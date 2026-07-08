/টানা ৫ দিন ৭ গ্রামে তল্লাশি, অবশেষে খতম হিট লিস্টে থাকা A++ ক্যাটেগরির শীর্ষ লস্কর জঙ্গি জাকির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এনকাউন্টার জুড়ে দিল বাংলার সঙ্গে কাশ্মীরকে। বাংলায় যেখানে নাবালিকা নির্যাতন ও খুন কাণ্ডে আচমকা ঘটে গেল এনকাউন্টারের ঘটনা, কাশ্মীরে সেখানে ঠিক আচমকা নয়, ৫ দিন পরে নিহত হল এক সন্ত্রাসবাদী। পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সোপিয়ান জেলায় এক ফলের বাগানে নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল দুই জঙ্গি জাকির ও লতিফকে। তারপর এই দু’জনের খোঁজে ৫ দিন ধরে অভিযান চালাচ্ছিল যৌথবাহিনী। ৭টি গ্রাম ঘিরে ফেলে শুরু হয় তল্লাশি। তারপর এই ঘটনা।
৫ দিন ধরে ৭ গ্রামে
৫ দিন ধরে চলছিল অভিযান। জম্মু কাশ্মীরের সোপিয়ানের ৭ গ্রামে চলছিল চিরুনি তল্লাশি। অবশেষে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু হল লস্কর-ই-তইবার শীর্ষ কমান্ডার জাকির গানাইয়ের। জাকির সেই দুই জঙ্গির একজন, যাকে ৫ দিন আগে গত ৩ জুলাই জঙ্গলে নিরাপত্তাবাহিনীর সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল। গোয়েন্দাদের হিট লিস্টে A++ ক্যাটেগরিতে থাকা এই জঙ্গির দেহ বুধবার উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনাকে জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে।
ফলের বাগানে
পুলিসসূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার সোপিয়ান জেলায় এক ফলের বাগানে নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল দুই জঙ্গি জাকির ও লতিফকে। এরা দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামের বাসিন্দা। দু’জনের খোঁজে গত ৫ দিন ধরে অভিযান চালাচ্ছিল যৌথবাহিনী। ওই অঞ্চলের ৭টি গ্রাম ঘিরে ফেলা হয়েছিল। তার পর শুরু হয় তল্লাশি।
'দৌড়তে পারো, কিন্তু লুকোতে পারবে না'!
নিরাপত্তা বাহিনী এলাকার এক ফলের বাগানে ঢুকলে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা পালটা জবাব দেয় নিরাপত্তাবাহিনীও। তবে, কোনও ভাবে যাতে জঙ্গিরা পালাতে না পারে সেজন্য সমস্ত পথ বন্ধ করা হয়। সেনার তরফে বলা হয়েছিল, তোমরা যেখানে খুশি দৌড়তে পারো, কিন্তু কোথাও লুকাতে পারবে না। তারপর দীর্ঘ গুলির লড়াই। সেই লড়াইয়ের পরে জঙ্গি জাকিরের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে পুলিস। জাকিরের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জঙ্গি লতিফ ভাটের খোঁজ চলছে। খুব দ্রুত তাকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী।
কে এই জাকির-লতিফ?
পুলিসসূত্রে জানা যাচ্ছে, জাকির ২০২৪ সালে লস্কর জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেয়। কাশ্মীরে একাধিক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল সে। নিরাপত্তাবাহিনীর হিট লিস্টে A++ ক্যাটাগরিতে পড়ত ভয়ংকর সন্ত্রাসী জাকির। অন্য দিকে, লতিফ সবে গত বছর সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়।
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