Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /নামমাত্র খরচেই রাজার মতো ঘুরুন জাপানে! ৯ দিনের দুরন্ত প্যাকেজে এলাহি সব আয়োজন, সূর্যোদয়ের দেশে বিলাসবহুল ভ্রমণ

নামমাত্র খরচেই রাজার মতো ঘুরুন জাপানে! ৯ দিনের দুরন্ত প্যাকেজে এলাহি সব আয়োজন, সূর্যোদয়ের দেশে বিলাসবহুল ভ্রমণ

মুম্বাই থেকে জাপান সফর! রাজার মতো রাখবে ভারতীয় রেল। এলাহি সব আয়োজন। নামমাত্র খরচেই ৯ দিনের প্যাকেজ। জানুন বিশদে

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 02, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 03:48 PM IST
নামমাত্র খরচেই রাজার মতো ঘুরুন জাপানে! ৯ দিনের দুরন্ত প্যাকেজে এলাহি সব আয়োজন, সূর্যোদয়ের দেশে বিলাসবহুল ভ্রমণ

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস নিয়ে বিরাট খবর: বাড়ির মালিকের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ
2
3
4
5