/দিস ইজ় জাস্ট আ বিগিনিং...! সকালে ভিডিয়ো পোস্ট করে কীসের ইঙ্গিত দিলেন CJP কর্তা দীপকে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ককরোচ পার্টির জন্য এ যেন এক নতুন সকাল। শনিবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ইস্তফা দেন। এরপরই দিল্লির যন্তর মন্তরে ৩৭ দিনের টানা বিক্ষোভ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করেছে ককরোচ জনতা পার্টি। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো আইনি ব্যবস্থা না নেওয়া এবং অন্যান্য দাবি মেনে নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সরকার। ৩০ বছর বয়সী তরুণ নেতা অভিজিৎ দীপকের নেতৃত্বে দেশব্যাপী 'জেন-জি'র জোরদার লড়াইয়ের মুখে সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়।
দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে একটু বিশ্রামের সুযোগ পেয়েছেন আন্দোলনের মূল মুখ অভিজিৎ দীপকে। রবিবার সকালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়ো বার্তায় তিনি জানান, 'এখন আর পরের মুহূর্তে কী হবে তা না ভেবে নিশ্চিন্তে নিজের ঘরে ঘুমোলেন।' দীর্ঘ আন্দোলন শেষে এখন তিনি অনেকটাই চিন্তামুক্ত। টানা ৩৭ দিনের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিকে তিনি অত্যন্ত কঠিন বলে বর্ণনা করেছেন।
তবে এই সাফল্যকে কেবল পথচলার শুরু বলে সমর্থকদের মনে করিয়ে দিয়েছেন অভিজিৎ। তিনি জানান, ককরোচ জনতা পার্টির ভবিষ্যৎ পথ অনেক দীর্ঘ। প্রধান বিচারপতির একটি মন্তব্যের জবাবে গত মে মাসে ব্যঙ্গাত্মক উদ্যোগ হিসেবে সিজেপির সূচনা হয়েছিল। কিন্তু দেখতে দেখতে গত ৭০ দিনে তা দেশের তরুণদের এক শক্তিশালী আন্দোলনে রূপ নেয়। হাজার হাজার তরুণ সমর্থক নিজেদের ‘ককরোচ’ পরিচয় দিয়ে রাজধানীর বুকে জমায়েত হন। তাঁদের দেওয়া ‘ইনকিলাব’ স্লোগানে কেঁপে উঠেছিল দিল্লির যন্তর মন্তর।
ভিডিয়োয় তিনি বলেন, 'সবাইকে গুড মর্নিং। সত্যিই খুব ভালো লাগছে। আজ ফাইনালি কোথায় গিয়ে শান্তিতে শুতে পারলাম আর বেডরুমে উঠতে পেরেছি—কোনো কিছু না ভেবেই যে সামনে কী কী হবে, বা আজ বিকেল অবধি কী কী হতে চলেছে। কোনো প্যানিক বা উদ্বেগ নেই। আর গত ৩৭ দিন ধরে যে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে গিয়েছি, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ডিফিকাল্ট, একদমই সহজ ছিল না। শুধু আমার জন্য নয়, আমাদের পুরো টিমের জন্যই বিষয়টা বেশ কঠিন ছিল। এন্ড মোস্ট অফ অল, আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই 'ককরোচ জনতা পার্টি'-র সেই সকল সমর্থকদের, যারা পুরো ভারতজুড়ে ছড়িয়ে আছেন।'
অভিজিত্ আরও বলেন, 'যেসব মানুষেরা আমাদের সমর্থন করেছেন, আমাদের ওপর বিশ্বাস রেখেছেন—এমনকী যখন বাকি সবাই আমাদের সন্দেহের চোখে দেখছিল, আমি তাদের সকলকে মন থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনাদের সমর্থন না থাকলে এটা কোনোভাবেই সম্ভব হত না। আমি ক্ষমাও চেয়ে নিতে চাই যে কালকে যন্তর মন্তরে আমার জন্য অপেক্ষায় থাকা মানুষদের সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তাদের ধন্যবাদ বলতে পারিনি। কারণ আপনারা জানেন আমার টাইফয়েড হয়েছে এবং তীব্র জ্বর এসেছিল, প্রায় ১০১ ডিগ্রি জ্বর ছিল। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে বাড়ি ফিরে আসতে হয়। তাই আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আর যারা ৩৭ দিন ধরে যন্তর মন্তরে দাঁড়িয়েছিলেন, আমি আপনাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানাই। আপনাদের ছাড়া আমরা এটা কোনোভাবেই অর্জন করতে পারতাম না। স্যালুট টু ইউ অল, আপনারা সত্যি চমৎকার!'
'আর যারা আমাদের ওপর সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, সমালোচনা করেছিলেন, প্রশ্ন তুলেছিলেন—যে আমরা নাকি সিরিয়াস নই বা আন্দোলনের কিছু বুঝি না, আমি তাদেরও ধন্যবাদ জানাতে চাই। আপনারা যদি সমালোচনা না করতেন, আমাদের প্রশ্ন না করতেন, তবে আমরা নিজেদের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়ার সুযোগ পেতাম না। আপনাদের সেই সমালোচনা আর যুক্তিসঙ্গত প্রশ্নের জন্যই আমরা নিজেদের আরও উন্নত করতে পেরেছি এবং সঠিক ফলাফল দিতে পেরেছি।'
'তাই শেষে এটুকুই বলব, আপনাদের প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ ও ভালোবাসা! আর যেমনটা প্রথম দিন থেকেই বলে আসছি—এটা কেবল শুরু! 'ককরোচ জনতা পার্টি'-কে এখনও অনেক দূর যেতে হবে, আর আমরা অবশ্যই অনেক দূর এগিয়ে যাব। দিস ইজ জাস্ট আ বিগিনিং! জয় হিন্দ!'
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