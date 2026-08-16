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'পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি আমরা সহানুভুতিশীল, ভারতের নীতি অন্য', পাক প্রেসিডেন্ট মুখ খুলতেই তাঁকে ধুয়ে দিলেন জাভেদ আখতার

Asif Ali Zardari: ভিডিয়োতে জারদারি বলেন, আমরা মুসলমান। তারা তা নয়। কিন্তু আমরা এমন মুসলমান যে, পাকিস্তানে ৩–৪ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যাকে আমরা সহানুভুতির সঙ্গে মেনে নিই

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 08:50 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 08:50 PM IST
'পাকিস্তানের হিন্দুদের প্রতি আমরা সহানুভুতিশীল, ভারতের নীতি অন্য', পাক প্রেসিডেন্ট মুখ খুলতেই তাঁকে ধুয়ে দিলেন জাভেদ আখতার

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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