Delhi Judge Death: বাথরুমে বন্ধ দরজা, ভেতরে দিল্লির বিচারক: কাচ ভেঙে উদ্ধার, কিন্তু হল না শেষরক্ষা
পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে বারবার ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে বাথরুমের কাচ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: দিল্লির গ্রিন পার্ক এলাকায় নিজের বাড়িতে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেল কড়কড়ডুমা আদালতের (Karkardooma Court) এক বিচারককে। মৃতের নাম অমন কুমার শর্মা (Aman Kumar Sharma), বয়স মাত্র ৩৫। শনিবার দুপুরে এই মর্মান্তিক খবর ছড়িয়ে পড়তেই দিল্লির আইনজীবী মহলে নেমে আসে শোকের ছায়া।
ঠিক কী ঘটেছিল?
শনিবার দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ দিল্লি পুলিসের কাছে ফোন আসে অমনের এক আত্মীয়ের কাছ থেকে। তিনি জানান, বাড়ির বাথরুমে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। ভেতরে অমন। সাড়া নেই।
পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে বারবার ডাকাডাকি করেও সাড়া না পেয়ে বাথরুমের কাচ ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে। অমনকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তাঁকে তৎক্ষণাৎ সফদরজং হাসপাতালে (Safdarjung Hospital) নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃত্যুর আনুষ্ঠানিক কারণ এখনও নিশ্চিত নয়।
পারিবারিক বিবাদের সূত্র
প্রাথমিক তদন্তে পুলিস পারিবারিক বিবাদের দিকটি খতিয়ে দেখছে। ঘটনার আগে পরিবারের মধ্যে কোনো তিক্ততা ছিল কিনা, সেই সূত্র ধরে তদন্ত এগোচ্ছে। তবে এখনই কোনো নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসেনি পুলিশ। পুরো বিষয়টি তদন্তাধীন।
কড়কড়ডুমা কোর্টে শোক
দিল্লির কড়কড়ডুমা আদালত চত্বরে এই খবর পৌঁছাতেই থমকে যায় পরিবেশ। অমন শর্মা তাঁর কর্মজীবনের একেবারে শুরুতে। মাত্র ৩৫ বছর বয়সে বিচারক হিসেবে কাজ করছিলেন। সহকর্মী বিচারক ও আইনজীবীরা এই আকস্মিক মৃত্যুতে হতবাক।
স্থানীয় বাসিন্দারাও জানান, গ্রিন পার্কের এই পাড়ায় অমন শান্তশিষ্ট মানুষ হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। এমন পরিণতি কেউ কল্পনাও করেননি।
পুলিস জানিয়েছে, তদন্ত চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে।
দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদন পুলিশ সূত্র ও প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে তৈরি। মৃত্যুর কারণ এখনও তদন্তাধীন। মানসিক সংকটে পড়লে iCall হেল্পলাইনে যোগাযোগ করুন: 9152987821।
