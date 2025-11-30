Jumps From Building VIDEO: ৪ মিনিটে ৫২ বার 'সরি'! তারপরই চারতলা থেকে ঝাঁপ জাতীয় স্তরের প্লেয়ারের! দেখুন ভয়ংকর সেই....

Jumps From Building VIDEO: ৪ মিনিটে ৫২ বার 'সরি'! তারপরই চারতলা থেকে ঝাঁপ জাতীয় স্তরের প্লেয়ারের! দেখুন ভয়ংকর সেই....
52 Sorrys In 4 Minutes: এবার অকুস্থল মধ্যপ্রদেশ। কিছু দিন আগে দিল্লিতে ও রাজস্থানে একই জিনিস ঘটেছে। একের পর এক পড়ুয়া আত্মহত্যা করছে বা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। কেন এই বিভীষিকা ছাত্রদের জগতে?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এ কী ঘটছে দেশ জুড়ে? কেন দেশের বিভিন্ন জায়গার একের পর এক পড়ুয়ার আত্মহত্যা করছে বা আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। কী হচ্ছে দেশের নামীদামি সব স্কুলে? এবার অকুস্থল মধ্যপ্রদেশ। দিল্লিতে (Delhi) ও রাজস্থানে (Rajasthan) স্কুলপড়ুয়ার আত্মহত্যার ঘটনার পরে এবার মধ্যপ্রদেশের রতলামে (MP Ratlam)। সংশ্লিষ্ট পড়ুয়াটি জাতীয় স্তরে স্কেটিং প্লেয়ার (national level Skater)। স্কুলের চারতলা থেকে ঝাঁপ দিল সে। বছর তেরোর ওই কিশোরের এমন ভয়ংকর সিদ্ধান্তের কারণ কী?
আরও পড়ুন: 8th Pay Commission EXPLAINED: অষ্টম পে কমিশনে বেসিক পে ও পেনশনের সঙ্গে ৫০% মহার্ঘ ভাতাও? সঙ্গে বেতনের ২০% ইন্টারিম রিলিফ? অবিশ্বাস্য...
অন্ধকার শুক্রবার
শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের রতলামের দোঙ্গরে নগরে একটি বেসরকারি স্কুলের চার তলা থেকে ঝাঁপ দেয় এক ক্লাস এইটের পুড়য়া। কেন? অভিযোগ, স্কুলের প্রিন্সিপাল ছেলেটিকে ভয় দেখিয়েছিল যে, তাঁর স্কেটিং কেরিয়ার শেষ করে দেবেন তিনি। শুধু তাই নয়, তাকে সাসপেন্ড করে দেওয়ার এবং সমস্ত মেডেল কেড়ে নেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। এরপরই অষ্টম শ্রেণির ওই পড়ুয়া স্কুল বিল্ডিং থেকে ঝাঁপ দেয়। তাকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন ওই কিশোরের অবস্থা স্থিতিশীল বলেই জানা গিয়েছে।
Ratlam: A Class 8 student at Bodhi International School jumped from the third floor of the school building
The student was using a mobile phone in school, for which he was scolded, and the school had also called his parents to complain. Upset by this, the student jumped from…
— Sandeep Panwar tweet_sandeep) November 29 2025
সোজা হাসপাতালে আসুন!
জখম ওই পুড়ুয়ার বাবা বলেছেন, আমায় ছেলের সঙ্গে দেখা করতে ডাকা হয়েছিল। স্কুলে গিয়ে শুনলাম, ছেলে পড়ে গিয়েছে! স্কেটিংয়ে দু'বার জাতীয় স্তরে খেলেছে ও। প্রথমে স্কুল থেকে ফোন এসেছিল। স্কুলে আসতে বলা হয়েছিল। পরে ফোন করে বলা হয় স্কুলে নয়, সোজা হাসপাতালে আসুন!
কেন এ তিরস্কার?
জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার স্কুলে লুকিয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে এসেছিল ছেলেটি। সে ক্লাসরুমের ভিতরে একটি ভিডিয়ো রেকর্ড করে এবং তা সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে। স্কুল কর্তপক্ষ তা জানতে পেরে ওই কিশোরের মা-বাবাকে স্কুলে ডাকে।
আরও পড়ুন: Trains Cancelled: ফের দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ট্রেন বাতিল! ১ ডিসেম্বর থেকেই নতুন ভোগান্তি! কোন কোন ট্রেন চলবে না? জেনে নিন, কবে থেকে স্বাভাবিক হবে...
৪ মিনিটে ৫২ বার সরি
স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই কিশোর ভয়ে ভয়ে প্রিন্সিপালের অফিসের দিকে যাচ্ছে। সেখানে সে ৪ মিনিট ছিল। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ওই ৪ মিনিটের মধ্যেই সে ৫২ বার সরি শব্দটি উচ্চারণ করেছিল। পরে ওই পড়ুয়া তার মা-বাবাকে জানায় যে, প্রিন্সিপাল তার কেরিয়ার শেষ করে দেবেন বলেছেন। তাকে স্কুল থেকে সাসপেন্ডও করে দেওয়া হবে, কেড়ে নেওয়া হবে তার এতদিনে ধরে পাওয়া মেডেলগুলিও! ওই সব কথা শুনেই সে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। আর ভয় পেয়েই সে করিডর দিয়ে দৌড়ে গিয়ে চারতলা থেকে সটান নীচে ঝাঁপ দেয়।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)