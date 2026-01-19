Live in Partner Death: ২ বউকে ছেড়ে লিভ-ইনে, সেই যুবতী প্রীতিকেও মেরে নীল ট্রাংকে ভরে জ্বালিয়ে দিল রেলকর্মী রাম! ঝাঁঝাল ঝাঁসি...

Live in Partner Death: ২ বউকে ছেড়ে লিভ-ইনে, সেই যুবতী প্রীতিকেও মেরে নীল ট্রাংকে ভরে জ্বালিয়ে দিল রেলকর্মী রাম! ঝাঁঝাল ঝাঁসি...
Uttar Pradesh Shocker: নীল ড্রামের পর এবার নীল ট্রাঙ্ক আতঙ্ক। লিভ ইন পার্টনারকে খুন করে নীল ট্রাঙ্কে ভিতর রেখে পোড়াল প্রেমিক। তারপর নদীতে ভাসিয়ে দিল ছাই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মেরঠের মুসকানের কথা মনে আছে! প্রেমিকের সঙ্গে মিলে স্বামীকে হাড়হিম খুন করে মুসকান, তারপর দেহ ১৫ টুকরো করে দেহাংশ নীল ড্রামবন্দি করে সিমেন্ট দিয়ে সিল করে দেয়। ভাবলেই এখনও গা শিউড়ে ওঠে। এবার সেই ঘটনার উলটপুরান।
লিভ ইন পার্টনারকে খুন করে ত্রিপল জড়িয়ে নীল ট্রাঙ্কে ভরল প্রেমিক। তারপর জ্বালানি সংগ্রহ করে মৃত প্রেমিকাকে সেই ট্রাঙ্কের ভিতরই পুড়িয়ে দিল। মৃতদেহ সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ার পর ছাই নদীতে ফেলে আসে অভিযুক্ত। অভিযুক্ত ভেবেছিল, দেহ নেই। ছাই নদীতে ফেলে এসেছে তার মানে আর কোনও ব্যাপারই নয়। তাকে হয়তো আর কেউ ধরতে পারবে না। কিন্তু কথায় আছে 'পাপ বাপকেও ছাড়ে না।' ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের ঝাঁসির। নিহত প্রেমিকার নাম প্রীতি, বয়স ৩৫। অভিযুক্তের নাম রাম সিং পরিহার।
'গুণধর' রাম সিংয়ের পরিচয়:
অভিযুক্ত রাম সিং একজন অবসরপ্রাপ্ত রেলকর্মী। তদন্তে পুলিস জানতে পারে, রাম সিং আগে থেকেই বিবাহিত। তবে একটা নয়, তার দুটো স্ত্রী আছে, সন্তানও আছে। তারপরেও সে প্রীতি নামে এই মহিলার সঙ্গে লিভ ইন সম্পর্কে ছিল।
ভয়ংকর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে কীভাবে?
প্রেমিকার ছাই নদীতে ফেলে আসে। কিন্তু পুরোটা সে ফেলেনি। ট্রাঙ্কের মধ্যে এখনও কিছু পোড়া অংশ ছিল। এখনও অবধি রামের করা প্ল্যান মতই সবকিছু চলছিল। পরের ধাপে যাওয়ার জন্য সে তার ছেলের সাহায্য নেয়। লোডার গাড়ি ব্যবহার করে ট্রাঙ্কটি তার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতে পাঠানোর তোড়জোড় করে। আর এখানেই হয় তার বিপত্তি।
ট্রাঙ্কটি নিয়ে যাওয়ার সময় সেটা থেকে জল বেরোতে শুরু করে। তাতেই চালকের সন্দেহ জাগে। সঙ্গে সঙ্গে চালক পুলিস খবর দেন। পুলিস ঘটনাস্থলে এসে তালা দেওয়া ট্রাঙ্কটি ভাঙে। তাতে দেখতে পায় পোড়া মানুষের হাড়ের টুকরো এবং কয়লার মতো জিনিস। ইতোমধ্য়েই সেই দেহাবশেষ ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য ময়নাতদন্ত কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে।
চালকের বিস্ফোরক বয়ান:
চালক পুলিসকে জানিয়েছেন যে বাক্সটি নিয়ে যাওয়ার জন্য তাকে ৪০০ টাকা দেওয়া হয়েছিল। যদিও সন্দেহজনক কিছু বুঝতে পেরে তিনি প্রথমে সেটি না নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে তিনি রাজি হন কিন্তু সন্দেহ আরও ঘনীভূত হওয়ার পর পুলিসকে জানান। এসপি বলেন, পুলিস একজন লোডার চালকের কাছ থেকে একটি ফোন পেয়েছিল, যিনি সন্দেহ করেছিলেন যে তার পরিবহণ করা একটি বাক্সে অবৈধ কিছু রয়েছে। পুলিস এবং ফরেনসিক দলের উপস্থিতিতে বাক্সটি খোলার সময়, পোড়া হাড়ের টুকরো পাওয়া গেছে। নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং আরও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
কেন রাম তার প্রেমিকাকে খুন করে?
৮ জানুয়ারি প্রীতিকে খুন করা হয়। পুলিস তদন্তে জানতে পারে, প্রীতি প্রায়শই রামের থেকে টাকা চাইত। যার ফলে তাদের মধ্যে ঝগড়া হত। এমনকী প্রীতি আগেই রামের থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা নিয়েছিল। আর্থিক টানাপোড়েনের কারণেই এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের রূপ নেয়।
পলাতক অভিযুক্ত:
অভিযুক্তের ছেলে-সহ দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিস। কিন্তু প্রধান অভিযুক্ত বর্তমানে পলাতক, এবং তাকে খুঁজে বের করার জন্য একাধিক পুলিস দল গঠন করা হয়েছে। অন্যদিকে, নিহতের পরিবারের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত চলছে।
