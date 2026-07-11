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সম্পত্তির লোভে বাবাও খুন! মায়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার উঠে এল অন্য এক হাড়হিম তথ্য

Jaipur Horror: তদন্তের মাঝেই তাঁর বিরুদ্ধে এক নতুন অভিযোগ উঠেছে। খাবারের নল খুলে তিনি নিজের বাবাকেও খুন করেছিল বলে দাবি করেছেন তাঁর মামা। পুলিস বর্তমানে গ্রেফতার হওয়া তরুণীকে হেফাজতে নিয়ে উভয় মৃত্যুর ষড়যন্ত্র খতিয়ে দেখছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 11, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 03:46 PM IST
সম্পত্তির লোভে বাবাও খুন! মায়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার উঠে এল অন্য এক হাড়হিম তথ্য
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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