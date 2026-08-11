Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /১৭ দিনের সত্যাগ্রহ, ৯ দিনের অনশন...! রক্তে শর্করা কম, সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে দেবেন্দ্রনাথ

১৭ দিনের সত্যাগ্রহ, ৯ দিনের অনশন...! রক্তে শর্করা কম, সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে দেবেন্দ্রনাথ

JPSC protests Activist Devendra Mahto: নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে টানা ৯ দিন অনশনের পর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো। এদিকে পড়ুয়াদের বিধানসভা ঘেরাও কর্মসূচি ঘিরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় রাঁচি। আন্দোলনকারীদের ওপর টিয়ার গ্যাস ও লাঠিচার্জের তীব্র সমালোচনা করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। নিরপেক্ষ তদন্ত ও পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে এখনও অনড় আন্দোলনকারীরা।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 11, 2026, 08:46 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:27 AM IST
১৭ দিনের সত্যাগ্রহ, ৯ দিনের অনশন...! রক্তে শর্করা কম, সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে দেবেন্দ্রনাথ
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
১৭ দিনের সত্যাগ্রহ, ৯ দিনের অনশন...! রক্তে শর্করা কম, সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতা
2
3
4
5