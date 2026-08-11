/১৭ দিনের সত্যাগ্রহ, ৯ দিনের অনশন...! রক্তে শর্করা কম, সংকটজনক অবস্থায় হাসপাতালে দেবেন্দ্রনাথ

অয়ন ঘোষাল: ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন এবং ঝাড়খণ্ড স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পরীক্ষায় ভূরি ভূরি অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল ঝাড়খণ্ড। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তরুণ প্রজন্ম (জেন জি) এবং পরীক্ষার্থীরা আন্দোলনে নেমেছেন। আন্দোলন ১৭ দিনে এবং আমরণ অনশন ৯ দিনে পড়ার পর সোমবার রাতে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে ছাত্রনেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোকে। রক্তে শর্করার মাত্রা মারাত্মকভাবে কমে যাওয়া এবং পুলিসের লাঠিচার্জের জেরে আঘাত পাওয়ার পর সোমবার রাতে তাঁকে রাঁচি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়।
অনশন ও দেবেন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা
টানা ৯ দিন অন্ন ত্যাগ করে অনশন করার ফলে 'ঝাড়খণ্ড লোকতান্ত্রিক ক্রান্তিকারী মোর্চা'-র নেতা দেবেন্দ্রনাথ মাহাতোর রক্তে শর্করার মাত্রা রাত্মকভাবে কমে যায়। সোমবার বিধানসভা অভিযানে পুলিসের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও শারীরিক অবনতির পর রাতে তাঁকে রাঁচি সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ভর্তি করানো হয়। হাসপাতালে যাওয়ার আগে দেবেন্দ্রনাথ স্পষ্ট জানান, "লাঠি, গুলি বা বন্দুক চালিয়ে সরকার চালানো যায় না। নির্যাতন করে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমন করা যাবে না। আন্দোলন চলবে।"
বিধানসভা অভিযান ও রাঁচিতে সংঘর্ষ
সোমবার সকাল ১০:৩০টা নাগাদ আন্দোলনকারীরা পুরানো বিধানসভা ভবন থেকে পদযাত্রা শুরু করেন। জগন্নাথপুর মন্দিরের কাছে পুলিস প্রথম বাধা দিলেও আন্দোলনকারীরা একাধিক কাঁটাতারের ব্যারিকেড ভেঙে বিধানসভার ১ নম্বর গেটের কাছে পৌঁছে যান। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিস জলকামান, টিয়ার গ্যাসের সেল এবং দফায় দফায় লাঠিচার্জ করে। এতে বহু আন্দোলনকারী ও একাধিক ছাত্রী আহত হন। রাঁচির সিটি এসপি পরশ রানা জানান, আন্দোলনকারীদের একাংশের (প্রায় ১৫%) পাথর ছোড়ার ঘটনায় ৪ জন পুলিসকর্মী আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৩ জনের মাথায় গুরুতর আঘাত লেগেছে।
আন্দোলনকারীদের ৩টি প্রধান দাবি
নিরপেক্ষ তদন্ত: নিয়োগ দুর্নীতির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত সিবিআই বা ঝাড়খণ্ডের বাইরের কোনও হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বাধীন স্বাধীন প্যানেলকে দিয়ে করাতে হবে। পরীক্ষা বাতিল: নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা না আসা পর্যন্ত সমস্ত বিতর্কিত পরীক্ষা বাতিল রাখতে হবে। পরীক্ষার্থীরা ১৩টি পরীক্ষা বাতিলের দাবি জানালেও সরকার ৩টি পরীক্ষা বাতিলের প্রস্তাব দিয়েছে। পরিকাঠামোগত পরিবর্তন: পুরো নিয়োগ ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে যোগ্য প্রার্থীদের অবিলম্বে বিচার দিতে হবে।
সোনম ওয়াংচুক ও রাহুল গান্ধীর ভূমিকা
দেবেন্দ্রনাথের নির্জলা অনশনের কথা জানতে পেরে লাদাখের সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুক তাঁকে ফোন করে স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার এবং জলে মধু মিশিয়ে পান করার পরামর্শ দেন। সেই পরামর্শে দেবেন্দ্রনাথ জল গ্রহণ করলেও খাবার স্পর্শ করেননি। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে পুলিসের বলপ্রয়োগের তীব্র সমালোচনা করে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী বলেন, "শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ দেশবাসীর মৌলিক অধিকার। ঝাড়খণ্ডে শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ, টিয়ার গ্যাস ও জলকামান ছোড়ার ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।" উল্লেখ্য, দিল্লির আন্দোলনে সরব হলেও ঝাড়খণ্ডের ছাত্র বিক্ষোভ নিয়ে রাহুল নীরব কেন— রবিবার বিজেপির এই প্রশ্নের পর সোমবার মুখ খোলেন তিনি।
বর্তমান পরিস্থিতি
মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন আন্দোলনকারীদের আলোচনার টেবিলে ডাকলেও মাত্র ৩টি পরীক্ষা বাতিলের প্রস্তাবে আন্দোলনকারীরা সন্তুষ্ট হননি। ফলে আলোচনা সদর্থক রূপ নেয়নি। বর্তমানে রাঁচির পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও নিজেদের দাবি আদায়ে আন্দোলনকারীরা অনড় অবস্থানে রয়েছেন।
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