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গুরুতর অসুস্থ হয়ে AIMS-এ ভর্তি জে পি নাড্ডা: কী হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর? এখন কেমন আছেন?

J. P. Nadda Health Updates: কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ মন্ত্রিসভার সহকর্মী এবং বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন। 

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 14, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 05:39 PM IST
গুরুতর অসুস্থ হয়ে AIMS-এ ভর্তি জে পি নাড্ডা: কী হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর? এখন কেমন আছেন?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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