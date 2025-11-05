English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS.

Bihar JDU leader's death: ভোটের মুখেই বীভত্‍স বিহার! মিলল মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ নেতার দেহ, এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্ত্রী-মেয়েও... আতঙ্ক...

Bihar JDU leader: স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নবীন কুশওয়াহা ছিলেন স্থানীয় জেডি(ইউ) নেতা নীরঞ্জন কুশওয়াহার বড় ভাই, যিনি এই অঞ্চলে একজন পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। এসডিপিও বলেন, 'বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পুলিস দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Nov 5, 2025, 07:17 PM IST
Bihar JDU leader's death: ভোটের মুখেই বীভত্‍স বিহার! মিলল মুখ্যমন্ত্রী-ঘনিষ্ঠ নেতার দেহ, এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে স্ত্রী-মেয়েও... আতঙ্ক...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিহারের পূর্ণিয়ায় JD(U) নেতার ভাই-সহ একই পরিবারের তিনজনের রহস্যজনক মৃত্যু

Add Zee News as a Preferred Source

বিহারে প্রথম দফার নির্বাচন আর ২৪ ঘণ্টাও বাকি নেই। তার আগেই ব্যাপক চাঞ্চল্য বিহারের পূর্ণিয়ায়। মঙ্গলবার গভীর রাতে বন্ধ বাড়ি থেকে উদ্ধার হল জেডিইউ নেতা নিরঞ্জন কুশওয়ারের পরিবারের তিন সদস্যের মৃতদেহ। জানা গিয়েছে, মৃতরা হলেন নিরঞ্জনের দাদা নবীন কুশওয়া, তাঁর বউদি কাঞ্চন মালা সিং এবং ভাইঝি তনুপ্রিয়া।

জনতা দল (ইউ) বা জেডি(ইউ)-এর এক নেতার বড় ভাই, তাঁর স্ত্রী এবং কন্যাকে তাঁদের বাসভবনের ভিতরে বন্ধ ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পূর্ণিয়া সদর মহকুমা পুলিস আধিকারিক (এসডিপিও) জ্যোতি শঙ্কর জানান, মৃতদেহগুলি কেহাট থানা এলাকার ইউরোপিয়ান কলোনির তাঁদের বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। তবে, এভাবে পরিবারের এত জনের মৃত্যু কীভাবে হল, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা কাটেনি। এসডিপিও জানিয়েছেন, ঘর থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পেয়েই পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, নবীন কুশওয়াহা ছিলেন স্থানীয় জেডি(ইউ) নেতা নীরঞ্জন কুশওয়াহার বড় ভাই, যিনি এই অঞ্চলে একজন পরিচিত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন।

এসডিপিও বলেন, 'বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি পুলিস দল ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।'

ফরেনসিক দল ঘটনাস্থল থেকে প্রমাণ সংগ্রহ করা শুরু করেছে এবং পুলিস এই রহস্যজনক মৃত্যুর তদন্ত শুরু করেছে।

অন্য এক পুলিস জানান, 'স্থানীয়রা দাবি করেছেন যে নবীন কুশওয়াহা এলাকায় খুব জনপ্রিয় ছিলেন এবং তিনি এর আগে লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।'

কিছু আত্মীয়ের অনুমান, তনুপ্রিয়া হয়ত দুর্ঘটনাক্রমে সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়েছিলেন, যার ফলে তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় পুলিস কর্তা বলেন, 'তাঁরা আরও সন্দেহ করছেন যে মেয়েকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সময় তাঁর বাবাও সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। পরে স্বামী ও মেয়ের মৃত্যুর খবর শুনে মালা দেবী হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান।'

পুলিস জানিয়েছে যে তারা 'সব দিক থেকে ঘটনার তদন্ত করছে।' রাজ্যের মন্ত্রী লেসি সিং এবং পূর্ণিয়ার নির্দল লোকসভা সাংসদ রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব মঙ্গলবার গভীর রাতে ওই বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে দেখা করেন। 

মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন এবং তদন্ত চলছে। বিধানসভা ভোটের মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা পূর্ণিয়াজুড়ে।

আরও পড়ুন: Couple got 180yrs jail in Kerala: মাথায় CCTV, মায়ের সামনেই সত্‍বাবার সঙ্গে মুখমেহনে বাধ্য কিশোরী! কলঙ্কিত কেরালা...

আরও পড়ুন: Bilaspur Train Accident: দুমড়েমুচড়ে যাওয়া ঘাতক ট্রেনে ছিন্নভিন্ন ১১ প্রাণ! প্রকাশ্যে এল ভয়ংকর দুর্ঘটনার আসল কারণ...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
biharBihar pollsBihar JDUBihar JDU leaderBihar Election 2025JDU leader deathsuspicionMysterious DeathJDU leader family deadBihar CMBihar police
পরবর্তী
খবর

Supreme Court: '৭০০ টাকায় চিপস, ১০০ টাকায় জল বেচতে লজ্জা করে না! আপনারা তো ডুববেন...', বেনজির 'সুপ্রিম' তোপে মাল্টিপ্লেক্স...
.

পরবর্তী খবর

Mira Nair's Son Becomes NYC Mayor: মীরার ক্যামেরা বারবার বলিষ্ঠ প্রশ্নচিহ্ন এঁকেছে পর্দ...