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আর তো নয় বেশিদিন: ককরোচ আন্দোলনের আবহে খুব শীঘ্রই দায়িত্ব ছাড়বেন CJI সূর্যকান্ত, তারপর সুপ্রিম কোর্টের চেয়ার কার?

CJI SuryaKanta Retirement News: ভারতের বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্বের ক্রমপর্যায়ে বিচারপতি সূর্য কান্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বা করবেন। তথ্য অনুযায়ী, বিচারপতি সূর্য কান্ত ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৯ সালের ২৪ মে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:13 PM IST
আর তো নয় বেশিদিন: ককরোচ আন্দোলনের আবহে খুব শীঘ্রই দায়িত্ব ছাড়বেন CJI সূর্যকান্ত, তারপর সুপ্রিম কোর্টের চেয়ার কার?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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