নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল! ঝাড়খণ্ডেও জিতল 'জেন জি'

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের জয় পড়ুয়াদের। লাগাতার আন্দোলনে শেষপর্যন্ত পিছু হটল ঝাড়খণ্ড সরকার। মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানিয়ে দিলেন, 'সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা টিডিপিএলের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু রয়েছে, যেমন— পরীক্ষা, ফলাফল, মেধাতালিকা এবং টিডিপিএল দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।
নিটের পর এবার ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনের নিয়োগ পরীক্ষায় অনিয়ম। আন্দোলনে পড়ুয়ারা। এই আন্দোলনের পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছিলেন ছাত্রনেতা দেবেন্দ্র নাথ মাহাতো। তাঁর আমরণ অনশনের আরও তীব্র হয়ে উঠেছিল আন্দোলন। এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিল যে, নতিস্বীকার করতে হল সরকারকে।
গত ৫ জুলাই ১৪তম ঝাড়খন্ড সিভিল সার্ভিসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়। তারপরই শুরু হয়ে যায় আন্দোলন। পড়ুয়াদের দাবি, পরীক্ষায় বেশকিছু গরমিল হয়েছে। অনিয়মের নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। গত ২ দিনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বেশ কয়েক বৈঠকে বসে সরকার। কিন্তু সমাধান সূত্র বেরোয়নি। বরং দেবেন্দ্র শারীরিক অবস্থান অবনতিতে উদ্বেগ আরও বাড়ছিল।
এদিকে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনকে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের সঙ্গে দেখা করার আর্জি জানিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। বলেছিলেন, ,‘ভারতের যুব সমাজই দেশের ভবিষ্যৎ। এই সঙ্কটের সময়ে তাঁদের পাশে দাঁড়ানো এবং সংহতি জানানো আমাদের দায়িত্ব'। রাজনৈতিক মহলে মতে, জোট শরিকের চাপে সুর নরম করল সরকার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)