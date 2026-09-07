দলিত নাবালিকার বাবার মাথা ফাটানো স্বঘোষিত 'সনাতনী যোদ্ধা' স্বতন্ত্র ভরদ্বাজের তড়পানি কাজে এল না, কোর্ট পাঠাল তিহার জেলে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দিল্লির যন্তর মন্তরে ককরোচের বিক্ষোভ চলাকালীন নাবালিকার ছাত্র আন্দোলনকারীর বাবাকে নৃশংসভাবে মারধরের ঘটনায় স্বঘোষিত হিন্দুসেনা সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার স্বতন্ত্র ভরদ্বাজকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেফাজতে পাঠাল আদালত। পুলিস হেফাজতের মেয়াদ শেষে সোমবার দিল্লির পাতিয়ালা হাউস কোর্টে ভিডিয়ো কনফারেন্সের মাধ্যমে তাকে পেশ করা হয়। অতিরিক্ত দায়রা বিচারক সৌরভ প্রতাপ সিং লালের উভয় পক্ষের যুক্তি শোনার পর অভিযুক্তকে আগামী ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিহাড় জেলে পাঠানোর নির্দেশ দেন।
ঘটনার সূত্রপাত
মামলার প্রেক্ষাপট গত জুলাই মাসের। দিল্লির যন্তর মন্তরে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ (CJP)-র ব্যানারে একটি ছাত্র বিক্ষোভ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আন্দোলনকারী নাবালিকা কর্মী নিশূ আজাদ এবং তাঁর ৩৮ বছর বয়সী বাবা সঞ্জয় কুমার।
অভিযোগ, সঞ্জয় কুমার যখন নিজের মোবাইলে ওই আন্দেলনের ভিডিয়ো করছিলেন, তখন সেখানে এসে তীব্র আপত্তি জানায় স্বতন্ত্র ভরদ্বাজ ও তার সহযোগীরা। বিষয়টি নিয়ে শুরু হয় তুমুল বাদানুবাদ। তথ্য অনুযায়ী, বচসা চলাকালীন ওই গেরুয়া সমর্থক ও তার দলবল সঞ্জয় কুমারের ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে। মাথায় ক্রমাগত ঘুষি এবং লোহার বালা জাতীয় ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত করার ফলে সঞ্জয় কুমার রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য তড়িঘড়ি দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া (RML) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
ভাইরাল পডকাস্ট ঘিরে নতুন বিতর্ক
ঘটনাটি ঘটার বেশ কিছুদিন পর পরিস্থিতি নাটকীয় মোড় নেয়। সঞ্জয়ের একটি ভিডিয়ো পডকাস্ট সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ওই পডকাস্টে ভরদ্বাজকে অত্যন্ত দম্ভের সঙ্গে পুরো ঘটনার বর্ণনা দিতে দেখা যায়। সে বুক বাজিয়ে দাবি করে, যন্তর মন্তরে সে একজনের মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল, আহত ব্যক্তির মাথায় প্রায় ৬০টি সেলাই পড়েছিল এবং তিনি কার্যত মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন। শুধু তাই নয়, ওই ভিডিয়োতে সে স্পষ্ট জানায় যে, তার বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠা সত্ত্বেও রাজনৈতিক প্রভাব ও উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিদের সহায়তায় সে পুলিসের হাত থেকে বেঁচে যায় এবং তার কিছুই হয়নি।
বিক্ষোভের ঝড়
ভিডিয়োটি ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তোলপাড় শুরু হয়। সিজেপি কর্মী, ভারতীয় যুব কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী সকলে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। নাগিনার সাংসদ চন্দ্রশেখর আজাদ এবং সাংসদ পাপ্পু যাদব দিল্লি পুলিসের সংসদ মার্গ থানার বাইরে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বিশাল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং অবিলম্বে অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি তোলেন।
চাপে পড়ে দিল্লি পুলিসের ক্রাইম ব্রাঞ্চ তল্লাশি শুরু করে এবং উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরে আত্মগোপন করে থাকা ভরদ্বাজকে গত শুক্রবার রাতে গ্রেফতার করে দিল্লি নিয়ে আসে।
গুরুতর ধারায় মামলা
পডকাস্টে সঞ্জয় ভরদ্বাজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ পাসোয়ানের নাম ব্যবহার করে নিজের ক্ষমতা জাহির করলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন। তিনি স্পষ্ট জানান, ওই অভিযুক্তের সঙ্গে তাঁর বা তাঁর দলের কোনও সম্পর্ক নেই এবং মিথ্যা নাম জড়ানোর কারণে তিনিও পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন।
পুলিস প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ধারায় মামলা রুজু করলেও প্রতিবাদের মুখে পরে তফসিলি জাতি ও উপজাতি অত্যাচার প্রতিরোধ আইন (SC/ST Act) এবং অপরাধমূলক হুমকির ধারা যুক্ত করে।
এছাড়া, নিগৃহীত ব্যক্তির নাবালিকা কন্যাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ধর্ষণ ও প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ভরদ্বাজের সহযোগীদের বিরুদ্ধে পকসো (POCSO) আইনেও পৃথক মামলা রুজু হয়েছে। আদালতের কাছে ভরদ্বাজ আত্মরক্ষার দাবি জানালেও আদালত তা খারিজ করে তাকে সরাসরি জেল হেফাজতে পাঠিয়ে দিয়েছে।
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