Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দেশ
  • /বাংলার শিল্পীরা ২ মাস দিল্লিতে! বানিয়েছেন ১২ ফুটের প্রতিমা, ছোট কলকাতায় ভোগ খান রোজ ১০০০০

বাংলার শিল্পীরা ২ মাস দিল্লিতে! বানিয়েছেন ১২ ফুটের প্রতিমা, 'ছোট কলকাতা'য় ভোগ খান রোজ ১০০০০

গ্রেটার নয়ডায় আছে 'ছোট কলকাতা'! সেক্টর ছাব্বিশের কালীবাড়িতে হয় বিরাট করে দুর্গাপুজো। এখানে প্রতিদিন ভোগ খান ১০ হাজার মানুষ

Written BySubhapam Saha
Published: Oct 20, 2026, 01:49 PM IST|Updated: Oct 20, 2026, 01:49 PM IST
বাংলার শিল্পীরা ২ মাস দিল্লিতে! বানিয়েছেন ১২ ফুটের প্রতিমা, 'ছোট কলকাতা'য় ভোগ খান রোজ ১০০০০

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
গ্রামের আবহে এবার নয়ডা কালীবাড়ির পুজো, রাজধানীতেই ঘুরে দেখুন বাংলা
2
3
4
5