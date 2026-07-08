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টানা ৫ দিন ৭ গ্রামে তল্লাশি, অবশেষে খতম হিট লিস্টে থাকা A++ ক্যাটেগরির শীর্ষ লস্কর জঙ্গি জাকির

Lashkar-e-Taiba Terrorist killed: এনকাউন্টার জুড়ে দিল বাংলার সঙ্গে কাশ্মীরকে। বাংলায় যেখানে নাবালিকা নির্যাতন ও খুন কাণ্ডে আচমকা ঘটে গেল এনকাউন্টারের ঘটনা, কাশ্মীরে সেখানে বহু খোঁজার পরে নিহত হল সন্ত্রাসবাদী। গত শুক্রবার সোপিয়ান জেলায় এক বাগানে নিরাপত্তাবাহিনীর নজরদারি ক্যামেরায় দেখা গিয়েছিল দুই জঙ্গিকে। তারপর তাদের খোঁজে ৫ দিন ধরে অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। গ্রামের পর গ্রাম ঘিরে ফেলা হয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 08, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 01:16 PM IST
টানা ৫ দিন ৭ গ্রামে তল্লাশি, অবশেষে খতম হিট লিস্টে থাকা A++ ক্যাটেগরির শীর্ষ লস্কর জঙ্গি জাকির
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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