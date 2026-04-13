SIR in Bengal: জয়ের ব্যবধান যেখানে ২%, সেখানে যদি ১৫% মানুষ ভোটই দিতে না পারেন তাহলে: চূড়ান্ত উদ্বিগ্ন বিচারপতি বাগচি

SIR in Bengal: জয়ের ব্যবধান যেখানে ২%, সেখানে যদি ১৫% মানুষ ভোটই দিতে না পারেন তাহলে: চূড়ান্ত উদ্বিগ্ন বিচারপতি বাগচি
SIR in Bengal: বিচারপতি বাগচি বলেন, এই চাপের মধ্যে ১০০% নির্ভুলতা আশা করা ঠিক নয়। কড়া সময়সীমার মধ্যে প্রতিদিন যদি ১০০০-এর বেশি নথি দেখতে হয়, তখন ট্রাইবুন্যালে ৭০% নির্ভুলতাকেও ‘খুব ভালো’ বলা যেতে পারে
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দ্বিতীয় দফার এসআইআর-এ ১২ রাজ্যে তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ৫.২ কোটি ভোটার। কিন্তু কোথায় লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? এসআইআর মামলার শুনানিতে সেই প্রশ্ন তুলে দিল সুপ্রিম কোর্ট।
সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি পশ্চিমবঙ্গে চলা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (SIR) প্রক্রিয়া নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ভোটার তালিকা থেকে যাঁদের নাম বাদ পড়েছে, তাঁদের আপিল শোনার জন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকর ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি। বিচারপতি বাগচি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন অন্য রাজ্যের প্রক্রিয়া থেকে সরে এসে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপ্যান্সি’ নামে একটি জিনিস চালু করেছে। বিহারের SIR মামলায় নির্বাচন কমিশন বলেছিল যেখানে ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা ব্যক্তিদের নতুন করে নথি জমা দিতে হবে না। বাংলায় সেই জিনিস করছে না কমিশন।
SIR সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজে থাকা বিচারবিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাজের চাপ নিয়ে বিচারপতি বাগচি বলেন, যারা কাজ করছেন তাদের কাছে থেকে এই চাপের মধ্যে ১০০% নির্ভুলতা আশা করা ঠিক নয়। যখন কড়া সময়সীমার মধ্যে প্রতিদিন ১০০০-এর বেশি নথি দেখতে হয়, তখন ট্রাইবুন্যালে ৭০% নির্ভুলতাকেও ‘খুব ভালো’ বলা যেতে পারে। তাই এই ধরনের ভুল বা অসুবিধা ঠিক করতে একটি শক্তিশালী আপিল ব্যবস্থা থাকা খুবই জরুরি।
নির্বাচন কমিশনকে বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, কোনও প্রার্থীকে অন্যায়ভাবে নির্বাচনে অংশ নিতে না দিলে সেটি নির্বাচন বাতিলের কারণ হতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র ভোট দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া—যতক্ষণ না খুব বড় সংখ্যক ভোটার এতে প্রভাবিত হচ্ছেন—আইনের ১০০ ধারায় নির্বাচন বাতিলের কারণ হিসেবে ধরা হয় না। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, যদি ১০% ভোটার ভোট না দেন এবং জয়ের ব্যবধান ১০%-এর বেশি হয়, তাহলে তেমন সমস্যা নাও হতে পারে। কিন্তু যদি জয়ের ব্যবধান মাত্র ২% হয় এবং ১৫% ভোটার ভোটই দিতে না পারেন, তাহলে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে ভাবতে হবে। এ নিয়ে আদালত এখনই কোনও মত দিচ্ছে না। যেসব সচেতন ভোটারের নাম সঠিক বা ভুলভাবে তালিকায় নেই, তাঁদের উদ্বেগও মাথায় রাখা জরুরি।
রাজ্যের প্রায় ৩৪ লাখ মানুষের শুনানি বাকী রয়েছে ট্রাইবুন্যালে। না বাদ দেওয়া নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলাও হয়েছে। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চ সেরকমই এক রিট পিটিশনের শুনানি হচ্ছিল। পিটিশনাররা আবেদন করেন, ভোটার তালিকা ‘ফ্রিজ’ করার তারিখ যেন বাড়ানো হয়, যাতে তাঁদের আপিল মঞ্জুর হলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তারা ভোট দিতে পারেন। বর্তমানে ভোটার তালিকা ৯ এপ্রিল থেকে ফ্রিজ করা হয়েছে। আরও স্পষ্ট করে বললে ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল ভোটের জন্য ভোটার তালিকা ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। পিটিশনাররা আদালতে জানান, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম ছিল এবং তাঁদের কাছে আধার কার্ড ও পাসপোর্টও রয়েছে।
শুনানির শুরুতেই এনিয়ে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, তিনি এই বিষয়ে আদালত হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক এবং ট্রাইব্যুনালকেই সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া উচিত। পিটিশনারদের আইনজীবী, সিনিয়র অ্যাডভোকেট রউফ রহিম অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশন আপিল ট্রাইব্যুনালকে প্রয়োজনীয় নথি দিতে সহযোগিতা করছে না। এরপর বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি বলেন, বিহারের SIR মামলায় নির্বাচন কমিশন যে অবস্থান নিয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গে তা থেকে সরে এসেছে। তিনি ব্যাখ্যা করেন, SIR নোটিস অনুযায়ী ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকেই মানদণ্ড (বেঞ্চমার্ক) ধরা হয়েছে। তাই যাঁদের নাম ২০০২ সালের তালিকায় আছে, তাঁদের ক্ষেত্রে নতুন করে যাচাইয়ের প্রশ্ন ওঠার কথা নয়। তিনি আরও বলেন, আসলে যাচাই করা হচ্ছে তাঁদের, যারা নিজেদের ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যুক্ত বলে দাবি করছেন। ২০০২ সালকে মানদণ্ড ধরা হয়েছে, কারণ সেটিই ছিল শেষবারের মতো পূর্ণাঙ্গ সংশোধন। বিচারপতি বাগচি আরও উল্লেখ করেন, বিহারের SIR মামলায় শুনানির সময় নির্বাচন কমিশন স্পষ্টভাবে জানিয়েছিল, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় যাঁদের নাম আছে, তাঁদের নতুন করে কোনও নথি জমা দিতে হবে না।
