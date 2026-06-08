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  • /Kakali Ghosh Dastidar: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল স্বৈরাচারী এবং একতরফা, রণক্ষেত্র তৃণমূলে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কাকলি ঘোষ দস্তিদার

Kakali Ghosh Dastidar: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল স্বৈরাচারী এবং একতরফা, রণক্ষেত্র তৃণমূলে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কাকলি ঘোষ দস্তিদার

TMC rebel MP's meeting: দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দূরত্ব এবং শীর্ষ নেতৃত্বের ‘একতরফা’ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এবার প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন লোকসভায় তৃণমূলের ‘চিফ হুইপ’ (প্রধান সচেতক) কাকলি ঘোষ দস্তিদার।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 08, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:14 PM IST
Kakali Ghosh Dastidar: দিল্লির বিগ ব্রেকিং: আমাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াটা ছিল স্বৈরাচারী এবং একতরফা, রণক্ষেত্র তৃণমূলে মমতার বিরুদ্ধে বিস্ফোরক কাকলি ঘোষ দস্তিদার

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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