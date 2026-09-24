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দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে তীব্র গতিতে ধাক্কা! দুমড়ে মুচড়ে একাকার গাড়ি, মৃত রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়ে

Jharkhand road accident: গভীর রাতের এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং হাসপাতালে তাঁদের মৃত ঘোষণা করা হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন ও মন্ত্রী ইরফান আনসারি।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 24, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 12:42 PM IST
দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে তীব্র গতিতে ধাক্কা! দুমড়ে মুচড়ে একাকার গাড়ি, মৃত রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়ে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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