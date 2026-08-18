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ছাত্রদের তীব্র চাপে নতিস্বীকার হেমন্ত সরকারের! ১৬ দিন পর অনশন ভাঙলেন দেবেন্দ্র মাহাতো

Devendra Nath Mahato ends fast: টানা ২৪ দিনের তীব্র আন্দোলন ও ১৬ দিনের আমরণ অনশনের পর ঝাড়খণ্ড সরকার জেএসএসসি-সিজিএল-সহ একাধিক বিতর্কিত নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল করেছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের পর আন্দোলনকারী ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো তাঁর অনশন ভঙ্গ করেন। পাশাপাশি, দুর্নীতির অভিযোগে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত ও পরীক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের ঘোষণা করা হয়েছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 18, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 09:56 AM IST
ছাত্রদের তীব্র চাপে নতিস্বীকার হেমন্ত সরকারের! ১৬ দিন পর অনশন ভাঙলেন দেবেন্দ্র মাহাতো
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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