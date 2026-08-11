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বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবে হড়পা দেখলে! দানবীয় ক্লাউডবার্স্টে মারাত্মক জলের তোড়, কয়েক সেকেন্ডে পাতার মতো ভেসে গেল বিরাট লোহার ব্রিজ

Cloudburst and Flash Flood: যোশীমঠে মহা বিপর্যয়! উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে বান। পাতার মতো ভেসে গেল দীর্ঘ ব্রিজ! চামোলি ফ্ল্যাশ ফ্লাডের আকস্মিক বন্যাজলে বিপর্যস্ত উত্তরাখণ্ড। চামোলিতে লাগাতার বর্ষণ চলছে। সোমবার দুপুরে সেখানে হঠাৎই অতি ভারী বৃষ্টির কারণে 'তমাক নালা'-য় তীব্র জলোচ্ছ্বাস ও হড়পা বান দেখা দেয়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 02:57 PM IST
বুকের রক্ত শুকিয়ে যাবে হড়পা দেখলে! দানবীয় ক্লাউডবার্স্টে মারাত্মক জলের তোড়, কয়েক সেকেন্ডে পাতার মতো ভেসে গেল বিরাট লোহার ব্রিজ

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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