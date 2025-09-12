English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Jwala Gutta: নিজের ৩০ লিটার ব্রেস্টমিল্ক বিলিয়ে দিলেন কোর্ট কাঁপানো ব্যাডমিন্টন তারকা! কী কারণে জ্বালা...

Jwala Gutta donates Breast Milk: মায়ের দুধ শিশুদের জন্য যেন অমৃতস্বরূপ। এতে রয়েছে শিশুর সুস্থ বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান। পাশাপাশি এটি শিশুদের অ্যালার্জি, হাঁপানি ও স্থূলতার ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করে।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Sep 12, 2025, 07:41 PM IST
ফাইল ছবি

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভারতের খ্যাতনামা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় জ্বালা গুট্টা এক অসাধারণ মানবিক উদাহরণ স্থাপন করেছেন। সম্প্রতি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর তিনি প্রতিদিন মায়ের দুধ দান করছেন সেইসব নবজাতকদের জন্য, যারা মায়ের দুধ থেকে বঞ্চিত। জ্বালা ২০২১ সালের ২২ এপ্রিল অভিনেতা বিষ্ণু বিনোদ-কে বিয়ে করেন এবং চার বছর পর মাতৃত্বের স্বাদ পান।

সবচেয়ে বড় বিষয় হল, নিজের শিশুকে দুধ খাওয়ানোর পর তিনি অবশিষ্ট দুধ অন্য নবজাতকের জীবন বাঁচাতে দান করছেন। ভারতে কোনো ক্রীড়াবিদ এর আগে এমন উদ্যোগ নেননি, তাই এই পদক্ষেপ সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক। চিকিৎসকরা বলেন, মায়ের দুধ শিশুদের জন্য যেন অমৃত। এতে রয়েছে সব প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান যা শিশুর বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। একইসঙ্গে এটি শিশুদের অ্যালার্জি, হাঁপানি ও স্থূলতার ঝুঁকি অনেকাংশে কমিয়ে দেয়।

জ্বালা গুট্টা ব্রেস্ট মিল্ক দান করলেন

সম্প্রতি মা হওয়া জ্বালা প্রতিদিন সরকারী হাসপাতালে ৬০০ মিলি দুধ দান করছেন। যিনি কোর্টে অসংখ্য পদক জিতে দেশকে গর্বিত করেছেন, তিনি এখন বাঁচাচ্ছেন ছোট্ট নিরীহ শিশুদের জীবন। মা-হীন নবজাতকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন তিনি। খবর অনুযায়ী, এতদিনে প্রায় ৩০ লিটার মায়ের দুধ দান করেছেন জ্বালা। টানা চার মাস ধরে প্রতিদিনই তিনি এই মানবিক কাজটি করে চলেছেন নিরীহ শিশুদের জন্য। ভারতে কোনও ক্রীড়াবিদের পক্ষ থেকে এ ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম, যা সত্যিই অনুপ্রেরণাদায়ক।

জ্বালার কেরিয়ার

জ্বালা গুট্টা তাঁর কেরিয়ারে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি ভারতের হয়ে ২০১০ ও ২০১৪ সালের কমনওয়েলথ গেমসে সোনার পদক জিতেছেন। নারী ডাবলসে ভারতের স্বীকৃতি পাওয়ায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। আশ্বিনী পোনাপ্পার সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনি বহু ম্যাচ জিতেছেন। তাঁদের জুটি একসময় বিশ্বের শীর্ষ ১০-এর মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল।

শ্রুতি কুরিয়েনের সঙ্গে জুটি বেঁধে জ্বালা বহুবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন। শুধু তাই নয়, ২০১১ সালে তিনি বিডব্লিউএফ ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছিলেন। এরপর ২০১৪ সালে থমাস ও উবার কাপে-ও একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন।

