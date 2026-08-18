/ছাত্রদের তীব্র চাপে নতিস্বীকার হেমন্ত সরকারের! ১৬ দিন পর অনশন ভাঙলেন দেবেন্দ্র মাহাতো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রশ্ন ফাঁস, দুর্নীতি ও ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগে টানা ২৪ দিনের আন্দোলন এবং ১৬ দিনের আমরণ অনশনের পর অবশেষে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল ঝাড়খণ্ড সরকার। ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশন কম্বাইন্ড গ্র্যাজুয়েট লেভেল পরীক্ষা বাতিলের ঘোষণার পর সোমবার নিজের অনশন ভাঙলেন প্রধান ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো।
হাসপাতালে অনশন ভাঙলেন ছাত্রনেতা
ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চার বিশিষ্ট ছাত্রকর্মী দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো গত ২ জুলাই থেকে আমরণ অনশন শুরু করেছিলেন। টানা ১৬ দিন অনশনের পর সোমবার রাঁচির সদর হাসপাতালে রাজ্যের দুই মন্ত্রী দীপিকা পাণ্ডে সিং এবং ইরফান আনসারির হাত থেকে ফলের রস খেয়ে তিনি ও তাঁর সহকর্মী ছাত্রনেতারা উম্মে হাবিবা ও রাহুল ক্রান্তি অনশন ভঙ্গ করেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ঝাড়খণ্ডের তরুণ সমাজের একটি "বিরাট জয়" হিসেবে অভিহিত করেছেন দেবেন্দ্র মাহাতো। তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নিয়োগ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির দাবিতে তাঁদের এই সংগ্রাম ও আন্দোলন আগামী দিনেও জারি থাকবে।
সরকারের বড় ও কঠোর সিদ্ধান্তসমূহ
হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী ও ছাত্র সংগঠনের দীর্ঘ ২৪ দিনের তীব্র আন্দোলনের মুখে পড়ে মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের বিশেষ ক্যাবিনেট বৈঠক শেষে সম্পূর্ণ JSSC-CGL নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করার ঘোষণা করা হয়। অথচ এই পরীক্ষার প্রক্রিয়াটি তখন একেবারে শেষ অর্থাৎ চূড়ান্ত নিয়োগ ও জয়েনিংয়ের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল।প্রাইভেট এজেন্সি 'টিএসআর ডেটা প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মাধ্যমে পরিচালিত অতীতে হওয়া সমস্ত পরীক্ষা, ফলাফল ও নির্বাচনও বাতিল করা হয়েছে। এই আন্দোলন জাতীয় স্তরেও নজর কেড়েছিল। এমনকি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীও মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে এই বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।
#WATCH | Ranchi, Jharkhand: Student leader Devendra Nath Mahato says, "Today, on the 16th day of our hunger strike, we have ended our fast in a very dignified manner. Thanks to the joint initiative of Jharkhand Government Health Minister Irfan Ansari, Minister Dipika Pandey, and… https://t.co/9zkPpY5ust pic.twitter.com/4BjkA8DPUL— ANI (@ANI) August 17, 2026
দুর্নীতি দমনে একাধিক উচ্চপর্যায়ের তদন্ত
নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অনিয়ম ও দুর্নীতির শিকড় খুঁজতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একগুচ্ছ কঠোর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে ঝাড়খণ্ডে যতগুলি সরকারি নিয়োগ পরীক্ষা হয়েছে, তার প্রতিটিতে দুর্নীতির অভিযোগ খতিয়ে দেখবে অপরাধ দমন শাখা (CID) এবং বিশেষ তদন্তকারী দল (SIT)। সমস্ত অভিযোগ নিরপেক্ষভাবে খতিয়ে দেখতে একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে একটি পৃথক বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই সিআইডি রাঁচিতে জেএসএসসি সদর দফতরে হানা দিয়ে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান এল. খিয়াংতে সহ ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। পাশাপাশি, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত আর্থিক দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট-এর সাহায্যও নিতে চলেছে রাজ্য সরকার।
পরীক্ষাব্যবস্থায় আমূল সংস্কারের পরিকল্পনা
সরকার কেবল পরীক্ষা বাতিল করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাজ্যের জীর্ণ পরীক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য বড় পদক্ষেপ নিয়েছে। সিনিয়র আমলা অমিতাভ কৌশলের নেতৃত্বে একটি উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করা হয়েছে, যা বিদ্যমান পদ্ধতিগুলি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের সুপারিশ করবে। প্রস্তাবিত সংস্কারের মধ্যে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট ও স্বচ্ছ বার্ষিক পরীক্ষার ক্যালেন্ডার তৈরি করা, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিতে প্রযুক্তিগত সুরক্ষা জোরদার করা এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তরে স্পষ্ট জবাবদিহি নিশ্চিত করা। অনশন ভাঙলেও আন্দোলন শেষ হয়নি জানিয়ে দেবেন্দ্র মাহাতো শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের জন্য আইনি সুরক্ষার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "আমরা এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা চাই, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মকে ন্যায্য পরীক্ষার দাবিতে রাস্তায় অনশন করতে হবে না।"
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