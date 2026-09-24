/দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে তীব্র গতিতে ধাক্কা! দুমড়ে মুচড়ে একাকার গাড়ি, মৃত রাজ্যের মন্ত্রীর মেয়ে

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর মেয়ে। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের মেরিন ড্রাইভে মধ্যরাতে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু চার জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দীপিকা পান্ডে সিংয়ের কন্যা তৃষা সিং। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দ্রুতগতির গাড়ি রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে। জাতীয় সড়কে ঘটা এই সংঘর্ষ এতটাই তীব্র ছিল যে চারচাকা গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
খবর পেয়ে দ্রুত দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিস। দুমড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে চার আরোহীকেই উদ্ধার করে তড়িঘড়ি এমজিএম (MGM) হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে চিকিৎসকরা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চার জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এই মর্মান্তিক ঘটনার খবর প্রথম সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেন মন্ত্রী ইরফান আনসারি। তিনি শোকপ্রকাশ করে লেখেন, একজন মায়ের পক্ষে সন্তান হারানোর যন্ত্রণা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এই চরম শোকের মুহূর্তে তিনি দীপিকা পান্ডে সিং ও তাঁর পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। পাশাপাশি ঈশ্বর যাতে প্রয়াত আত্মার শান্তি দেন এবং পরিবারকে এই বিরাট ধাক্কা সামলানোর শক্তি দেন, সেই প্রার্থনাও করেন তিনি।
এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন। সন্তান হারানোর এই ক্ষতি অপূরণীয় এবং যে কোনও বাবা-মায়ের কাছে তা অসহনীয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী শোকবার্তায় জানান, এই চরম দুঃসময়ে তিনি বোন দীপিকা এবং অন্যান্য শোকসন্তপ্ত পরিবারের পাশে রয়েছেন। পাশাপাশি 'মারাং বুরু' যেন বিদেহী আত্মাদের শান্তি দেন এবং পরিবারগুলিকে এই গভীর শোক সহ্য করার শক্তি জোগান, সেই প্রার্থনাও জানান তিনি।
প্রসঙ্গত, চলন্ত বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃত্যু হয় নয়জনের। গত বুধবার গভীর রাতে নয়ডা/দিল্লি থেকে উত্তরপ্রদেশের মহোবা (রথ)-গামী বাসটিতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। বাসে থাকা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ জন যাত্রীর অধিকাংশ যখন ঘুমিয়ে ছিলেন, তখনই আগুন লাগে। ঘটনার জেরে আরও অনেকে আহত হয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে শর্ট সার্কিট থেকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে বলে ধারণা। যদিও পুলিস ও ফরেনসিক দল দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে।
যৌথ পুলিস কমিশনার রাজীব নারায়ণ মিশ্র নিশ্চিত করেছেন যে দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে এক মহিলাও রয়েছেন। আগুন লাগার পরই ঘুমন্ত যাত্রীদের মধ্যে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। বাঁচার জন্য অনেকেই চলন্ত বাস থেকেই জানলা দিয়ে নিচে ঝাঁপ দিতে শুরু করেন। চোখের পলকে আগুন পুরো বাসটিকে গ্রাস করে এবং রাস্তার ধারে গাড়িটি দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে।
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