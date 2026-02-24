Jharkhand air ambulance crash: খামার-বাড়ি বেচে ৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে বাঁচাতে চেয়েছিলেন সঞ্জয়কে! রাঁচিতে কপ্টার ভেঙে ধ্বংস পুরো পরিবার...ভয়ংকর...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Air ambulance mishap in Jharkhand: সঞ্জয়কে বাঁচানোই ছিল পরিবারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু রাঁচি থেকে দিল্লির দূরত্ব এবং রোগীর আশঙ্কাজনক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের (Air Ambulance) পরামর্শ দেন। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের খরচ বহন করা ছিল কল্পনার বাইরে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Feb 24, 2026, 03:27 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জীবনের শেষ সম্বলটুকু দিয়েও প্রিয়জনকে বাঁচানো গেল না। ঝাড়খণ্ডের এক সাধারণ পরিবারের মরণপণ লড়াই আজ এক চরম ট্র্যাজেডিতে পরিণত হয়েছে। গুরুতর অগ্নিদগ্ধ বাড়ির একমাত্র রোজগেরে সদস্যকে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে করে দিল্লি নিয়ে যাওয়ার পথে যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তার পেছনে লুকিয়ে আছে এক মধ্যবিত্ত পরিবারের হাড়কাঁপানো সংগ্রামের গল্প। প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে ৮ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়ে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স ভাড়া করেছিলেন তারা, কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে সেই আকাশপথেই পরিবারের তিন সদস্য-সহ সাতজন প্রাণ হারালেন।

প্রেক্ষাপট: একটি ছোট রেস্তোরাঁ ও ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড

এই বিয়োগান্তক ঘটনার সূত্রপাত ঘটে ঝাড়খণ্ডের লাতেহার জেলার চাঁদওয়া এলাকায়। সেখানে একটি ছোট রেস্তোরাঁ চালাতেন ৪১ বছর বয়সী সঞ্জয় কুমার। তিনি ছিলেন পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারী। গত সোমবার নিজের হোটেলেই কাজ করার সময় শর্ট সার্কিট থেকে ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই আগুনে সঞ্জয় কুমারের শরীরের প্রায় ৬৩ শতাংশ অংশ পুড়ে যায়।

গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হতে থাকে। স্থানীয় চিকিৎসায় সাড়া না পাওয়ায় চিকিৎসকরা জানান, স্থানীয় পরিকাঠামোয় তাঁর চিকিৎসা আর সম্ভব নয়। সঞ্জয়কে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে দিল্লির স্যার গঙ্গারাম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করতে হবে।

পরিবারের মরণপণ লড়াই ও ৮ লক্ষ টাকার ঋণ

সঞ্জয়কে বাঁচানোই ছিল পরিবারের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু রাঁচি থেকে দিল্লির দূরত্ব এবং রোগীর আশঙ্কাজনক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকরা এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের (Air Ambulance) পরামর্শ দেন। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের খরচ বহন করা ছিল কল্পনার বাইরে।

সঞ্জয়ের ভাই অজয় জানান, দাদাকে বাঁচাতে তারা শেষ সঞ্চয়টুকুও বের করে আনেন। সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধুদের কাছ থেকে হাত পেতে প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ধার করেন শুধুমাত্র এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের ভাড়ার জন্য। পরিবারের জমিজমা ও সম্পত্তি বিক্রি করে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়ে ফেলেছিলেন তারা। তাদের মনে একটাই আশা ছিল— টাকা ধার করে হলেও যদি সঞ্জয়কে সুস্থ করে ফিরিয়ে আনা যায়, তবে ভবিষ্যতে কঠোর পরিশ্রম করে সেই ঋণ শোধ করে দেবেন।

অভিশপ্ত সোমবার ও মাঝআকাশে বিপর্যয়

সোমবার সন্ধ্যা ৭টা ১১ মিনিটে রাঁচি বিমানবন্দর থেকে রেডবার্ড এয়ারওয়েজ (RedBird Aviation) পরিচালিত এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি (টেল নম্বর: VT-AJV) দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। বিমানে ছিলেন রোগী সঞ্জয় কুমার, তাঁর স্ত্রী অর্চনা দেবী এবং এক আত্মীয় ধুরু কুমার। এছাড়াও বিমানে ছিলেন দুই অভিজ্ঞ পাইলট, একজন চিকিৎসক এবং একজন প্যারামেডিক।

অসামরিক বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রক সংস্থা (DGCA)-র রিপোর্ট অনুযায়ী, সন্ধ্যা ৭টা ৩৪ মিনিটে কলকাতার এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল (ATC)-এর সঙ্গে বিমানটির শেষ যোগাযোগ হয়। সেই সময় বিমানটি বারাণসীর দক্ষিণ-পূর্বে প্রায় ১০০ নটিক্যাল মাইল দূরে ছিল। খারাপ আবহাওয়ার কারণে পাইলট রুট বদল করার বার্তা দিয়েছিলেন। কিন্তু তার ঠিক পরেই রাডার থেকে বিমানটি নিখোঁজ হয়ে যায় এবং যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জানা যায়, ঝাড়খণ্ডের চাত্রা জেলার সিমরিয়া এলাকার ঘন জঙ্গলে বিমানটি ভেঙে পড়েছে।

চিরতরে স্তব্ধ সাতটি প্রাণ

চাত্রার ডেপুটি কমিশনার কীর্তিশ্রী জি নিশ্চিত করেছেন যে, দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা সাতজন আরোহীর কেউই বেঁচে নেই। এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় নিহতরা হলেন:

সঞ্জয় কুমার (অগ্নিদগ্ধ রোগী)

অর্চনা দেবী (সঞ্জয়ের স্ত্রী)

ধুরু কুমার (আত্মীয়)

ক্যাপ্টেন বিবেক বিকাশ ভগত (পাইলট-ইন-কমান্ড)

ক্যাপ্টেন সভরাজদীপ সিং (সহ-পাইলট)

ডা. বিকাশ কুমার গুপ্ত (চিকিৎসক)

সচিন কুমার মিশ্র (প্যারামেডিক)

একসাথে পরিবারের স্বামী-স্ত্রী এবং এক আত্মীয়ের মৃত্যুতে লাতেহারের চাঁদওয়া গ্রাম এখন শ্মশানের মতো নিস্তব্ধ। যে পরিবারটি কয়েক ঘণ্টা আগেও লড়াই করছিল বেঁচে ফেরার, এখন সেই বাড়িতে কেবল কান্নার রোল।

তদন্তের মুখে রেডবার্ড এভিয়েশন ও সুরক্ষার প্রশ্ন

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর এয়ার অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবার সুরক্ষা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠেছে। এয়ার অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চ (AAIB) ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারী দলটি দিল্লির রেডবার্ড এয়ারওয়েজ অফিসে গিয়ে বিমানের টেকনিক্যাল ডকুমেন্ট এবং কোম্পানির সেফটি অডিট রিপোর্ট পরীক্ষা করবে।

সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর অক্ষয় কুমার দাবি করেছেন যে, তাদের দুই পাইলটই অভিজ্ঞ ছিলেন এবং বিমানের নিয়মিত অডিট করা হয়েছিল। তবে খারাপ আবহাওয়াই দুর্ঘটনার মূল কারণ কি না, তা নিয়ে ব্ল্যাক বক্স পরীক্ষার আগে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, বারামতিতে অজিত পাওয়ারের বিমান দুর্ঘটনার পরেই এই সংস্থার বিমানগুলির বিশেষ অডিট হয়েছিল। বিশেষজ্ঞ মহলে প্রশ্ন উঠছে, যান্ত্রিক গোলযোগের কোনো সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কেন এমন স্পর্শকাতর মিশনে বিমানটিকে ওড়ানোর অনুমতি দেওয়া হলো?

একটি নিঃস্ব পরিবারের হাহাকার

এই ঘটনাটি কেবল একটি আকাশপথের দুর্ঘটনা নয়, এটি একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের আর্থিক ও মানসিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার কাহিনী। যে ৮ লক্ষ টাকা তারা ধার করেছিলেন, সেই ঋণের বোঝা এখন পরিবারের বাকি সদস্যদের ওপর চেপে বসল। একদিকে প্রিয়জনদের চিতা জ্বলছে, অন্যদিকে পাওনাদারদের টাকা এবং ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা।

স্থানীয় বাসিন্দারা প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছেন যাতে এই অসহায় পরিবারটির ঋণের বোঝা লাঘব করা হয় এবং তাদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। তারা বলছেন, একটি প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে একটি আস্ত পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল। সরকারের উচিত এই ধরনের জরুরি পরিষেবার খরচ সাধারণের নাগালের মধ্যে আনা এবং আকাশপথের নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত করা।

ঝাড়খণ্ডের এই ঘটনা দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের এক করুণ দলিল। যখন উন্নত চিকিৎসার জন্য মানুষকে ভিটেমাটি বন্ধক রেখে আকাশপথের চড়া মূল্য গুনতে হয় এবং সেই পথেও নেমে আসে মৃত্যু, তখন ব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস টলে যায়। সঞ্জয় কুমার ও তাঁর স্ত্রীর এই মর্মান্তিক মৃত্যু এবং ৮ লক্ষ টাকার ঋণের বোঝা প্রশাসনের জন্য একটি কঠোর সতর্কবার্তা।

প্রশাসনের দায়িত্ব কেবল তদন্ত করা নয়, বরং এমন এক পরিবেশ তৈরি করা যাতে ভবিষ্যতে কোনো পরিবারকে প্রিয়জনের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে এভাবে পথের ভিখারি হতে না হয়। আপাতত চাঁদওয়ার সেই ছোট রেস্তোরাঁটি বন্ধ, আর সেই সাথে নিভে গেছে একটি পরিবারের জীবনযুদ্ধের শেষ প্রদীপটিও।

