Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /দিস ইজ় জাস্ট আ বিগিনিং...! সকালে ভিডিয়ো পোস্ট করে কীসের ইঙ্গিত দিলেন CJP কর্তা দীপকে?

দিস ইজ় জাস্ট আ বিগিনিং...! সকালে ভিডিয়ো পোস্ট করে কীসের ইঙ্গিত দিলেন CJP কর্তা দীপকে?

Abhijeet Dipke: টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে তীব্র জ্বর থাকা সত্ত্বেও অভিজিৎ শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। গতকাল অসুস্থতার কারণে যন্তর মন্তরে উপস্থিত সবাইকে সরাসরি ধন্যবাদ জানাতে না পারায় তিনি ভিডিও বার্তায় দুঃখ প্রকাশ করেন। আন্দোলনের সমর্থক থেকে শুরু করে সমালোচক- সবাইকে তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 26, 2026, 02:09 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:29 PM IST
দিস ইজ় জাস্ট আ বিগিনিং...! সকালে ভিডিয়ো পোস্ট করে কীসের ইঙ্গিত দিলেন CJP কর্তা দীপকে?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দিস ইজ় জাস্ট আ বিগিনিং...! সকালে ভিডিয়ো পোস্ট করে কীসের ইঙ্গিত দিলেন CJPকর্তা দীপকে
Abhijeet Dipke22 min ago
2
PM Modi on Kargil Vijay Diwas38 min ago
3
Kargil Vijay Diwas40 min ago
4
Kargil Vijay Diwas1 hr ago
5
Kolkata and west Bengal Weather Update3 hrs ago