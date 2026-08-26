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ও একটা জঘন্য লোক, এখুনি সরিয়ে দিন ওঁকে: হাইকোর্টের বিচারপতিকে পদচ্যুত করার জন্য সূর্যকান্তকে চিঠি সুপ্রিম বিচারপতির

Supreme Court Collegium: বিচারপতি মেহতার দাবি, রাজস্থান সফরের সময় সেখানকার বহু কর্মরত বিচারপতি তাঁর সঙ্গে দেখা করে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ, বিচারপতি শর্মা প্রধান বিচারপতির সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার দাবি করে সহকর্মী বিচারকদের বদলি বা শাস্তিমূলক ব্যবস্থার ভয় দেখাতেন।  

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 26, 2026, 08:34 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 08:34 PM IST
ও একটা জঘন্য লোক, এখুনি সরিয়ে দিন ওঁকে: হাইকোর্টের বিচারপতিকে পদচ্যুত করার জন্য সূর্যকান্তকে চিঠি সুপ্রিম বিচারপতির

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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