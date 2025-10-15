English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jharkhand Student Death: চটি পরে স্কুলে আসায় মার অধ্যক্ষের, ১ মাস কোমায়! মর্মান্তিক মৃত্যু দ্বাদশের ছাত্রীর...

Jharkhand student death principal assault for wearing slippers:  "১৫ সেপ্টেম্বর বাড়ি ফিরে আসার পর, দিব্যা দুদিন ধরে শুধু কাঁদতে থাকে। তারপর অবসাদ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে।"

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 15, 2025, 05:41 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চটি পরে স্কুলে গিয়েছিল দ্বাদশ শ্রেণির এক ছাত্রী। চটি পরে স্কুলে আসায় দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রীকে মারধর করেন স্কুলের অধ্যক্ষ। স্কুল কর্তৃপক্ষের হেনস্থার মুখেও পড়তে হয় ওই ছাত্রীকে। নিগ্রহের জেরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্রী। কোমায় চলে যায়। প্রায় ১ মাস ধরে কোমায় থাকার পর শেষে মৃত্যু হল ওই ছাত্রীর। ১৯ বছরের ওই কিশোরীর নাম দিব্যা কুমারী গুপ্তা।

মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়খণ্ডের রাঁচির গাড়োয়ায়।  উগরা গ্রামের বাসিন্দা ১৯ বছরের দিব্যা কুমারী গুপ্তা বারগড়ের পরিযোজনা উচ্চ বিদ্যালয়ের পড়ুয়া ছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর স্কুলের একটি সমাবেশে চটি পরে এসেছিল ওই ছাত্রী। অভিযোগ, তারপরই অধ্যক্ষ তাকে মারধর করে। স্কুল কর্তৃপক্ষের মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় দ্বাদশ শ্রেণির ওই ছাত্রী। এক মাস কোমায় থাকার পর মঙ্গলবার মারা যায় ওই কিশোরী। 

দিব্যার বাবা অঞ্জয় গুপ্তা জানিয়েছেন, "১৫ সেপ্টেম্বর বাড়ি ফিরে আসার পর, দিব্যা দুদিন ধরে শুধু কাঁদতে থাকে। তারপর অবসাদ থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে চিকিৎসার জন্য  তাৎক্ষণিকভাবে ডাল্টনগঞ্জে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে রাঁচিতে রেফার করা হয়। রাঁচির রাজেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস (রিমস)-এ চিকিৎসাধীন ছিল দিব্যা। এক মাস কোমায় থাকার পর গতকাল দিব্যা মারা যায়।" এই ঘটনায় ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে এলাকায়। বারগড় থানায় অভিযোগও দায়ের করেছে মৃত ছাত্রীর পরিবার। 

ক্ষুব্ধ পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা মৃতদেহ রাস্তায় রেখে বারগড়-ভান্ডারিয়া সড়ক অবরোধ করে। টায়ার জ্বালিয়ে স্কুলের অধ্যক্ষ দ্রৌপদী মিঞ্জের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। অবিলম্বে অধ্যক্ষ দ্রৌপদী মিঞ্জকে বরখাস্ত ও গ্রেফতারির দাবি জানান। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধেও কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তাঁরা। দাবি করেছেন পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণেরও। শেষে সাংসদ ভিডি রামের হস্তক্ষেপে দীর্ঘ ৪ ঘণ্টা পর অবরোধ ওঠে। স্থানীয় প্রশাসনও এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। বিডিও বলেন, “আমরা বিষয়টি তদন্ত করব ও মেয়েটির মৃত্যুর পিছনে যারা যারা জড়িত তাদের সবার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Jharkhand Student Death
