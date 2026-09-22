Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /কিশোরীর সঙ্গে চরম নোংরামি! পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়ার পরই এনকাউন্টার... জামুইয়ের ঘটনার বিরাট আপডেট

কিশোরীর সঙ্গে চরম নোংরামি! পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়ার পরই এনকাউন্টার... জামুইয়ের ঘটনার বিরাট আপডেট

জামুইয়ে দশম শ্রেণির নাবালিকা ও তাঁর বন্ধুকে হেনস্থার অভিযোগের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নন্দন যাদব পুলিসের এনকাউন্টারে পায়ে গুলি লেগেছে। এরপরই তাঁকে গ্রেফতার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রায় সাত জনকে ঘটনায় জড়িত বলে শনাক্ত করেছে পুলিস।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 22, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 03:19 PM IST
কিশোরীর সঙ্গে চরম নোংরামি! পুনর্নির্মাণের জন্য নিয়ে যাওয়ার পরই এনকাউন্টার... জামুইয়ের ঘটনার বিরাট আপডেট
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
হাসপাতালে অ্যাম্বুল্যান্স রেখে বাড়ি গিয়েছিলেন, সকালে এসে চোখ কপালে উঠল চালকের, সিস
2
3
4
5