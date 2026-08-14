/গুরুতর অসুস্থ হয়ে AIMS-এ ভর্তি জে পি নাড্ডা: কী হয়েছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর? এখন কেমন আছেন?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হঠাৎ শারীরিক অস্বস্তি দেখা দেওয়ায় দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস (AIIMS)-এ ভর্তি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নড্ডাকে (J P Nadda)। হাসপাতালে ভর্তির পর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর সফল ‘করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি’ (Coronary Angiography) সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাত্ হার্টে অপারেশন হয়েছে। এইমস কর্তৃপক্ষের তরফে হেলথ বুলেটিন প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, তাঁর গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক প্যারামিটারগুলি স্বাভাবিক রয়েছে এবং তিনি চিকিৎসায় দ্রুত সাড়া দিচ্ছেন।
শারীরিক অস্বস্তি ও হাসপাতালে ভর্তি
জানা গিয়েছে, প্রাত্যহিক কাজকর্ম চলাকালীন হঠাৎ বুকে সামান্য অস্বস্তি ও শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করেন জেপি নড্ডা। কোনও ঝুঁকি না নিয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পরামর্শে তাঁকে তড়িঘড়ি দিল্লির এইমস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পৌঁছনোর পর কার্ডিওলজি বিভাগের চিকিৎসকদের একটি দল তাঁর প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন। হৃদ্যন্ত্রের রক্তনালীর অবস্থা এবং রক্ত সঞ্চালনের গতিপ্রকৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে খতিয়ে দেখতে চিকিৎসকেরা দ্রুত তাঁর করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার সিদ্ধান্ত নেন।
বর্তমান স্বাস্থ্য পরিস্থিতি
এইমস-এর কার্ডিওলজি বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তাঁর করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি সফল হয়েছে। হাসপাতালের মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে:
শারীরিক সূচক স্বাভাবিক: পরীক্ষার পর তাঁর রক্তচাপ (Blood Pressure), পালস রেট ও হৃদস্পন্দন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।
বিশেষজ্ঞদের নজরদারি: বড় কোনও জটিলতা নেই। কার্ডিওলজিস্টদের একটি দল তাঁকে সারাক্ষণ পর্যবেক্ষণে রেখেছেন।
কোথায় আছেন: বর্তমানে তিনি দিল্লির এইমস হাসপাতালেই প্রয়োজনীয় চিকিৎসাধীন ও বিশ্রামে রয়েছেন।
রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগ ও আরোগ্য কামনা
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অসুস্থতা ও হাসপাতালে ভর্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই রাজনৈতিক মহলে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ মন্ত্রিসভার সহকর্মী এবং বিভিন্ন রাজ্যের শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী স্বয়ং টেলিফোনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁর দ্রুত ও সম্পূর্ণ আরোগ্য কামনা করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা সামাজিক মাধ্যমে তাঁর দ্রুত সুস্থতার প্রার্থনা জানিয়েছেন।
দ্রুত হাসপাতাল থেকে ছাড়ার সম্ভাবনা
হাসপাতাল সূত্রে খবর, নিয়মিত পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে তাঁকে নির্দিষ্ট সময় চিকিৎসকদের নজরদারিতে রাখা হয়েছে। সমস্ত রিপোর্ট অত্যন্ত সন্তোষজনক হওয়ায় এবং শারীরিক অবস্থার উন্নতি হওয়ায় খুব শীঘ্রই তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছুটি (Discharge) দেওয়া হতে পারে। চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়ার পর তিনি আবার প্রশাসনিক ও দলীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনে ফিরবেন বলে জানা গিয়েছে।
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