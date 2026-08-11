/বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবে হড়পা দেখলে! দানবীয় ক্লাউডবার্স্টে মারাত্মক জলের তোড়, কয়েক সেকেন্ডে পাতার মতো ভেসে গেল বিরাট লোহার ব্রিজ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: যোশীমঠে মহা বিপর্যয়! উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নামল বান। পাতার মতো ভেসে গেল ৪০ মিটার দীর্ঘ ব্রিজ! চামোলি ফ্ল্যাশ ফ্লাডের আকস্মিক বন্যায় বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় লাগাতার বর্ষণ চলছে। সোমবার দুপুরে সেখানে হঠাৎই অতি ভারী বৃষ্টির কারণে 'তমাক নালা'-য় তীব্র জলোচ্ছ্বাস ও হড়পা বান দেখা দেয়। জলের তোড় এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (BRO)-এর তৈরি একটি নতুন লোহার ব্রিজ পুরোপুরি ভেসে যায়। একই এলাকায় সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো এই ধরনের ঘটনা ঘটল। ফলে স্থানীয় কৃষকদের আপেল চাষের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে।
ধ্বংস হয়ে গেল ব্রিজ
ধ্বংস হয়ে গেল আস্ত ব্রিজ! তমাক নালা এলাকায় বিআরও (BRO) একটি নতুন লোহার ব্রিজ তৈরি করেছিল, যা স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি কৌশলগত (স্ট্র্যাটেজিক) দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু হড়পা বানের তোড়ে মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যে পুরো ব্রিজটি ভেঙে ভেসে যায়।
আপেলচাষে ক্ষতি
আপেল চাষে ব্যাপক ক্ষতি! তমাক অঞ্চলের কৃষকদের জন্য এই বন্যা জোড়া আঘাত নিয়ে এসেছে। আপেল পাকার সময় হয়ে এসেছিল, কিন্তু ভারী বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে আপেল বাগানগুলির মারাত্মক ক্ষতি হয়েছে। বহু জায়গায় আপেল গাছ উপড়ে গিয়েছে, মাটিতে ঝরে পড়েছে আপেল। পাহাড়ের মানুষের অর্থনীতি মূলত উদ্যানপালন/ফলচাষের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় এই ক্ষয়ক্ষতি গভীর আর্থিক সংকট তৈরি করতে পারে।
বর্তমান পরিস্থিতি
এই ঘটনায় বড়ও কোনো প্রাণহানির খবর না মিললেও পরিস্থিতি বেশ আশঙ্কাজনক। আবহাওয়া দফতর থেকে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি থাকায় প্রশাসন সতর্ক রয়েছে এবং স্থানীয়দের নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। পাহাড়ি এলাকায় বারবার মেঘভাঙা বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যার ঘটনা পরিবেশবিদ ও স্থানীয়দের চিন্তায় ফেলছে। পরিকাঠামো নির্মাণের সময় পরিবেশগত সুরক্ষার বিষয়গুলি কতটা বিবেচনা করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশাসন এবং বিআরও (BRO) এখন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা ও ব্রিজ মেরামতির উপরই জোর দিচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্য জরুরি সহায়তার দাবিও জানানো হয়েছে।
ভেসে গেল বুলডোজার
চামোলি উপত্যকার এই ভয়ংকর হড়পা বানে নিখোঁজ বিআরও চালক। ভেসে গেল একাধিক গাড়ি ও বুলডোজার। এই হড়পা বানে ছড়িয়ে পড়েছে তীব্র আতঙ্ক। চমোলির জেলাশাসক বিবেক প্রকাশ জানান, নিখোঁজ ড্রাইভারের সন্ধানে উদ্ধারকার্য চালানো হচ্ছে। জলস্রোতে ভেসে গিয়েছে বুলডোজার ও পিকআপ ভ্যানও। একটি ৯০ সেকেন্ডের হাড়হিম করা ভাইরাল ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, প্রবল কাদা ও জলের তোড়ে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা একটি হলুদ রঙের এক্সকাভেটর/বুলডোজার (JCB) এবং একটি সাদা পিকআপ ভ্যান মুহূর্তের মধ্যে বানের জলে ভেসে যায়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালাতে সক্ষম হন।
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন
যোগাযোগবিচ্ছিন্ন এক ডজনেরও বেশি গ্রাম। ভ্যালির গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজটি ভেঙে যাওয়ার ফলে ভারত-তিব্বত সীমান্তবর্তী এলাকার অন্তত ১৩টি দুর্গম পাহাড়ি গ্রাম সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গ্রামগুলির মধ্যে রয়েছে-- জুম্মা, ঝিলম, কোশা, মালারি, কৈলাশপুর, মেহরাগাঁও, ফারকিয়া, বাম্পা, গমশালী, নীতি, দ্রোণাগিরি, কাগা এবং গারপাক। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে, এই নির্দিষ্ট স্থানে ব্রিজ ভেসে যাওয়ার ঘটনা এটিই প্রথম নয়। অতীতে অন্তত ৩ বার এই তমাক নালায় ব্রিজ ভেসে গেছে!
উদ্ধারকাজ
উদ্ধারকাজে নেমেছে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। খবর পাওয়ার পরপরই জোশীমঠ তহশিল প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তা এবং এনডিআরএফ (NDRF) ও এসডিআরএফ (SDRF)-এর বিশেষ উদ্ধারকারী টিম ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। নদীর তীরের বাসিন্দাদের জন্য সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে।
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