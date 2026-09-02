/নামমাত্র খরচেই রাজার মতো ঘুরুন জাপানে! ৯ দিনের দুরন্ত প্যাকেজে এলাহি সব আয়োজন, সূর্যোদয়ের দেশে বিলাসবহুল ভ্রমণ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২০২৫ সালের পরিসংখ্যান বলছে ৩ লক্ষ ১৫ হাজার ১০০ জনেরও বেশি ভারতীয় জাপানে ঘুরতে গিয়েছিলেন। 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলছে তাদের পর্যটন ইতিহাসে এক নতুন মাইলফলক। আগে বসন্তের চেরি ব্লসম, শরতের রঙিন পাতা কিংবা শীতের তুষারপাত উপভোগ করতেই ভারতীয়রা যেতেন জাপানে। তবে সেই ট্রেন্ড কিন্তু এখন আর নেই। সারা বছরই ভিড় জমাচ্ছেন ভারতীয়রা। আপনার বাকেট লিস্টেও কি রয়েছে অনন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দেশ? তাহলে পুজোর পরেই ঘুরে আসুন স্বপ্নের জাপান। ৮ রাত ৯ দিনের আকর্ষণীয় প্যাকেজ এনেছে ভারতীয় রেল। একেবারে নামমাত্র খরচেই বিলাসবহুল ভ্রমণের আনন্দ দিচ্ছে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন ওরফে আইআরসিটিসি। ২৫ অক্টোবর মুম্বই থেকে যাত্রা শুরু আর ৩ নভেম্বর দেশে ফেরা। রইল জাপান ট্য়ুরের যাবতীয় তথ্য় ও পুরো আইটিনারি। একেবারে জলের মতো বুঝে নিন। মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরই মিটিং প্লেস। এরপর বিকেল ৪.৫০ মিনিটে টোকিয়োর হানেদাগামী ফ্লাইট AI-356-এ বোর্ডিং। রাতের এই সরাসির বিমান মুম্বই থেকে সোজা টোকিয়ো নিয়ে যাবে।
প্রথম দিন: টোকিয়োতে পা রাখার পর বিমানবন্দরেই একজন নিবেদিত গাইড স্বাগত জানাবেন এবং এরপর স্থানীয় এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াদাওয়া (ব্রাঞ্চ)। সারা দিনের ঘোরাঘুরির মধ্যে আছে টিম ল্যাব প্ল্যানেটস নামের এক ইমার্সিভ ডিজিটাল আর্ট মিউজিয়াম ঘুরে দেখা এবং ঐতিহাসিক উয়েনো পার্কে কিছুক্ষণ সময় কাটানো। এরপর হোটেলে চেক-ইন এবং স্থানীয় এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার।
দ্বিতীয় দিন: টোকিয়ো শহর ঘুরে দেখা। হোটেলে ব্রেকফাস্টের পর আসাকুসা এলাকা ঘুরে দেখানো হবে। যেখানে বিখ্যাত সেনসো-জি মন্দির এবং প্রাণবন্ত নাকামিসে দোরি অবস্থিত। এরপর শহরের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে টোকিয়ো স্কাই-ট্রিতে ওঠানো হবে। এরপর ভারতীয় রেস্তোরাঁয় দুপুরের খাওয়াদাওয়া। দিনের পরবর্তী অংশে থাকছে আকিহাবারার প্রাণবন্ত অ্যানিমে ও গেমিং এলাকা ঘুরে দেখা। গাড়ি করে বিখ্যাত শিবুয়া ক্রসিংয়ে গিয়ে তারপর হেঁটে ঘুরে দেখা।
তৃতীয় দিন: বিখ্যাত মাউন্ট ফুজির। বিশাল আগ্নেয়গিরিটি কাছ থেকে দেখার জন্য ফিফথ স্টেশনে উঠবেন পর্যটকরা। এরপর থাকবে ওওয়াকুদানি উপত্যকার উপর দিয়ে হাকোনে রোপওয়ে চড়া এবং লেক আশিতে পাইরেট শিপ ক্রুজে মনোরম দৃশ্য উপভোগের সুযোগ। পরবর্তীতে যাত্রীরা হোটেলে চেক-ইন করার জন্য হামামাতসুর উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।
চতুর্থ দিন: কিয়োটো/ওসাকা থেকে সবাই বাসে করে নাগোয়া নিয়ে যাওয়া হবে। লাঞ্চের পর টয়োটা মিউজিয়াম অথবা এসসি-ম্যাগলেভ অ্যান্ড রেলওয়ে পার্ক ঘুরে দেখানো হবে, যা জাপানের প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত দক্ষতার এক অনন্য নিদর্শন।
পঞ্চম দিন: যাত্রীরা কিয়োটো/ওসাকা এলাকা ঘুরে দেখবেন। শান্ত ও মনোরম আরাশিয়ামা বাঁশবন এবং চমৎকার কিনকাকু-জি বা গোল্ডেন প্যাভিলিয়ন ঘোরানো হবে। এছাড়া ফুশিমি ইনারি তাইশা মন্দিরটিও ঘুরে দেখানো হবে, যা হাজার হাজার উজ্জ্বল কমলা রঙের তোরি গেটের সারিবদ্ধ পথের জন্য বিখ্যাত
ষষ্ঠ দিন: যাত্রীরা নারা পার্ক যাবেন, যা বন্ধুত্বপূর্ণ বন্য হরিণের জন্য পরিচিত। থাকবে তোদাই-জি মন্দিরেও যাওয়া যেখানে বিশাল গ্রেট বুদ্ধ মূর্তি রয়েছে। এরপর ওসাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া হবে এবং বিশ্ববিখ্যাত ওসাকা অ্যাকোয়ারিয়াম কাইয়ুকান ঘুরে দেখানো হবে।
সপ্তম দিন: হিরোশিমার উদ্দেশ্যে রওনা।শিন-ওসাকা স্টেশন থেকে দ্রুতগতির শিনকানসেন ট্রেনে করে যাত্রা। এরপর হিরোশিমার ঐতিহাসিক অ্যাটমিক বম্ব ডোম, জাদুঘর এবং পিস মেমোরিয়াল পার্ক ঘুরে দেখানো হবে। এরপর ফেরিতে করে মিয়াজিমা দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে পবিত্র ইতসুকুশিমা শ্রাইন ও এর বিখ্যাত ভাসমান তোরি গেট দর্শন। ফেরিতে ফেরার পর ডিনারের আয়োজন রয়েছে।
অষ্টম দিন: টোকিওতে ফিরে আসা। সেখানে ঐতিহ্যবাহী জাপানি মধ্যাহ্ন ভোজের সঙ্গে সাংস্কৃতিক সুমো রেস্টলিং উপভোগের আয়োজন। এরপর সমুদ্রতীরবর্তী এলাকা ওদাইবা এবং সেখানকার বিখ্যাত বিশাল জায়ান্ট গান্ডাম মূর্তি দেখবেন। দিন শেষ হবে স্থানীয় এক ভারতীয় রেস্তোরাঁয় ডিনারের মধ্যে দিয়ে।
নবম দিন: দারুণ যাত্রার সমাপ্তি। হোটেলে ব্রেকফাস্ট ও চেক-আউটের পর ফেরার পালা। বাসে করে টোকিও হানেদা বিমানবন্দরে আনা হবে। সেখান থেকে তাঁদের মুম্বাইগামী ফ্লাইট এআই-৩৫৫-তে বোর্ডিং এবং এভাবেই তাঁদের ৮ রাত ও ৯ দিনের এই জাপান ভ্রমণের সমাপ্তি ঘটবে।
জাপান প্যাকেজের জনপ্রতি খরচ
সিঙ্গেল অকুপেন্সি: জনপ্রতি ৪ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৭০ টাকা
টুইন শেয়ারিং: জনপ্রতি ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০০ টাকা
ট্রিপল শেয়ারিং: জনপ্রতি ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০০ টাকা
বিছানা-সহ শিশু (২-১১ বছর): শিশুপ্রতি ৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ২০০ টাকা
বিছানা ছাড়া শিশু (২-১১ বছর): শিশুপ্রতি ২ লক্ষ ৬৩ হাজার ১০০ টাকা
মাথায় রাখতে হবে: উপরের প্যাকেজগুলিতে কিন্তু অতিরিক্ত ২% টিসিএস অন্তর্ভুক্ত নয়। প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে মুম্বই ও হানেদার মধ্যে যাতায়াতের বিমানভাড়া এবং টোকিয়ো, হামামাতসু, ওসাকা ও হিরোশিমায় তিন তারা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা। এছাড়া এতে আরামদায়ক এসি ডিলাক্স বাসে যাতায়াত ও দর্শনীয় স্থান ভ্রমণ, হোটেলে কন্টিনেন্টাল ব্রেকফাস্ট এবং স্থানীয় রেস্তোরাঁয় দুপুরের ও রাতের খাবারের ব্যবস্থাও রয়েছে। ভ্রমণসূচিতে উল্লিখিত স্থানগুলিতে প্রবেশের টিকিট, ওসাকা-হিরোশিমা ও হিরোশিমা-টোকিওর মধ্যে বুলেট ট্রেনে ভ্রমণ এবং ওসাকা থেকে টোকিও পর্যন্ত লাগেজ স্থানান্তরের সুবিধাও রয়েছে। সাধারণ ভিসা ফি, জনপ্রতি প্রতিদিন এক বোতল মিনারেল ওয়াটার, ইংরেজিভাষী স্থানীয় ট্যুর গাইড, ৮০ বছরের কম বয়সী যাত্রীদের জন্য ওভারসিজ ট্রাভেল ইন্স্যুরেন্স, সমন্বয়ের জন্য একজন আইআরসিটিসি কর্তা এবং জিএসটি থাকবে।
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