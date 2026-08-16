'পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি আমরা সহানুভুতিশীল, ভারতের নীতি অন্য', পাক প্রেসিডেন্ট মুখ খুলতেই তাঁকে ধুয়ে দিলেন জাভেদ আখতার

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পাক প্রেসিডেন্ট আসিফ আলি জারদারি মুখে 'অখণ্ড ভারত'। সেদেশের হিন্দুরা পাকিস্তানকেই বেশি পছন্দ করেন বলে মন্তব্য করেছেন আসিফ আলি জারদারি। এনিয়ে পাক প্রেসিডেন্টকে 'মিস্টার টেন পার্সেন্ট' বলে নিশানা করলেন গীতিকার জাভেদ আখতার।
গত শুক্রবার ছিল পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। এনিয়ে আসিফ আলি জারদারির একটি মন্তব্য ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। ওই ভিডিয়ো ক্লিপ জারদারি বলছেন, পাকিস্তানের ৩-৪ শতাংশ হিন্দুদের উপরে দেশের মুসলিমরা অত্যন্ত সহানুভুতিশীল। আন্যদিকে, ভারতের ধারনা একেবারেই উল্টো। তারা তাদের নিজস্ব এজেন্ডা রয়েছে। তারা চায় অখণ্ড ভারত। কিন্তু এর মধ্যেও অনেককিছু রয়েছে।
"The Indians believe in Akhand Bharat. But we are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that tolerates. We have 4% Hindu population in Pakistan. They are as free as anywhere else. They would rather be with us than India," claims Pakistan President Zardari pic.twitter.com/RmKdjYhP5Z— Shashank Mattoo (@MattooShashank) August 15, 2026
ভিডিয়োতে জারদারি বলেন, আমরা মুসলমান। তারা তা নয়। কিন্তু আমরা এমন মুসলমান যে, পাকিস্তানে ৩–৪ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যাকে আমরা সহানুভুতির সঙ্গে মেনে নিই। তারা অন্য যে কোনো জায়গায় যেমন ভালো ও স্বাধীনভাবে থাকে তেমনই পাকিস্তানেও ততটাই স্বাধীন ও ভালো রয়েছে। তারা অন্য দেশে হিন্দুদের সঙ্গে থাকার পরিবর্তে আমাদের সঙ্গে থাকতেই বেশি পছন্দ করে।
Mr Zardari of Pakistan who had come into the limelight after Benazeer Bhutto had married says that they tolerate the 3-4 percent Hindu population Lin their country . I understand Mr Zardari you have always being insensitive to all under the sun which is less than 10 % .— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) August 15, 2026
জারদারির ওই মন্তব্যরে পর তাঁকে নিশানা করেছেন গীতিকার জাভেদ আখতার। জারদারিকে 'মিস্টার ১০ পার্সেন্ট' বলে কটাক্ষ করে জাভেদ সোশ্যাল মিডিয়ার এক পোস্টে লিখেছেন, বেনজির ভুট্টোকে বিয়ে করার পর দেশে লাইমলাইটে আসেন জারদারি। তিনি বলছেন সেদেশের ৩-৪ শতাংশ হিন্দুদের প্রতি তাঁরা সহানুভুতিশীল। এই দুনিয়ায় আপনারা ১০ শতাংশেরও কম। দেখিছে আপনি সব ব্যাপারেই অসংবেদনশীল। হিন্দুদের ক্ষেত্রেও আপনাদের ব্যাপারটা তাই।
আখতার আরও লেখেন, ভারত সবসময় পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নত করার জন্য আন্তরিক চেষ্টা করেছে। আমরা পাকিস্তান ও সেখানকার শিল্পীদের জন্য সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথ খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এক হাতে তো আর তালি বাজে না; পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য পাকিস্তান কখনোই কোনো শক্ত পদক্ষেপ নেয়নি।
উল্লেখ্য, ১৯৪১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ ছিল অ-মুসলিম। কিন্তু মাত্রা ১০ বছর পরই সেই জনসংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্রা ৪ শতাংশে। ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে প্রতি বছর প্রায় ৫ হাজার হিন্দু পাকিস্তান ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। অনেকেই ভারতে চলে আসেন। কেউ কেউ আবার অন্য দেশেও চলে যান।
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