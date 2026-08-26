/ও একটা জঘন্য লোক, এখুনি সরিয়ে দিন ওঁকে: হাইকোর্টের বিচারপতিকে পদচ্যুত করার জন্য সূর্যকান্তকে চিঠি সুপ্রিম বিচারপতির

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দেশের বিচারব্যবস্থায় বিরল ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা। রাজস্থান হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি (Acting Chief Justice) সঞ্জীব প্রকাশ শর্মার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তিনি 'সন্দেহজনক কার্যকলাপ'-এ জড়িত বলে ভয়ংকর অভিযোগ এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্দীপ মেহতা। ভারতের প্রধান বিচারপতি (CJI) সূর্য কান্তকে পরপর একাধিক চিঠি পাঠিয়ে তিনি বিচারপতি এস পি শর্মাকে অবিলম্বে রাজস্থান হাইকোর্ট থেকে অপসারণ ও রাজ্য থেকে বদলির জন্য সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের জরুরি হস্তক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন।
অভিযোগের মূল প্রেক্ষাপট
সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সন্দীপ মেহতা-- যিনি নিজেও পূর্বে রাজস্থান হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন-- প্রধান বিচারপতিকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন যে, অ্যাক্টিং চিফ জাস্টিস হিসেবে বিচারপতি শর্মার কার্যকলাপ প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁর অভিযোগ, বিচারপতি শর্মার বিচারিক ও প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়ে তাঁর কাছে একাধিক অভিযোগ জমা পড়েছে, যা প্রথম দর্শনেই তাঁর সততা ও পেশাদারিত্বের ওপর প্রশ্ন তোলে।
চিঠিতে উল্লিখিত প্রধান অভিযোগ কী কী?
সহকর্মী বিচারকদের হুমকি: বিচারপতি মেহতার দাবি, রাজস্থান সফরের সময় সেখানকার বহু কর্মরত বিচারপতি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ, বিচারপতি শর্মা প্রধান বিচারপতির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার দাবি করে সহকর্মী বিচারকদের বদলি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখাতেন।
বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের হেনস্থা: ব্যক্তিগত শত্রুতার জেরে রাজস্থানের জেলা বিচার বিভাগের একাধিক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ নেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। এমনকী রাজস্থান হাইকোর্টের এক কর্মরত বিচারপতির স্ত্রী—যিনি জেলা বিচার বিভাগের একজন অত্যন্ত সিনিয়র কর্মকর্তা-- তাঁকেও হেনস্থা করা হয়েছে বলে চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে।
পক্ষপাতিত্ব ও প্রভাব খাটানো: বিশেষ কিছু আইনজীবী ও নির্দিষ্ট পক্ষের প্রতি অন্যায্য সুবিধা দেওয়া এবং রোস্টার সংক্রান্ত ক্ষমতার অপব্যবহারের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।
নিয়োগে স্বজনপোষণ: পার্মানেন্ট লোক আদালত এবং আরবিট্রেটর নিয়োগের ক্ষেত্রে নিজের আত্মীয় ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠদের দায়িত্ব দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছে।
প্রশাসনিক একনায়কতন্ত্র: যোধপুরে প্রায় এক বছর ধরে সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকা ৪০টি কোর্ট রুমের নতুন ভবনের উদ্বোধন একতরফাভাবে আটকে রেখে ব্যাপক পরিকাঠামোগত পরিবর্তনের নির্দেশ দেন তিনি, যার ফলে অনেক আদালতকে ভাড়াবাড়িতে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হচ্ছে।
কলেজিয়ামের পদক্ষেপের দাবি
চিঠিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বিচারপতি মেহতা প্রশ্ন তুলেছেন, কেন বিচারপতি শর্মাকে প্রায় ১০ মাসের মতো দীর্ঘ সময় ধরে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে বহাল রাখা হয়েছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, পূর্বেও তাঁর অতীত আচরণের কারণে তাঁকে রাজস্থানে ফেরানোর আবেদন কলেজিয়াম নাকচ করেছিল।
চিঠির প্রতিলিপি রাষ্ট্রপতি এবং সুপ্রিম কোর্ট কলেজিয়ামের অন্যান্য সদস্যদের কাছেও পাঠানো হয়েছে। বিচারপতি মেহতার স্পষ্ট সুপারিশ-- কলেজিয়ামের অবিলম্বে বৈঠক ডেকে রাজস্থান হাইকোর্টে একজন নিয়মিত প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা উচিত এবং বিচারপতি এস পি শর্মাকে রাজ্যের বাইরে বদলি করা প্রয়োজন। শীর্ষ আদালতের একজন বিচারপতির এমন নজিরবিহীন চিঠিতে দেশের বিচারিক মহলে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে।
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