/সম্পত্তির লোভে বাবাও খুন! মায়ের হত্যাকাণ্ডের তদন্তে এবার উঠে এল অন্য এক হাড়হিম তথ্য

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মৃত বাবার চাকরি, সম্পত্তির লোভে নিজের মাকে খুনের অভিযোগ ওঠে ২৩ বছরের মেয়ের বিরুদ্ধে। সুপারি কিলার দিয়ে ৪৫ বছরের নীরজ শর্মাকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলা হয়। রাজস্থানের জয়পুরের এই ঘটনায় গোটা দেশ নাড়িয়ে দেয়। ইতোমধ্যেই এই হাড়হিম ঘটনার মূল মাস্টারমাইন্ড মেয়ে আয়ুষী শর্মা-সহ সাতজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিস। এই ঘটনায় নতুন ভয়াবহ মোড় উঠে এসেছে।
মৃতার ভাই তথা আয়ুষীর মামা রাকেশ শর্মা একটি মারাত্মক অভিযোগ করেছেন। তিনি জানান যে, আয়ুষী শুধু তাঁর মাকেই খুন করেননি। ২০২৫ সালে তিনি তাঁর বাবা বিজয় শর্মাকেও খুন করেছে। রাজস্থান হাইকোর্টের কোর্ট মাস্টার বিজয় শর্মা ২০২৪ সালে ব্রেক স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। এর ফলে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। মামার অভিযোগ, ভালো চিকিৎসার অজুহাতে আয়ুষী ও বলরাম তাঁকে বাড়ি থেকে নিয়ে যান। তারপর তাঁরা বিজয়কে প্রায় তিন মাস একটি গোপন জায়গায় আটকে রাখেন।
পরবর্তীকালে জয়পুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে বিজয়ের খোঁজ পাওয়া যায়। তখন চিকিৎসকেরা জানান যে তাঁর দেহের প্রায় ৯০ শতাংশ অঙ্গ অকেজো হয়ে পড়েছে। রাকেশ শর্মার দাবি, বিজয়কে বাড়িতে নিয়ে আসার পর আয়ুষী জোর করে তাঁর খাবারের নল খুলে দিয়েছিল। এর ফলেই তাঁর মৃত্যু হয়। বাবার মৃত্যুর পরই আয়ুষী বাবার সেই সরকারি চাকরি দাবি করতে শুরু করেন। একই সঙ্গে সম্পত্তিও নিজের নামে করার জন্য চাপ দেন।
অভিযোগে আরও বলা হয়, আয়ুষী একবার তাঁর মাকে সরাসরি হুমকি দিয়েছিল। সে বলেছিল যে খাবারের নল খুলে বাবাকে মারতে পারলে, মাকে মারা আরও সহজ হবে। এরপরই নীরজ শর্মা একটি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস দেন। সেখানে তিনি লেখেন যে তাঁর হাতে মাত্র আর দু'দিন সময় বাকি রয়েছে। এই নতুন অভিযোগের পর পুলিস বিজয়ের মৃত্যুর ঘটনাটিও খতিয়ে দেখছে। তদন্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করা হবে।
অন্যদিকে, জিজ্ঞাসাবাদে আয়ুষী এক বিস্ফোরক তথ্য সামনে নিয়ে আসে। সে দীর্ঘদিন ধরে তার মাকে তীব্র ঘৃণা করত। তার মনে হত শারীরিক প্রতিবন্ধী ভাইয়ের চেয়ে তিনি কম স্নেহ পেত। আয়ুষী নিজেকে আইনি বিষয়ে সচেতন ও অত্যন্ত হিসাবি হিসেবে তুলে ধরেছে। তাই পুলিস এই মামলায় মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
এই ঘটনায় পুলিস আয়ুষী-সহ মোট সাতজন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। তবে তার খুড়তুতো ভাই বলরাম এখনও পলাতক রয়েছে। বলরাম এই হত্যাকাণ্ডের মূল সহ-ষড়যন্ত্রকারী ছিল। এর এক মাস আগে সুপারি কিলাররা নীরজকে খুনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু রাস্তায় অতিরিক্ত যানজটের কারণে সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। পুলিস জানিয়েছে যে আয়ুষী, বলরাম এবং বলরামের বাবা মোহন মিলে একটি পরিকল্পনা করেছিল। তাঁরা পারিবারিক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বলরামের সঙ্গে আয়ুষীর একটি সম্পর্ক ছিল। আয়ুষী বেশ কিছুদিন ধরে তাঁদের বাড়িতেই থাকছিল। মাকে মারার জন্য হেমন্ত শর্মা নামের এক খুনির সঙ্গে ৭ লাখ টাকা সুপারি দেয়। প্রথমে একটি ভাড়া নেওয়া থার গাড়ি দিয়ে নীরজের ওপর নজর রাখা হয়। সেই চেষ্টা সফল হয়নি। এর পর এক মাস ধরে তাঁর যাতায়াতের ওপর নজর রাখা হয়।
যেভাবে নীরজকে খুন করা হয়
গত ৩ জুলাই মোহিত শর্মা নামের এক অভিযুক্ত নীরজের অবস্থান সবাইকে জানায়। রোহিত জাটভ নামে একজন বাইক নিয়ে তৈরি ছিল। আকাশ শর্মা গাড়িটি চালাচ্ছিল এবং পাশে অরবিন্দ শর্মা বসেছিল। সেই সময়ে প্রায় ১৩০ কিলোমিটার গতিতে আসা একটি স্করপিও গাড়ি তাঁকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার চোটে তিনি প্রায় ১০০ ফুট দূরে ছিটকে পড়েন নীরজ। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়। তারপর গাড়ি ফেলে রেখে বাইকে চেপে পালিয়ে যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)