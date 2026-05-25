/Jammu and Kashmir Horror: কোচিং গিয়ে নিখোঁজ, পরদিন বাড়ি থেকে মাত্র কয়েক মিটার দূরেই মিলল লালসাবিক্ষত ১২-র নাবালিকার দেহ

Jammu and Kashmir Crime: সন্ধ্যেবেলা কাঁধে ব্যাগ নিয়ে ক্লাসে যাচ্ছিল। কিন্তু রাতে আর বাড়ি ফেরেনি বারোর নাবালিকা। পরের দিন সকালে বাড়ি থেকে মাত্র ২০০ মিটার দূরেই মিলল তার লালসার আচঁড়ের ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ১২ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুন। গত রবিবার সকালে বাড়ি থেকে মাত্র ২০০ মিটার ক্ষেতের ভেতর থেকে উদ্ধার হয় তার ক্ষতবিক্ষত নিথর দেহ। এলাকা জুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়েন সবাই। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে কঠোর শাস্তির দাবিতে স্থানীয় বাসিন্দারা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেছেন। ঘটনাটি জম্ম ও কাশ্মীরের বুদগাম জেলায়।
স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার বিকেল ৪টে নাগাদ ওই নাবালিকার ক্লাস ছিল। সেই ক্লাসে যাওয়ার জন্যই সে বাড়ি থেকে বের হয়। কিন্তু তারপর আর সে বাড়ি ফিরে আসেনি। শনিবার সন্ধ্যে থেকেই সে নিখোঁজ ছিল। আশপাশে এত ঘরবাড়ি থাকা সত্ত্বেও কীভাবে একটি ছোট্ট মেয়ে সবার নজর এড়িয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল, তা ভেবে প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে যাচ্ছেন।
অনেক খোঁজাখুঁজির পর, রবিবার সকাল ৭টা নাগাদ বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি ক্ষেতের মধ্যে তার নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির সঙ্গে একটি বইও ছিল, যা মৃতদেহের কিছুটা দূরেই পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা।
খবর পেয়েই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। বুদগাম জেলার পুলিস সুপার (SSP) হরিপ্রসাদ কে কে জানিয়েছেন, 'প্রাথমিকভাবে নাবালিকার শরীর ও পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, এটি ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা। সমস্ত আইনি ও ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ করা হয়েছে।' এই ঘটনার আসল সত্য উদঘাটন করতে এবং অপরাধীদের দ্রুত খুঁজে বের করতে পুলিসের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা 'সিট' (SIT) গঠন করা হয়েছে। পুলিস আশ্বস্ত করেছে যে, অত্যন্ত সততা ও গুরুত্বের সঙ্গে এই মামলার তদন্ত করা হবে। এর পাশাপাশি, পুলিস সাধারণ মানুষের কাছে অনুরোধ করেছে, কেউ যেন এই ঘটনা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনও ভুল তথ্য বা গুজব না ছড়ান। কারণ, ভুল তথ্যের ফলে পুলিসের তদন্তে বাধা আসতে পারে।
এই মর্মান্তিক ও নৃশংস ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ। তিনি গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, 'এই ঘটনা আমাদের পুরো সমাজের জন্য একটি লজ্জাজনক ও চিন্তার বিষয়। তদন্তকারী সংস্থাগুলো তাদের কাজ করছে, কিন্তু আমাদেরও ভাবা উচিত যে সমাজ হিসেবে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি, যেখানে আমাদের ছোট ছোট সন্তানরাই সুরক্ষিত বা নিরাপদ নয়।'
মুখ্যমন্ত্রী মেয়েটির পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন এবং স্পষ্ট বলেছেন যে, অপরাধীদের কোনোভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না। তাদের এমন শাস্তি দেওয়া হবে যা সমাজের বুকে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। অন্যদিকে, রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী সকিনা ইয়াতু-সহ বেশ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা নাবালিকার বাড়িতে যান। তাঁরা শোকগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ান এবং পরিবারটিকে সব ধরনের সাহায্য ও দ্রুত ন্যায়বিচারের আশ্বাস দেন। দোষীদের ফাঁসির দাবিতে বর্তমানে পুরো এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।
