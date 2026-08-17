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নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল! ঝাড়খণ্ডেও জিতল 'জেন জি'

Jharkhand JPSC Exam Protest:  মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন জানিয়ে দিলেন,  'সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমরা টিডিপিএলের সাথে সম্পর্কিত যা কিছু রয়েছে, যেমন— পরীক্ষা, ফলাফল, মেধাতালিকা এবং টিডিপিএল দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য সমস্ত কার্যক্রম বাতিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 17, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 10:03 PM IST
নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল! ঝাড়খণ্ডেও জিতল 'জেন জি'
Image Credit: ঝাড়খণ্ডেও জিতল &#039;জেন জি&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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