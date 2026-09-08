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ভিউয়ের নেশায় ৩০ ফুট থেকে ড্যামে ঝাঁপ, জল ভেবে পাথরে পড়লেন যুবক! তারপর যা হল...

Viral Video: কয়েক সেকেন্ডের রিল বানানোর জন্য ৩০ ফুট উঁচু থেকে বাঁধে ঝাঁপ দিয়েছিলেন পুষ্পেন্দ্র। ভেবেছিলেন নীচে গভীর জল। কিন্তু জল কম থাকায় গিয়ে পড়লেন পাথরের উপর। গুরুতর চোট পেলেন দুই পায়ে। জলে পড়ে যাওয়ার পর নড়াচড়াও করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত কোনওরকমে হাতের সাহায্যে ভেসে থেকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছনোর চেষ্টা করেন তিনি। পরে স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।

Written ByDebasmita Das
Published: Sep 08, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 02:34 PM IST
ভিউয়ের নেশায় ৩০ ফুট থেকে ড্যামে ঝাঁপ, জল ভেবে পাথরে পড়লেন যুবক! তারপর যা হল...
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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