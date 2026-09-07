Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দলিত নাবালিকার বাবার মাথা ফাটানো স্বঘোষিত সনাতনী যোদ্ধা স্বতন্ত্র ভরদ্বাজের তড়পানি কাজে এল না, কোর্ট পাঠাল তিহার জেলে

দলিত নাবালিকার বাবার মাথা ফাটানো স্বঘোষিত 'সনাতনী যোদ্ধা' স্বতন্ত্র ভরদ্বাজের তড়পানি কাজে এল না, কোর্ট পাঠাল তিহার জেলে

Swatantra Bharadwaj: মামলার প্রেক্ষাপট গত জুলাই মাসের। দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র ব্যানারে একটি ছাত্র বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনকারী নাবালিকা কর্মী নিশূ আজাদ এবং তাঁর ৩৮ বছর বয়সী বাবা সঞ্জয় কুমার। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 07, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 06:14 PM IST
দলিত নাবালিকার বাবার মাথা ফাটানো স্বঘোষিত 'সনাতনী যোদ্ধা' স্বতন্ত্র ভরদ্বাজের তড়পানি কাজে এল না, কোর্ট পাঠাল তিহার জেলে

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
বুধে শপথ কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগের, রইল সম্পূর্ণ বায়োডেটা
2
3
4
5