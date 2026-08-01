'সরি মা, ওরা আমাকে অপয়া বলত!' স্টার প্লেয়ারের স্ত্রীর চরম পদক্ষেপ আবহেই ভাইরাল শিক্ষিকার কান্নাভেজা শেষ ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চরম পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক কবাডি খেলোয়াড় শীলু বালহারার স্ত্রী। গত শুক্রবার বিকেলে হরিয়ানার রোহতক জেলার মেহাম এলাকার নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করেন ২৩ বছরের মুসকান। রোহতকের বাসিন্দা মুসকান ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে শীলুর সঙ্গে বিয়ে করেন। গত বছরের নভেম্বরে দম্পতির হার্দিক নাম পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। ঘটনার খবর পেয়েই পুলিস দ্রুত সেখানে পৌঁছায়। একটি ফরেনসিক দলকেও তদন্তের জন্য ডাকা হয়। তবে মুসকান কেন আত্মহত্যা করলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। মৃত্যুর মাত্র একদিন আগে তিনি একটি পঞ্জাবি গানে রিলও পোস্ট করেছিলেন।
এই মর্মান্তিক ঘটনার কিছুদিন আগেই উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনেও এক সরকারি শিক্ষিকা শ্বশুরবাড়ির মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেন। নিহত শিক্ষিকা সৃষ্টি কান্ধারী গত বছরের নভেম্বরে সৌরভ রতুরি নামে অপর এক সরকারি কর্মচারীকে বিয়ে করেন। দেরাদুন শহর থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে ডোইওয়ালা এলাকায় তারা ছিলেন। সৃষ্টির মায়ের দায়ের করা অভিযোগ অনুযায়ী, যৌতুকের জন্য তাকে নির্যাতন করা হত এবং তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে 'অপয়া' ও 'অশুভ' বলে গালি দিত।
গলায় ফাঁস দেওয়ার আগে সৃষ্টি ৯০ সেকেন্ডের একটি আবেগঘন ভিডিয়ো রেকর্ড করেন, যা সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপক ছড়িয়ে পড়েছে। ভিডিয়োতে তাকে কাঁদতে কাঁদতে বলতে শোনা যায়, 'আমি দুঃখিত মা, আমি এভাবে চলে যাচ্ছি।'
তিনি আরও বলেন যে গত ছয় মাস ধরে তিনি এই নির্যাতন সহ্য করছেন এবং আর নিতে পারছেন না। বিয়ের পর যা কিছু ঘটেছে তার জন্য শ্বশুরবাড়ির লোকেরা তাকে 'অপয়া' বা অভিশপ্ত বলে দোষারোপ করত এবং তাদের এই মনমানসিকতা কখনওই পরিবর্তন হওয়ার নয় বলেও সে ভিডিয়োতে উল্লেখ করেন।
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