/ভিউয়ের নেশায় ৩০ ফুট থেকে ড্যামে ঝাঁপ, জল ভেবে পাথরে পড়লেন যুবক! তারপর যা হল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সোশ্যাল মিডিয়ায় কয়েক সেকেন্ডের একটি রিল। আর সেই রিল বানাতেই জীবনের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি নিয়ে ফেলেছিলেন উত্তরপ্রদেশের এক যুবক। ঝাঁসির পাহুজ ড্যামে প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতা থেকে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তিনি। তাঁর বন্ধুরা সেই গোটা ঘটনা ক্যামেরাবন্দি করছিলেন। কিন্তু স্টান্টের পরিণতি হল ভয়াবহ। নীচে গভীর জল রয়েছে ভেবেছিলেন পুষ্পেন্দ্র। কিন্তু বাস্তবে সেই জায়গায় জলের গভীরতা ছিল অনেক কম। ফলে জলে পড়ার বদলে সরাসরি পাথরের উপর গিয়ে পড়েন তিনি। গুরুতর চোট লাগে দুই পায়ে।
রিলের জন্য নিরাপত্তার ব্যারিকেড টপকে ঝাঁপ
ঘটনাটি ঘটে ঝাঁসির পাহুজ ড্যামে। পুষ্পেন্দ্র বন্ধুদের সঙ্গে সেখানে গিয়েছিলেন। ড্যামের একটি ভিউ পয়েন্টে পৌঁছে রিল বানানোর পরিকল্পনা করেন তাঁরা। ভিডিয়োতে দেখা যায়, পুষ্পেন্দ্র নিরাপত্তার রেলিং পার হয়ে উপরে উঠে যান। তাঁর বন্ধুরা ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত ছিলেন। এরপর প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতা থেকে ড্যামের দিকে ঝাঁপ দেন তিনি। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই বদলে যায় গোটা পরিস্থিতি। যে জায়গাটিকে গভীর জল বলে মনে হয়েছিল, সেখানে জল ছিল অল্প। ফলে পাথরের উপর আছড়ে পড়েন তিনি।
পা ভেঙে জলে আটকে পড়েন
পাথরে পড়ার পর দুই পায়েই গুরুতর চোট পান পুষ্পেন্দ্র। এতটাই চোট লেগেছিল যে নিজের পায়ে দাঁড়ানো তো দূরের কথা, জল থেকে বেরিয়ে আসাও সম্ভব হচ্ছিল না। পা কাজ না করায় জলে পড়ে থাকার সময় আরও বিপদের আশঙ্কা তৈরি হয়। কোনওরকমে হাতের সাহায্যে ভেসে থাকার চেষ্টা করেন তিনি। এরপর একটি রডের সাহায্যে নিজেকে নিরাপদ জায়গার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর অবস্থা দেখতে পেয়ে আশপাশের মানুষ এগিয়ে আসেন। স্থানীয়রা তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেন। খবর পেয়ে পুলিশও ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে তাঁকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।
YOUTH BREAKS BOTH LEGS WHILE FILMING REEL— contentkikamii (@contentkikamii) September 7, 2026
A 32-year-old man reportedly jumped from around 30 feet into Pahuj Dam in Jhansi, Uttar Pradesh while attempting to film a video reel on Sunday evening.
Instead of landing in deeper water, he fell onto a shallow, rocky surface,… pic.twitter.com/B4BNYHjLtX
এক পায়ে রড, অন্য পায়েও অস্ত্রোপচার
হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা যায়, দুই পায়েরই হাড় ভেঙেছে। চিকিৎসার জন্য একটি পায়ে অস্ত্রোপচার করে ধাতব রড বসানো হয়েছে। অন্য পায়েও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। অর্থাৎ কয়েক সেকেন্ডের একটি সোশ্যাল মিডিয়া কনটেন্ট বানানোর চেষ্টা কার্যত দীর্ঘ চিকিৎসার কারণ হয়ে দাঁড়াল।
বন্ধুরা তখন ক্যামেরা চালাচ্ছিলেন
ঘটনার যে ভিডিয়ো সামনে এসেছে, সেটি ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, বন্ধুরা পুষ্পেন্দ্রের ঝাঁপ দেওয়ার মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করছেন। আরও চমকে দেওয়ার মতো বিষয় হল, ঝাঁপ দেওয়ার ঠিক আগে তাঁর এক বন্ধুকে মজা করে বলতে শোনা যায়, ঈশ্বর তোমার আত্মার শান্তি দিন।’ তারপরই ড্যামে ঝাঁপ দেন পুষ্পেন্দ্র।
‘আর কখনও এমন স্টান্ট করব না’
ঘটনার পর নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন পুষ্পেন্দ্রও। এর আগে বিভিন্ন জায়গায় স্টান্ট করার অভিজ্ঞতা ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন। এবারও তিনি ভেবেছিলেন ঝাঁপটি সামলে নিতে পারবেন। কিন্তু ড্যামে জল কতটা গভীর, সেই বিষয়ে তাঁর সঠিক ধারণা ছিল না। এই দুর্ঘটনার পর তাঁর উপলব্ধি, এমন ঝুঁকিপূর্ণ স্টান্ট আর কখনও করবেন না। এই ঘটনা ফের প্রশ্ন তুলেছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়ার জন্য বিপজ্জনক স্টান্ট করার প্রবণতা নিয়ে। একটি রিলের জন্য কয়েক সেকেন্ডের উত্তেজনা হয়তো ক্যামেরায় ধরা পড়ে, কিন্তু ভুলের মাশুল দিতে হতে পারে দীর্ঘদিন। পাহুজ ড্যামের এই ঘটনাতেও তারই ভয়াবহ ছবি সামনে এল।
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