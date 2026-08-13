/আর তো নয় বেশিদিন: ককরোচ আন্দোলনের আবহে খুব শীঘ্রই দায়িত্ব ছাড়বেন CJI সূর্যকান্ত, তারপর সুপ্রিম কোর্টের চেয়ার কার?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের বিচারবিভাগের সর্বোচ্চ পদ ‘প্রধান বিচারপতি’ (Chief Justice of India বা CJI)। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার দীর্ঘদিনের রীতি ও বয়স জ্যেষ্ঠতার (Seniority) নীতি অনুসারে, সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতিদের নাম ও তাঁদের কার্যকালের সময়সূচি আগে থেকেই নির্দিষ্ট থাকে। সম্প্রতি ভারতের শীর্ষ আদালতের পরবর্তী সম্ভাব্য প্রধান বিচারপতিদের তালিকা ও তাঁদের দায়িত্ব গ্রহণের সময়সূচি রাজনৈতিক এবং আইনি মহলে পুনরায় চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।
বিচারপতি সূর্য কান্তের অবসর
ভারতের বর্তমান শীর্ষ নেতৃত্বের ক্রমপর্যায়ে বিচারপতি সূর্য কান্ত সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বা করবেন। তথ্য অনুযায়ী, বিচারপতি সূর্য কান্ত ১৯৬২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০১৯ সালের ২৪ মে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২০২৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি।
বিচারপতি বিক্রম নাথের দায়িত্ব গ্রহণ
বিচারপতি সূর্য কান্তের অবসরের ঠিক পরদিনই অর্থাৎ ২০২৭ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি ভারতের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন বিচারপতি বিক্রম নাথ।
কার্যকালের বিবরণ:
দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ: ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭
অবসরের তারিখ: ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৭
উত্তরসূরি: বিচারপতি বি. ভি. নাগারথনা (B.V. Nagarathna)
বিচারপতি বিক্রম নাথ ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় সাড়ে সাত মাস ভারতের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব সামলাবেন।
পরবর্তী উত্তরাধিকার সূচি ও বিচারপতি বি. ভি. নাগারথনা
বিচারপতি বিক্রম নাথের সাড়ে সাত মাসের কার্যকালের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ২০২৭ সালের সেপ্টেম্বরে সুপ্রিম কোর্টের পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসেবে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করবেন বিচারপতি বি. ভি. নাগারথনা। ভারতীয় বিচারব্যবস্থার ইতিহাসে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হতে চলেছে, কারণ তিনি হতে চলেছেন ভারতের প্রথম মহিলা প্রধান বিচারপতি।
বিচারপতিদের সিনিয়রিটি ও নিয়োগ পদ্ধতি
ভারতের সংবিধান ও সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহ্য অনুযায়ী,অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই প্রধান বিচারপতি নির্বাচন করা হয়। সুপ্রিম কোর্টে বিচারক পদে যোগদানের তারিখ এবং বয়সের ওপর ভিত্তি করে এই সিনিয়রিটির তালিকা (Seniority List) তৈরি হয়। তালিকায় থাকা পরবর্তী জ্যেষ্ঠ বিচারপতিকে বিদায়ী প্রধান বিচারপতি তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে সুপারিশ করেন।
উইকিপিডিয়া ও সুপ্রিম কোর্টের প্রাতিষ্ঠানিক তথ্য অনুযায়ী, সুপ্রিম কোর্টের প্রাজ্ঞ বিচারকদের এই তালিকা সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং সুনির্দিষ্ট সময়রেখা দ্বারা পরিচালিত।
বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি বিক্রম নাথ এবং পরবর্তীতে বিচারপতি বি. ভি. নাগারথনার এই পর্যায়ক্রমিক দায়িত্ব গ্রহণ ভারতের শীর্ষ আদালতের প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা ও বিচারবিভাগীয় স্থায়িত্ব বজায় রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।
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