Man Poisons Dog: চাকরি হারিয়ে ভাঙল বিয়ে, পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপ, পোষ্যকে নিয়েই চিরঘুমের দেশে যুবক

Man Poisons Dog: চাকরি হারিয়ে ভাঙল বিয়ে, পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপ, পোষ্যকে নিয়েই চিরঘুমের দেশে যুবক
Jobless man poisons dog: ৩০ বছর বয়সী এক যুবক ও তার পোষ্য কুকুরকে একটি বন্ধ ঘরের ভিতর মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: উত্তরপ্রদেশের বরেলিতে মর্মান্তিক ঘটনা। ৩০ বছর বয়সী এক যুবক ও তার পোষ্য কুকুরকে একটি বন্ধ ঘরের ভিতর মৃত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটে বরেলির ইজ্জতনগর এলাকায়।
পুলিস সূত্রে জানা যায়, সেই যুবক প্রথমে তার পোষ্য কুকুরকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে। এবং পরে নিজেও বিষাক্ত পদার্থ খেয়ে আত্মহত্যা করেন।
মৃত যুবকের নাম নিখিল অরোরা। তিনি কৈলাশপুরম এলাকায় ভাড়া বাড়িতে একা থাকতেন। জানা গেছে, কোভিডের সময় তিনি তার চাকরি হারান। ২০১৫ সালে তার বাবা মারা যান। এবং ২০২১ সালে তার মা ক্যানসারে মারা যান। পরিবারিক ও আর্থিক সমস্যার কারণে তাঁদের নিজের বাড়িও বিক্রি করতে হয়েছিল। তার ভাই ধিরাজ কুমার বলেছেন, 'তিনি অনেকের কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল। এবং খুব চাপে ছিল।'
ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে যখন ধিরাজ ফোনে যোগাযোগ করতে না পেরে তার বাড়িতে যান। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকায় পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে নিখিল ও তার পোষ্য ল্যাব্রাডর কুকুর ‘ডলার’-এর দেহ উদ্ধার করে।
তাছাড়াও ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে, দুটি বন্ধ বাটারমিল্কের প্যাকেট, একটি খালি প্যাকেট এবং বিষাক্ত কীটনাশকের একটি খালি পাত্র। তদন্তকারীদের ধারণা, বাটারমিল্কে বিষ মিশিয়ে কুকুরটিকে খাওয়ানোর পর নিজেও তা পান করেন নিখিল।
নিখিলের এক আত্মীয় জানিয়েছে, ব্যক্তিগত জীবনেও নিখিল মানসিক চাপে ছিল। তিনি বলেন, 'নিখিল একটি সম্পর্কে জড়িত ছিল এবং বিয়ে করতে চেয়েছিল। কিন্তু আর্থিক অবস্থার কারণে সেই সম্পর্ক এগোয়নি এবং মেয়েটির অন্যত্র বিয়ে ঠিক হয়ে যায়, যা তাঁকে ভীষণভাবে আঘাত করে'।
পুলিস জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়নি। পরর্বতী তদন্ত এখনও চলছে। নিখিলের দেহকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)