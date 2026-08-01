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'সরি মা, ওরা আমাকে অপয়া বলত!' স্টার প্লেয়ারের স্ত্রীর চরম পদক্ষেপ আবহেই ভাইরাল শিক্ষিকার কান্নাভেজা শেষ ভিডিয়ো

Haryana Shocker: ভিডিয়োতে সৃষ্টিকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা যায়, 'সরি মা, আমি এভাবে চলে যাচ্ছি। সবকিছু খুব অদ্ভুত হয়ে গেছে। আমি গত ছয় মাস ধরে এসব সহ্য করছি। কিন্তু আমি আর পারছি না।'

Written BySoumita Khan
Published: Aug 01, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 03:28 PM IST
'সরি মা, ওরা আমাকে অপয়া বলত!' স্টার প্লেয়ারের স্ত্রীর চরম পদক্ষেপ আবহেই ভাইরাল শিক্ষিকার কান্নাভেজা শেষ ভিডিয়ো

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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