০ বছরের দীনদয়ালের দোকানে কাজ করতেন ৪২ বছরের গোপালি দেবী। জড়িয়ে পড়েন পরকীয়া। স্ত্রীর পরকীয়ার কথা জানতে পেরে বাধা দেন স্বামী ধন্নালাল। ১৫ মার্চ সোজা দীনদয়ালের দোকানে গিয়ে হাজির হন তিনি। তখনই কথা কাটাকাটির সময় মাথায় ভারী অস্ত্রের আঘাতে ধন্নালালকে খুন করে দীনদয়াল ও গোপালি দেবী।

এরপর ১৬ মার্চ উদ্ধার হয় ধন্নালালের আধপোড়া লাশ। দেহ উদ্ধার হতেই ঘটনার তদন্তে নামে পুলিস। তারপরই সিসিটিভি ফুটেজে পর্দাফাঁস হয় গোটা হত্যাকাণ্ডের। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল প্রেমিকের বাইকে চেপে স্ত্রীর স্বামীর বস্তাবন্দি দেহ নিয়ে যাওয়ার ভিডিয়ো। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জয়পুরে।

